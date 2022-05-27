Война будет затягиваться и может продолжаться до конца года, - представитель ГУР МО Скибицкий

Окружить украинскую армию на востоке Украины и выйти на границы Луганской и Донецкой – такая задача армии РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью Радио Свобода.

"Путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться. Насколько будет затянута активная фаза, это будет сентябрь месяц, или это будет октябрь. или это будет до конца года - это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от той помощи, которую нам предоставляют", – пояснил он.

По словам Скибицкого, разные круги пытались убедить Путина не начинать войну, но это не удалось.

"Он никому не доверяет, никого не слышит. У него есть свои планы, касающиеся восстановления российской империи, он это заявил на весь мир. Его пытались убедить иностранные лидеры, были попытки убедить со стороны политического бомонда, представителей экономического блока РФ, олигархов, но им это не удалось. Война, которую он хочет вести, будет длительной. Это человек, который не хочет сдавать свои позиции", - отметил он.

"11 сентября в России - единый день голосования. К этой дате привязывают возможность проведения референдума или других мероприятий на оккупированных территориях. 7 октября - день рождения Путина, ему 70 лет, и все будут говорить о том, что военные захотят сделать ему подарок. Под конец года, зимой будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс", – сказал представитель ГУР МО.

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