Рашисту, истязавшему жителей с. Вишневое на Чернигощине, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

В селе Вишневое на Черниговщине группа российских военных пытала гражданское население.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, группа военнослужащих РФ, находясь в с. Вишневое Черниговского района, жестоко обращалась с гражданским населением. Они неоднократно задерживали и наносили телесные повреждения одному из жителей села. Дважды пострадавшего более суток удерживали в морозную погоду в неотапливаемом складском помещении, где над ним издевались и били прикладами автоматов. Его мать преклонного возраста держали в грузовом отделении автомобиля", - говорится в сообщении.

Также рашисты завладели транспортным средством мужчины, которым перевозили награбленное у местных жителей имущество.

Установлен военнослужащий вооруженных сил РФ, издевавшийся над мирными жителями во время оккупации части Черниговской области. Ему сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. В настоящее время устанавливаются другие военные ВС РФ, причастные к совершению преступлений против мирного населения.

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