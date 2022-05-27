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Новости Война
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Вражеская ДРГ проникла в гостиницу "Мир" в отдаленном районе Северодонецка. Продолжаются бои, пока территорию здания мы не контролируем, - Гайдай

мир

Российские диверсанты захватили гостиницу в окрестностях Северодонецка в Луганской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вражеская ДРГ проникла в гостиницу "Мир", которая расположена в отдаленном районе города. Бои продолжаются", - отмечает он.

По словам Гайдая, нашим защитникам удалось ликвидировать двух российских ротных.

"Сейчас мы пока не контролируем территорию гостиницы. Но работаем над тем, чтобы выбить рашистов. Орки продолжают наступать на город по разным направлениям. Верим в ВСУ!", - резюмирует он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ пытаются протиснуться в Северодонецк и атаковали позиции ВСУ в районе Устиновки, - Гайдай. ФОТО

армия РФ (19011) отель (120) Северодонецк (605) диверсия (294) Гайдай ЛОГА (716)


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Топ комментарии
+32
Ну так розх@ярьте цей готель з арти.
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27.05.2022 10:54
+13
Где наша пресловутая арта? Опасность в том что если рашисты захватят луганскую и донецкую область они дальше перекинут войска на Запорожье и Днепр. Пока Мариуполь не сдали все таки заметно было что он оттягивал значительные силы врага на себя
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27.05.2022 11:03
+13
Віримо у ЗСУ!
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27.05.2022 11:08
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Ну так розх@ярьте цей готель з арти.
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27.05.2022 10:54 Ответить
КАК? Там же "наши'' люди.
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27.05.2022 10:57 Ответить
в отеле?
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27.05.2022 14:03 Ответить
что ты несешь кацап?
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27.05.2022 15:32 Ответить
Хай трофейний Буратіно підгонять...
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27.05.2022 10:59 Ответить
Насколько я знаю - там все немного не так
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27.05.2022 11:00 Ответить
А как именно ?
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27.05.2022 11:37 Ответить
Справа не в готелі, а в тому, що ворог вже у місті...
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27.05.2022 11:07 Ответить
А як це відміняє ліквідацію цієї дрг?
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27.05.2022 11:16 Ответить
Ніяк. Просто це лише один з епізодів по Сіверодонецьку.
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27.05.2022 11:27 Ответить
Да, арти там дуже багато навкруги і снарядів без ліку. Тільки не наших...
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27.05.2022 11:43 Ответить
Просто переименовать его в 200 готель, и всех делов.
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27.05.2022 18:25 Ответить
Да разнесите его в клочья этот отель. Потом новый отстроим.
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27.05.2022 10:59 Ответить
Ничего мы там отстраивать не будем. ВСЯ донецко-луганщина будет безлюдной и заминированной.
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27.05.2022 11:31 Ответить
..уж лучше сделать безлюдной белгородскую с ростовской!..
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27.05.2022 11:39 Ответить
Чарівною паличкою? Чи лампою Алладіна?
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27.05.2022 11:44 Ответить
Дочекались рускава міра.
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27.05.2022 11:00 Ответить
Арта в помощь. А лучше точка У
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27.05.2022 11:00 Ответить
а шарахнуть по отелю... что не позволяет ?
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27.05.2022 11:00 Ответить
Тактика нашей власти что прошлой что сегодняшней, сдали город и уже по нему не стреляем. Якобы потому что тамженашилюди. А реально из-за подковерных договорняков с окупантами. Поэтому враг вместо того чтобы в окупированных городах прятаться в подвалах, чуствует себя настолько спокойно что даже устраивает массовые затейлевые мероприятия и даже референдумы. Хотя хватило одной точки У чтобы разнести всех окупантов собравшихся в ОДА или другой конторе города
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27.05.2022 11:13 Ответить
Ще й пенсії і зарплати платити колаборантам. Сєпарні і окупантам - красота!
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27.05.2022 11:46 Ответить
Где наша пресловутая арта? Опасность в том что если рашисты захватят луганскую и донецкую область они дальше перекинут войска на Запорожье и Днепр. Пока Мариуполь не сдали все таки заметно было что он оттягивал значительные силы врага на себя
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27.05.2022 11:03 Ответить
У нашей арты, действительно великолепной, внезапно закончились почти снаряды. И это главный источник всех проблем на Донбассе...
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27.05.2022 11:47 Ответить
Чому зе не спитав з тих генералів, які за часів соєвого склади навмисно попалили?
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27.05.2022 12:57 Ответить
А чому зе не спитав в свого Хомчака з Тараном, які три роки не закупали Ольху, Стугну, Нептуни, і Богдани?
І да, чеські снаряди 152 мм теж не купляли бо зебіли одразу якусь зраду шукали- то заражто дорого то тендер їм не такий то дбр справу завело...
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27.05.2022 13:07 Ответить
Надо срочно где-то находить 152 мм, хоть в КНДР...
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27.05.2022 14:05 Ответить
В Болгарии немеряно снарядів к советской артиллерии 152 и 122 мм. Каждый день несколько транспортных самолётов летят в польский аэропорт Жешув, а оттуда в Украину по ж.д.
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27.05.2022 14:21 Ответить
скотина кацапская мы с твоего ботокса спросим
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27.05.2022 15:34 Ответить
Ти ще про чучму з кравчучкою згадай, і передані кацапам ракети. Зараз при владі хто? Зєлєнь ******. Три роки саботажу. От з неї і спитаємо, "неначасі" вже не проканає.
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27.05.2022 15:37 Ответить
Ты что несешь? Карту смотрел? Самый край города.
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27.05.2022 11:05 Ответить
Северодонецк настолько маленький город, что "...у віддаленому районі Сєверодонецька" это 5 минут пешком до центра города. Там нет окраин, там окраины сразу переходят в центр.
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27.05.2022 14:06 Ответить
це готель на автовокзалі https://hotels24.ua/uk/Sieverodonetsk/Hotel-Tropikana-927.html https://hotels24.ua/uk/Sieverodonetsk/Hotel-Tropikana-927.html

