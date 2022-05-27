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Новости Война
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Война будет затягиваться и может продолжаться до конца года, - представитель ГУР МО Скибицкий

путин,путін

Окружить украинскую армию на востоке Украины и выйти на границы Луганской и Донецкой – такая задача армии РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью Радио Свобода.

"Путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться. Насколько будет затянута активная фаза, это будет сентябрь месяц, или это будет октябрь. или это будет до конца года - это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от той помощи, которую нам предоставляют", – пояснил он.

По словам Скибицкого, разные круги пытались убедить Путина не начинать войну, но это не удалось.

"Он никому не доверяет, никого не слышит. У него есть свои планы, касающиеся восстановления российской империи, он это заявил на весь мир. Его пытались убедить иностранные лидеры, были попытки убедить со стороны политического бомонда, представителей экономического блока РФ, олигархов, но им это не удалось. Война, которую он хочет вести, будет длительной. Это человек, который не хочет сдавать свои позиции", - отметил он.

"11 сентября в России - единый день голосования. К этой дате привязывают возможность проведения референдума или других мероприятий на оккупированных территориях. 7 октября - день рождения Путина, ему 70 лет, и все будут говорить о том, что военные захотят сделать ему подарок. Под конец года, зимой будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс", – сказал представитель ГУР МО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия строит уже третью линию обороны на оккупированном юге Украины, - представитель ГУР Скибицкий

разведка (4168) Скибицкий (290)


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Топ комментарии
+11
З вашими постійними прой.бами ,до кінця якого року?
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27.05.2022 11:22
+8
З зеленими тварями слугами уродів, так, затягується, бо кінець війни, то їхній кінець. Ось і думайте, чого у нас війна і скільки вона буде тривати.
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27.05.2022 11:31
+7
Договорилися до того що Українську розвідку вже не сприймають серйозно.
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27.05.2022 11:30
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З вашими постійними прой.бами ,до кінця якого року?
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27.05.2022 11:22 Ответить
флаг вам в руки , мы вам верим , победа через месяц ,когда вы возглавите страну покинув диван?
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27.05.2022 11:32 Ответить
Ще один експерд ....
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27.05.2022 11:23 Ответить
Ванную два года войны + предательскую сдачу какой то територии.
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27.05.2022 11:25 Ответить
Планове заповнення брехнею прогалин в эфірному марафоні .
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27.05.2022 11:26 Ответить
в Украіні зараз одні експерти -- ********* на всю голову
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27.05.2022 11:26 Ответить
Может, а может и до последнего украинца, а можно и за один день закончить и пожертвовав кем-то ради нации. Если мы говорим о войне и её продолжительности. А можно купить оружие и разбить врага, а ещё можно создать военную коалицию и пригласить военные компании для испытания новейшего вооружения в реальных условиях. Можно всё делать, только вот вы нехера не делаете на протяжении 30 лет,нет вру, тыздыть длительное время деньги, вот это вы умеете.
