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Кабмин и "Нафтогаз" будут удерживать тарифы для населения за счет спецфонда госбюджета, который будет наполняться донорами, – Витренко

газ,отопление

Кабинет Министров Украины создаст специальный фонд госбюджета для поступлений от международных доноров, за счет которого сможет удерживать тарифы на газ для населения, компенсировать разницу в тарифах для предприятий теплокоммунэнерго и операторов газораспределительных сетей.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время Всемирного экономического форума в Давосе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Принятый правительством законопроект предусматривает, что будет создан специальный фонд госбюджета, в который будут предоставляться деньги от международных партнеров. Правительство, в свою очередь, будет использовать этот фонд для того, чтобы не повышались тарифы", - сказал он.

Витренко отметил, что разницу между экономически обоснованными и текущими тарифами государство будет компенсировать участникам рынка: ТКЭ и операторам газораспределительных сетей, тариф которых не покрывает их расходы, а также "Нафтогазу" за выполнение положенных Кабмином "специальных обязанностей" продавать ресурс на льготных, а не на коммерческих условиях.

По его словам, это также позволит "Нафтогазу" заимствовать средства на закупку газа.

"Нафтогаз" сможет объяснять кредиторам, что он потом получает достаточно денег от продажи этого газа, поскольку разница в тарифах будет покрываться из госбюджета", – отметил глава НАК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не спешит с авансом за транзит газа. Похоже, будет новый арбитраж с Газпромом, – Витренко

Витренко объяснил, что собственной добычи "Нафтогаза" недостаточно для покрытия всех потребностей населения: и прямого потребления, и централизованного отоплени, и производственно-технологических затрат в газораспределительных сетях.

Кроме этого, "Нафтогаз" в пресс-релизе в пятницу уточнил, что одобренный 10 мая 2022 года законопроект "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения в течение действия военного положения и последующего восстановления", в частности, предусматривает введение моратория на повышение цен на газ и тарифы на тепловую энергию и сопутствующие услуги.

Компания опровергла распространенную рядом СМИ информацию о повышении втрое цены на отопление.

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" действительно установило новые цены на природный газ, что было предусмотрено с 1 июня 2022 года условиями трехлетних договоров с ТКЭ. Однако, согласно одобренному правительством законопроекту, часть международной финансовой помощи для Украины будет использована для сдерживания тарифов, разъяснили в "Нафтогазе".

"На платежках украинцев это не скажется", – прокомментировали в НАК сообщения СМИ о планах повышения цен для ТКЭ примерно втрое, добавив, что разница между экономически обоснованными и текущими тарифами, в частности для ТКЭ, будет компенсирована средствами спецфонда.

"Этот механизм также позволит ТКЭ рассчитываться по новым ценам за газ с "Нафтогазом" и погасить просроченную задолженность", - отметили в компании.

Газ (10223) Нафтогаз (3112) тарифы (1839) Витренко Юрий (377)


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В Одессе несмотря на обещания задрали стоимостт в 2,5 раза. Там нынче платежки по 4000-5000 грн в мес прилетают.
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27.05.2022 12:01 Ответить
ну это для тех домов которые остались бе6з счетчиков тепловых на дом там выдумали средние расчеты с потолка таки да типа должны поставить за счет города тепловые счетчикв таких домах а центр города где 1-2 квратиры остались без АГВ постаавить за счет города АГВ так дешевле будет.. и вообще старые дома фонд в центре города выголней вообще отклоючить от ЦО и поставить индимвидуальное газовое отопление АГВ.. а в таких домах где счетчик тепла стоит да выросло на 400-700 грн в сравнении с прошлым годом..в месяц и суммарно за отопительный период 4 комнатная квратира 60 квадрнатов вышла на 5 тысяч плюс минус гривен за весь период...отопления.. тут еще зависит как прикрутили отопление в каждом доме у меня две квартиры одна отапливается как 2 комнатная хзотя 4 комнаты по ценам а вторная на полную катушку почти разница... где то в оплате 500 грн средний + минус.. еще придумали оплата мест общего пользования сумма 19 грн но круглый год тик тик капнуло тик и капнуло.. что такое места общего пользования и плата за транзит трубы в вашей квратире дажеесли у вас стоит АГВ котел никтоне понмиает как по мне некого просто РАССТРЕЛЯТЬ ЗА @ыдовские манцы...как по мне и сразу все пройдет ..сидят твари типа ВАитренко и выдумывают за воздух брать налоги за пук из задницы или за ортрыджку Ворвыа зеленский тебя не то что выберут на вторпйо срок а с первого досрочно улетишь..тому ты войну и затягиваешь наедешься пересидеть а потом в Ростов??!!
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27.05.2022 12:10 Ответить
Вітренко, з якого переляку Нафтогаз підвищує для юросіб ціну в 3 рази до 29000 грн???
Яка собівартість українського газу? Коли буде розслідувана непрозора приватизація газодобитку??? Як обліковується видобутий газ???
Ви втомили вже всі
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27.05.2022 12:52 Ответить
ВИТРЕНКО ХВАТИТ БРЕХАТЬ С УХОДОМ КРЫМА И ЧАСТИ ОРЛДО ГАЗА УКРАИНЫ С ГОЛОВОЙ еще и ОСТАЕТСЯ 3-4 ТЫСЯЧ КУБОВ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ танкеров А ПОЯСНИТЕ МНЕ ---как погнимать-факт что ЧТО НАТФОГАЗ ТРЕЙДЕР КОТОРЫЕ ПОСТАВЛЯЕТ ГАЗ ТЕПЛОВЫМ КОНТОРАМ ПОДНИМАЕТ ТАРИФ ГАЗА С 7200 ГРН ДО 29 ТЫСЯЧ.....http://jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/naftogaz-trejdng-planuje-u-ramkah-pdvishhiti-cni-na-gaz-dlja-teplovikv-blsh-nzh-utrich-66726 «Нафтогаз Трейдінг» планує у рамках підвищити ціни на газ для тепловиків більш ніж утричі ЭТО ПО КАКОМУ "по @ыдовскому"??!! зарабатывать в условиях войны и оккупации???!!! Вова ЗЕ не ты ли часом обвинялв подобном Порошенко---а сам цензура..гхм клоун... решил датиь отмашку Витренко что все пора пилить бабло вы маланские клоуны никто и ни про что не забыли.. с вас за все спросится в ТРИ раза а @опа не лопнет у Витренко??!! А может 100%; всех Нефтегаз трейдинг отправить на фронт в Луганщину для выветривания гешефта и евреской наглости???!!!
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27.05.2022 12:02 Ответить
цена газа 3 гр, за куб, что удерживать? народ платит 7,99
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27.05.2022 12:03 Ответить
 
 