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27.05.2022 11:05 Ответить
Нет в Северодонецке автовокзала. Есть домик автостанция. От Мира до автостанции метров 800.
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27.05.2022 14:10 Ответить
Віримо у ЗСУ!
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27.05.2022 11:08 Ответить
Не "ми", а "ви" не бачите:

Подавляти батареї противника вдається з меншою кількістю ***********.
Про це на спеціальному брифінгу офіційних представників Сил оборони України заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.Бригадний генерал навів приклад застосування 155-мм гармат М-777:
Відстань від вогневих позицій до району цілей: майже 20 кілометрів Ціль: переправа противника в районі населеного пункту Білогорівка Результат: 5 прямих влучень у понтони, знищено до 40 одиниць танків та броньованих машин противника.
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27.05.2022 11:30 Ответить
Ну если Гайдай не справляется с поставленной задачей, так поменяйте его на военное командование. Хотя какая задача у Гайдая с банковой мы то не знаем, может он и справляется ,чёрт ногу сломит пока разберёшь.
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27.05.2022 11:14 Ответить
В повноваження Гайдая не входить командування угрупуванням військ у тому районі.
Як і в інших районах України в цілому.
Голови ОВА не керують діями підрозділів збройних сил.
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27.05.2022 11:33 Ответить
от Гайдая слишком много текста и пиара - комментирует каждый пук - зачем? кому передает "оперативную обстановку "? уже наелись комментаторов типа Кима или Злебопа
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27.05.2022 15:37 Ответить
гайдай-ссучєний риговський підорас і піздобол.
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27.05.2022 11:18 Ответить
Я в тому готелі відпочивав в 2018 році, коли відпускали в звільнення.
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27.05.2022 11:28 Ответить
Чому цей готель не розібрали із танків?
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27.05.2022 11:32 Ответить
Чиїх танків?
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27.05.2022 11:49 Ответить
також думала,що партизанам потрібна зброя з глушниками.
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27.05.2022 14:34 Ответить
И много их туда успело проникнуть .Ведь если уже ликвидировали двух ротных ,а рота это как минимум 100 солдат то это никакая уже не дрг
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27.05.2022 11:46 Ответить
Это им не в Крыму,там и сдохнут.
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27.05.2022 11:50 Ответить
А де західні гармати? Чому не нищать орків?
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27.05.2022 12:08 Ответить
Майже в оточення затягти американські 155 мм?
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27.05.2022 14:07 Ответить
А що, стріляти можно тількі з оточення?
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27.05.2022 15:48 Ответить
При відході слід мінувати.
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27.05.2022 12:16 Ответить
https://liveuamap.com/uk/2022/27-may-russian-saboteur-group-seized-control-over-mir-hotel
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27.05.2022 12:37 Ответить
Надо проверить, может они его заранее через букинг забронировали
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27.05.2022 12:50 Ответить
Останавливался в этой гостинице. Самая окраина города, возле автовокзала.
Неплохая гостиница, была......
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27.05.2022 12:58 Ответить
Какой ещё сарай на околицях Северодонецка захватили рашисты,информируйте срочно,это очень важно для украинцев!(нет)
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27.05.2022 13:40 Ответить
Поряд гостиниці Мир крім висоток знаходяться медичні заклади - лікарня МВС та Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій. Якось само собою виникли нехороші спогади про штурм Маріуполя рашистами, які розпочали свою справу із захоплення місцевої лікарні. Тоді цинічно прикриваючись лікарями, паціентами лікарні й іншими заручниками, ворогу вдалось за короткий строк накопичити сили і забезпечити утримання своїх позицій до підходу важкої техніки.
Інший приклад, але зворотнього порядку,- це ліквідація ворожої ДРГ, що прорвалась у Харків та зайняла школу. А про те, що відбулось далі, можна довідатись з інтернету.
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27.05.2022 13:53 Ответить
Ну в принципе пока не взят последний дом и бьются войны - город не сдан
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27.05.2022 19:41 Ответить
 
 