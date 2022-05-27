Война будет затягиваться и может продолжаться до конца года, - представитель ГУР МО Скибицкий
Окружить украинскую армию на востоке Украины и выйти на границы Луганской и Донецкой – такая задача армии РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью Радио Свобода.
"Путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться. Насколько будет затянута активная фаза, это будет сентябрь месяц, или это будет октябрь. или это будет до конца года - это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от той помощи, которую нам предоставляют", – пояснил он.
По словам Скибицкого, разные круги пытались убедить Путина не начинать войну, но это не удалось.
"Он никому не доверяет, никого не слышит. У него есть свои планы, касающиеся восстановления российской империи, он это заявил на весь мир. Его пытались убедить иностранные лидеры, были попытки убедить со стороны политического бомонда, представителей экономического блока РФ, олигархов, но им это не удалось. Война, которую он хочет вести, будет длительной. Это человек, который не хочет сдавать свои позиции", - отметил он.
"11 сентября в России - единый день голосования. К этой дате привязывают возможность проведения референдума или других мероприятий на оккупированных территориях. 7 октября - день рождения Путина, ему 70 лет, и все будут говорить о том, что военные захотят сделать ему подарок. Под конец года, зимой будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс", – сказал представитель ГУР МО.
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а не знов розповідати що наперед знали про вторгнення але чогось хєрово підготувались
Как раз после того, как в Европе повзрывались консервы с предложениями "мира" и сохранениями литца *****.
Победить Мордор в течении нескольких месяцев можно только при условии увеличения поставок западных вооружений и боеприпасов в 10 раз. Включая танки, авиацию, РСЗО, САУ, ПВО и ПРО. Этого сейчас невозможно сделать по 3-м причинам:
1. Неизвестна реакция Путлера на это. Только дебил сегодня может утверждать что Путлер что-то там сделает или не сделает. Это проверяется только практикой.
2. Сейчас Запад ни технически, ни материально не готов к увеличению поставок в 10 раз. Как бы нам не хотелось по-другому, но это объективная реальность.
3. Пока у Путлера есть ракеты и не закрыто небо, поставки больших партий вооружений и боеприпасов находятся под большой угрозой уничтожения.
Исходя из всего вышеизложенного, можно с уверенностью утверждать, что до конца этого года мы не получим необходимый объем вооружений. Того что нам будут поставлять, дай бог, чтобы хватило на сдерживание продвижения Мордора.
В Мордоре полным ходом разворачивается военная машина, которая достигнет своего пика в 2023 г. К этому времени будет использовано около половины имеющихся ресурсов (техника и боеприпасы). Дальнейшее восстановление техники с консервации и производство новой будет идти значительно более медленными темпами.
Если в 2023 г. мы получим необходимое кол-во западной техники и вооружений, то именно в этом году будут происходить столкновение армий на пике своих возможностей. И если нам удастся нанести армии Мордора невосполнимый урон (прежде всего в технике), то в 2024 г. мы освободим нашу территорию. Донбасс вернем весь. Крым под вопросом, т.к. осознав поражение своей армии, Путлер четко и конкретно заявит: Дернитесь в Крым - ударю ядерным оружием. Сомневаюсь, что Запад рискнет проверить.
Не паникуем. Война только началась. Будут еще поражения и отступления. Как будут и наши контрнаступления, победы и деоккупация. Победить весь мир еще никому не удавалось.