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27.05.2022 11:27 Ответить
хватит мастурбировать пора понять одно --о чем то говорить конкретно ломать ситуацию можно будет только после смерти путина..как только воно помрет Украина обязана начать наступление по всему фронту ....а сами кацапы сбегут не дожидаясь наступления даже.... и в том числе из Крыма им будет не до этого... фактор смерти Путина будет ошеломляющим и деморализующим его и сейчас нет фактора-- ради чего и за что --просто тупой страх за 22 года правления путина и его банды..все остальные там такие же маразматики вспомните развал СССР три года подряд после Брежнева ставили кого.... два раза пердунов -которые подыхали ( эток сати о патрушеве котрому уже 70 с зхвостиком.. и иные..) Додон Кадыров на пост президщента не смешите меня никогда кацапы не допустят басурмана на трон.. нравится или нет.... но такого не будет или начнется парад алле республик и развал РФ.. и забег лафетов.... а потом пришел Горбачев и развалил страну прекратил существование СССР де факто и де юре..как политически так и экономически... то же самое предопределно РФ нельзя было ей наделять себя правоприемством СССР а следовательно Империи и Московии нельзя.. наделив себя митрой наследия РФ положила на себя кальку того что случилось с Империей- Московией и СССР, т.е. пвторения кармы и судьбы их..а она незавидная...
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27.05.2022 11:27 Ответить
Приємником там ще більш упорота тварюка - Патрушев, одногодка путлера і геть кончене створіння.
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27.05.2022 11:36 Ответить
Короче кажучи, ніхто ніхрена не знає...Краще би позакривалися всі і робили свою роботу...Перед тим вже Буданова понесло не на жарт. Наговорив цілий вагон, а реальність набагато прозаїчніша...
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27.05.2022 11:28 Ответить
Война будет до тех пор пока мы не осводим крым и Рашка не развалится. И хватит тут высчитывать дни рождения и месячные у *****. Слишком много чести для кремлевского Окурка.
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27.05.2022 11:29 Ответить
Договорилися до того що Українську розвідку вже не сприймають серйозно.
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27.05.2022 11:30 Ответить
З зеленими тварями слугами уродів, так, затягується, бо кінець війни, то їхній кінець. Ось і думайте, чого у нас війна і скільки вона буде тривати.
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27.05.2022 11:31 Ответить
Война закончится когда мы победим и освободим все до последнего метра и последнего нашего человека. Хватит уже подстраивать даты под кремлевские хотелки. Вы таким образом ***** только льстите.
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27.05.2022 11:32 Ответить
Допоможе кінетична зброя - закидаємо ворогів асфальтом.
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27.05.2022 11:36 Ответить
В мене взагалі була думка, що представники розвідки, воюючої держави, не мають на очі суспільства показуватися. А тут всі інтерв`ю дають на ліво і право. Розказують, де в мордору помилки, як би було краще зробити, що треба виправити. Ну кацапи послухали це все і зробили висновки на сході. Мені задається, що всім цим спікерам потрібно закрити рота і виконувати роботу, а не аналізувати на весь світ дії ворога.
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27.05.2022 11:36 Ответить
то вже готуватися до зими,

