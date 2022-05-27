Рашисту, истязавшему жителей с. Вишневое на Чернигощине, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора
В селе Вишневое на Черниговщине группа российских военных пытала гражданское население.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"По данным следствия, группа военнослужащих РФ, находясь в с. Вишневое Черниговского района, жестоко обращалась с гражданским населением. Они неоднократно задерживали и наносили телесные повреждения одному из жителей села. Дважды пострадавшего более суток удерживали в морозную погоду в неотапливаемом складском помещении, где над ним издевались и били прикладами автоматов. Его мать преклонного возраста держали в грузовом отделении автомобиля", - говорится в сообщении.
Также рашисты завладели транспортным средством мужчины, которым перевозили награбленное у местных жителей имущество.
Установлен военнослужащий вооруженных сил РФ, издевавшийся над мирными жителями во время оккупации части Черниговской области. Ему сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. В настоящее время устанавливаются другие военные ВС РФ, причастные к совершению преступлений против мирного населения.
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для самого воина это значит, что до конца жизни он не выедет за пределы своих е..ней. даже в россии он не может чувствовать себя в безопасности: скажем при смене власти его вполне могут выдать украине. "родина кинет тебя, сынок всегда." - это до сих пор работает.
для россии в целом - это еще одно свидетельство того, что их армия - это орда убийц и насильников, и относится к ним надо соответственно.
капля камень точит.
И БУРЯТЫ И ПРОЧИЕ ОЛЕНИ,НАЗЫВАЮТ СЕБЯ РУССКИМИ.ЗНАЧИТ РАВНОЗНАЧНО И НАОБОРОТ,НАЗЫВАТЬ РУССКИХ БУРЯТАМИ.
ПРЕДЛАГАЮ СЕВЕРНЫХ СОСЕДИЙ НАЗЫВАТЬ КАК УГОДНО,ТОЛЬКО НЕ РУССКИМИ