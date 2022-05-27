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Греция и Кипр поддерживают членство Украины в ЕС, но против ускоренного процесса вступления, - СМИ

євросоюз

Греция и Кипр поддерживают членство Украины в ЕС, но выступают против ускоренного процесса вступления, как предложили несколько восточноевропейских стран

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv Greece.

Позиция Греции состоит в том, что необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные статьей 49 Договора о ЕС, заявили источники в греческом Министерстве иностранных дел.

В то же время Афины придают особое значение процессу присоединения Западных Балкан, который должен быть продолжен и ускорен, сообщили источники.

Они добавили, что Афины настаивают, что европейская перспектива региона является непосредственным приоритетом.

На вопрос, согласится ли Греция предоставить Украине статус кандидата в июне, источник, близкий к этому вопросу, сказал, что Афины хотят сначала увидеть предложение Еврокомиссии. В целом позиция Греции может быть положительной при условии, что среди государств-членов будет единодушие в этом вопросе, чего в настоящее время нет.

Что касается Республики Кипр, источники в правительстве сообщили, что сначала следует посмотреть, в каком направлении будет развиваться мнение Европейской комиссии.

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Если она будет положительной, Кипр согласится на предложение в пользу предоставления Украине статуса кандидата.

Однако источник добавил, что все соответствующие процедуры должны строго соблюдаться, поэтому процесс присоединения будет длительным.

По словам кипрских источников, в таком уравнении необходимо учитывать страны-кандидаты из Западных Балкан, многие из которых уже сделали большие шаги к вступлению, осуществив необходимые реформы и выполнив ряд обязательств.

Автор: 

Греция (723) Кипр (230) Украина (44908) членство в ЕС (996)


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Топ комментарии
+4
Ви скоро на хрен нікому не потрібні будете. Трутні ледачі.
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27.05.2022 11:01
+4
Борис Джонсон продвигает идею создания антипутинской коалиции уже более месяца. Впервые он представил ее украинскому президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Киев 9 апреля.

Предложенная модель Европейского Содружества будет включать Великобританию как лидера организации и такие страны, как Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва, а также, возможно, Турцию на более позднем этапе.

На сегодня Киев не занял определенной позиции по данной инициативе.

===

Это как понимать, Зе?
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27.05.2022 11:04
+3
Кипр и Греция под влиянием раши.
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27.05.2022 10:52
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Кипр и Греция под влиянием раши.
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27.05.2022 10:52 Ответить
успокойтє офшоркі, всьо под контролєм

США считают, что возможный дефолт россии окажет минимальное влияние на мировую экономику.

На этой неделе США решили не продлевать лицензию, по которой россия обслуживала госдолг.

Пресс-секретарь Белого дома пояснила, что отказ американских властей продлевать лицензию приведет к тому, что россия, скорее всего, не выполнит свои долговые обязательства и столкнется с дефолтом. По мнению пресс-секретаря, это будет подтверждением того, что рф стала «изгоем в мировой финансовой системе».

«Мы ожидаем, что влияние на американскую и мировую экономику будет минимальным, учитывая, что россия уже находится в состоянии финансовой изоляции»,- сказала Карин Жан-Пьер. https://t.me/charter97_org/74033
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27.05.2022 10:55 Ответить
Ні, треба говорити правду вони не проти, але наша корупція нікуди не ділась, вони проти корупції слуг і зеДебіла.
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27.05.2022 12:34 Ответить
Ага. розкажи про *некорумповану Грецію*. 22 роки її спостерігаю. Лікарю дай. якщо операція по страховці. поки не даси. будеш чекати місяцями. Здають на права водії. окрім оплаченного по тарифу. збирають по 200 євріків. *щоб без проблєм*. Це тільки те. з чим мала діло. Але були й гучні процеси про фармацевтичні компанії (затухали..) та й багато чого
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27.05.2022 15:32 Ответить
Це як бути наполовину вагітним...
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27.05.2022 10:53 Ответить
Чергові гівнюки.
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27.05.2022 10:53 Ответить
рашистські консерви починають массово зпливати. нєфтєдоллари не воняють.
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27.05.2022 10:53 Ответить
Таки так, но ні. Звісно що це неймовірна підтримка.
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27.05.2022 10:56 Ответить
Греки раньше были просвещенным народом. Што-то паламалось.
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27.05.2022 10:57 Ответить
От якого чорта лисого цим грецьким малакасам не вистачає , що вони
намагаються кругом свого носа пхати ?
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27.05.2022 10:57 Ответить
Ви скоро на хрен нікому не потрібні будете. Трутні ледачі.
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27.05.2022 11:01 Ответить
Греки придумали оргії, і так жили вони багато століть. Потім прийшли римляни і сказали тим грекам, що оргії кращі з жінками
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27.05.2022 11:02 Ответить
Борис Джонсон продвигает идею создания антипутинской коалиции уже более месяца. Впервые он представил ее украинскому президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Киев 9 апреля.

Предложенная модель Европейского Содружества будет включать Великобританию как лидера организации и такие страны, как Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва, а также, возможно, Турцию на более позднем этапе.

На сегодня Киев не занял определенной позиции по данной инициативе.

===

Это как понимать, Зе?
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27.05.2022 11:04 Ответить
Это же очень и очень! Да, да, но...нет! (с)
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27.05.2022 11:04 Ответить
Кремлівські консерви ставлять ЄС раком, тільки виникає запитання, - без згоди Німеччини та Франції, навряд чи вони відкривали б рот.
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27.05.2022 11:15 Ответить
Ок. Мы тоже зерно будем вам поставлять постепенно, по мешку в день.
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27.05.2022 11:15 Ответить
Если не туфта информация, что именно Б.Джонсон предложил военно -политический союз (Эта модель предполагает включить в альянс Британию в роли лидера, а также Украину, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и, возможно, Турцию на более позднем этапе.) С четкими процедурами принятия решений и ответственности за их невыполнение. Это было бы куда интереснее. Особенно с присоединением к нему Скандинавии. Мощная альтернатива могла бы получиться.
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27.05.2022 11:17 Ответить
Бывал в вашей Европе, хоть убейте, еще можно поспорить кто еще должен уговаривать чтобы Украина вошла в ЕС. Украине жизненно необходимо в НАТО, с американскими военными базами в Харькове и крыму. А в гнилом ЕС с ихними ******скими и тупыми законами и членами типо венгрии, албании, франции и кипра с грецией и миллионами беженцев из стран дикого мира... Европа уже не та что была 30 лет назад. ***** постарался засрать Европу, не без помощи продажных европейцев
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27.05.2022 11:21 Ответить
В Великобритании и Швеции понаехавших мигрантов из стран дикого мира не меньше чем в Германии и Франции.
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27.05.2022 12:22 Ответить
Поясните мне ,я чего-то не понимаю ,зачем лезьте туда ,где не ждут? Да создайте новую коалицию Англия,Польша,Швеция,Финлядия,Латвия Украина вышибите напрочь Францию Италию и Германию,чтобы они рты свои не раскрывали, Турцию присоедините, Работайте МИД,а не водку жрите. ДумайТЕ На то вам и голова ,крези
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27.05.2022 11:21 Ответить
может для начала нужно страну в порядок привести, чтоб на ес претендовать? с коррупцией что то сделать. экономику поднять? балканские страны уже 20 лет ждут вступления, почему нас должны взять без очереди? тем более сейчас вступление в ес ничего не даст, так как это не военный союз. вступление в ес просто добьет нашу разрушенную экономику. если б речь шла про нато, это другое дело.
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27.05.2022 13:22 Ответить
 
 