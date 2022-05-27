Греция и Кипр поддерживают членство Украины в ЕС, но против ускоренного процесса вступления, - СМИ
Греция и Кипр поддерживают членство Украины в ЕС, но выступают против ускоренного процесса вступления, как предложили несколько восточноевропейских стран
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv Greece.
Позиция Греции состоит в том, что необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные статьей 49 Договора о ЕС, заявили источники в греческом Министерстве иностранных дел.
В то же время Афины придают особое значение процессу присоединения Западных Балкан, который должен быть продолжен и ускорен, сообщили источники.
Они добавили, что Афины настаивают, что европейская перспектива региона является непосредственным приоритетом.
На вопрос, согласится ли Греция предоставить Украине статус кандидата в июне, источник, близкий к этому вопросу, сказал, что Афины хотят сначала увидеть предложение Еврокомиссии. В целом позиция Греции может быть положительной при условии, что среди государств-членов будет единодушие в этом вопросе, чего в настоящее время нет.
Что касается Республики Кипр, источники в правительстве сообщили, что сначала следует посмотреть, в каком направлении будет развиваться мнение Европейской комиссии.
Если она будет положительной, Кипр согласится на предложение в пользу предоставления Украине статуса кандидата.
Однако источник добавил, что все соответствующие процедуры должны строго соблюдаться, поэтому процесс присоединения будет длительным.
По словам кипрских источников, в таком уравнении необходимо учитывать страны-кандидаты из Западных Балкан, многие из которых уже сделали большие шаги к вступлению, осуществив необходимые реформы и выполнив ряд обязательств.
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США считают, что возможный дефолт россии окажет минимальное влияние на мировую экономику.
На этой неделе США решили не продлевать лицензию, по которой россия обслуживала госдолг.
Пресс-секретарь Белого дома пояснила, что отказ американских властей продлевать лицензию приведет к тому, что россия, скорее всего, не выполнит свои долговые обязательства и столкнется с дефолтом. По мнению пресс-секретаря, это будет подтверждением того, что рф стала «изгоем в мировой финансовой системе».
«Мы ожидаем, что влияние на американскую и мировую экономику будет минимальным, учитывая, что россия уже находится в состоянии финансовой изоляции»,- сказала Карин Жан-Пьер. https://t.me/charter97_org/74033
намагаються кругом свого носа пхати ?
Предложенная модель Европейского Содружества будет включать Великобританию как лидера организации и такие страны, как Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва, а также, возможно, Турцию на более позднем этапе.
На сегодня Киев не занял определенной позиции по данной инициативе.
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Это как понимать, Зе?