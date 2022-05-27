Кабмин и "Нафтогаз" будут удерживать тарифы для населения за счет спецфонда госбюджета, который будет наполняться донорами, – Витренко

Кабинет Министров Украины создаст специальный фонд госбюджета для поступлений от международных доноров, за счет которого сможет удерживать тарифы на газ для населения, компенсировать разницу в тарифах для предприятий теплокоммунэнерго и операторов газораспределительных сетей.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время Всемирного экономического форума в Давосе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Принятый правительством законопроект предусматривает, что будет создан специальный фонд госбюджета, в который будут предоставляться деньги от международных партнеров. Правительство, в свою очередь, будет использовать этот фонд для того, чтобы не повышались тарифы", - сказал он.

Витренко отметил, что разницу между экономически обоснованными и текущими тарифами государство будет компенсировать участникам рынка: ТКЭ и операторам газораспределительных сетей, тариф которых не покрывает их расходы, а также "Нафтогазу" за выполнение положенных Кабмином "специальных обязанностей" продавать ресурс на льготных, а не на коммерческих условиях.

По его словам, это также позволит "Нафтогазу" заимствовать средства на закупку газа.

"Нафтогаз" сможет объяснять кредиторам, что он потом получает достаточно денег от продажи этого газа, поскольку разница в тарифах будет покрываться из госбюджета", – отметил глава НАК.

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Витренко объяснил, что собственной добычи "Нафтогаза" недостаточно для покрытия всех потребностей населения: и прямого потребления, и централизованного отоплени, и производственно-технологических затрат в газораспределительных сетях.

Кроме этого, "Нафтогаз" в пресс-релизе в пятницу уточнил, что одобренный 10 мая 2022 года законопроект "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения в течение действия военного положения и последующего восстановления", в частности, предусматривает введение моратория на повышение цен на газ и тарифы на тепловую энергию и сопутствующие услуги.

Компания опровергла распространенную рядом СМИ информацию о повышении втрое цены на отопление.

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" действительно установило новые цены на природный газ, что было предусмотрено с 1 июня 2022 года условиями трехлетних договоров с ТКЭ. Однако, согласно одобренному правительством законопроекту, часть международной финансовой помощи для Украины будет использована для сдерживания тарифов, разъяснили в "Нафтогазе".

"На платежках украинцев это не скажется", – прокомментировали в НАК сообщения СМИ о планах повышения цен для ТКЭ примерно втрое, добавив, что разница между экономически обоснованными и текущими тарифами, в частности для ТКЭ, будет компенсирована средствами спецфонда.

"Этот механизм также позволит ТКЭ рассчитываться по новым ценам за газ с "Нафтогазом" и погасить просроченную задолженность", - отметили в компании.