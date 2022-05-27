Вражеская ДРГ проникла в гостиницу "Мир" в отдаленном районе Северодонецка. Продолжаются бои, пока территорию здания мы не контролируем, - Гайдай
Российские диверсанты захватили гостиницу в окрестностях Северодонецка в Луганской области.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера вражеская ДРГ проникла в гостиницу "Мир", которая расположена в отдаленном районе города. Бои продолжаются", - отмечает он.
По словам Гайдая, нашим защитникам удалось ликвидировать двух российских ротных.
"Сейчас мы пока не контролируем территорию гостиницы. Но работаем над тем, чтобы выбить рашистов. Орки продолжают наступать на город по разным направлениям. Верим в ВСУ!", - резюмирует он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ пытаются протиснуться в Северодонецк и атаковали позиции ВСУ в районе Устиновки, - Гайдай. ФОТО
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І да, чеські снаряди 152 мм теж не купляли бо зебіли одразу якусь зраду шукали- то заражто дорого то тендер їм не такий то дбр справу завело...
Подавляти батареї противника вдається з меншою кількістю ***********.
Про це на спеціальному брифінгу офіційних представників Сил оборони України заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.Бригадний генерал навів приклад застосування 155-мм гармат М-777:
Відстань від вогневих позицій до району цілей: майже 20 кілометрів Ціль: переправа противника в районі населеного пункту Білогорівка Результат: 5 прямих влучень у понтони, знищено до 40 одиниць танків та броньованих машин противника.
Як і в інших районах України в цілому.
Голови ОВА не керують діями підрозділів збройних сил.
Неплохая гостиница, была......
Інший приклад, але зворотнього порядку,- це ліквідація ворожої ДРГ, що прорвалась у Харків та зайняла школу. А про те, що відбулось далі, можна довідатись з інтернету.