а не знов розповідати що наперед знали про вторгнення але чогось хєрово підготувались
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27.05.2022 11:40 Ответить
До кінця 45-го? Я стільки не проживу.
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27.05.2022 11:42 Ответить
Це просто реалістичний прогноз що найбільш вірогідно ЗСУ з повними силами контратакуватимуть в кінці літа-тоді у нас буде і Хімарси і літаки-і Петріот і треба час щоб взяти ордло і Крим-з другого боку ***** посилатиме мясо по максимуму бо хоче звісно зберегти ботоксне їбло і надіється на Зєлю "дагаваріцца пасєрєдінє'- бо розуміє шо пройобує. Але це лише прогноз. Все залкжить від швидкості поставок -і до кінця літа у нас точно буде все необхідне(Лендліз як не як) Як можна зрозумітм ***** вже й своїм кацапам надоїв-бо це суто його власні амбіції
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27.05.2022 11:47 Ответить
Даже не мечтай.Если и дадут дальнобойное оружие,то с кучей ограничений.
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27.05.2022 12:04 Ответить
Ограничения уже обговаривают. Как я поняла, требуют не бить по паРаше.
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27.05.2022 12:25 Ответить
Як людям виживати якщо війна буде тривати роками? Роботи немає, в армію не беруть. Але при цьому ціни ростуть на все і комуналку треба платити. В другу світову всі були однаково бідні і однаково страждали. А зараз хіба так? Чиновники продовжують красти і брати хабарі. Частина населення може виїжджати із країни, а інша ні. Ну і де тут справедливість?
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27.05.2022 11:59 Ответить
Скоро границі будуть штурмувати, а москалі це розкрутять. Тримати мільйони безробітних молодих чоловіків, це дурість, а не патріотизм.
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27.05.2022 12:14 Ответить
Не хочу нікого демотивувати, але реальність така, що ми можемо воювати доки нам надають зброю і фінансування. На сьогодні нам необхідно лише грошей 3-5 млрд. дол на місяць. В мене є великі сумніви, що нас роками будуть так фінансувати. Та навіть пройти цей опалювальний сезон буде дуже не просто.
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27.05.2022 12:25 Ответить
А какие победные реляции мы слышали в марте апреле.Типа мы вдули второй армии мира,она кругом бежит а мы за ней еле успеваем.Ешё месяц и конец войне.А сейчас наратив другой-это же вторая армия мира,мы не можем её быстро победить.14 год-потеря Крыма и пол Донбасса,22 год-потеря Донбасса,Херсона и пол Запорожья,2...-?
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27.05.2022 12:01 Ответить
Да, я заметила, что внезапно резко изменилась "повесточка" с шапкозакидательской до "все пропало". Активно раскручивается в медиа, идет обработка гражданского населения. Даже Адрыстович развернулся на 180 градусов.
Как раз после того, как в Европе повзрывались консервы с предложениями "мира" и сохранениями литца *****.
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27.05.2022 12:28 Ответить
Боюсь, що це дуже оптимістичний прогноз!
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27.05.2022 12:15 Ответить
Это та розвідка, что Зеленскому 19 февраля говорила, что не видит угроз у границ?!В нас не розвідка, а телеграм канал. Блогери. Жодна розвідка світу так не працює
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27.05.2022 12:16 Ответить
До последнего кацапа, мы к ни не лезли, хотят войны они ее получачат
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27.05.2022 12:18 Ответить
Перестаем слушать пропагандистскую брехню зеленых дебилов и включаем мозг.
Победить Мордор в течении нескольких месяцев можно только при условии увеличения поставок западных вооружений и боеприпасов в 10 раз. Включая танки, авиацию, РСЗО, САУ, ПВО и ПРО. Этого сейчас невозможно сделать по 3-м причинам:
1. Неизвестна реакция Путлера на это. Только дебил сегодня может утверждать что Путлер что-то там сделает или не сделает. Это проверяется только практикой.
2. Сейчас Запад ни технически, ни материально не готов к увеличению поставок в 10 раз. Как бы нам не хотелось по-другому, но это объективная реальность.
3. Пока у Путлера есть ракеты и не закрыто небо, поставки больших партий вооружений и боеприпасов находятся под большой угрозой уничтожения.
Исходя из всего вышеизложенного, можно с уверенностью утверждать, что до конца этого года мы не получим необходимый объем вооружений. Того что нам будут поставлять, дай бог, чтобы хватило на сдерживание продвижения Мордора.
В Мордоре полным ходом разворачивается военная машина, которая достигнет своего пика в 2023 г. К этому времени будет использовано около половины имеющихся ресурсов (техника и боеприпасы). Дальнейшее восстановление техники с консервации и производство новой будет идти значительно более медленными темпами.
Если в 2023 г. мы получим необходимое кол-во западной техники и вооружений, то именно в этом году будут происходить столкновение армий на пике своих возможностей. И если нам удастся нанести армии Мордора невосполнимый урон (прежде всего в технике), то в 2024 г. мы освободим нашу территорию. Донбасс вернем весь. Крым под вопросом, т.к. осознав поражение своей армии, Путлер четко и конкретно заявит: Дернитесь в Крым - ударю ядерным оружием. Сомневаюсь, что Запад рискнет проверить.
Не паникуем. Война только началась. Будут еще поражения и отступления. Как будут и наши контрнаступления, победы и деоккупация. Победить весь мир еще никому не удавалось.
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27.05.2022 12:21 Ответить
Товарищ майор, идите проспитесь от стекломоя. Кацапы уже лишились всех современных танков, идут т 62 без защиты. То же самое с людьми. В армии РФ начались бунты.
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27.05.2022 21:34 Ответить
МЫ ПРОДЕРЖИМСЯ ДО КОНЦА 2023 ТОЧНО !) ЧЕМ ДОЛЬШЕ БУДЕМ ВОДИТЬ КОЗУ, ТЕМ БЫСТРЕЕ ЗДОХНУТ КОЗЛЫ )))
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28.05.2022 01:05 Ответить
 
 