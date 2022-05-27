Вражеская ДРГ проникла в гостиницу "Мир" в отдаленном районе Северодонецка. Продолжаются бои, пока территорию здания мы не контролируем, - Гайдай

Российские диверсанты захватили гостиницу в окрестностях Северодонецка в Луганской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вражеская ДРГ проникла в гостиницу "Мир", которая расположена в отдаленном районе города. Бои продолжаются", - отмечает он.

По словам Гайдая, нашим защитникам удалось ликвидировать двух российских ротных.

"Сейчас мы пока не контролируем территорию гостиницы. Но работаем над тем, чтобы выбить рашистов. Орки продолжают наступать на город по разным направлениям. Верим в ВСУ!", - резюмирует он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ пытаются протиснуться в Северодонецк и атаковали позиции ВСУ в районе Устиновки, - Гайдай. ФОТО