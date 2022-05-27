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Новости Война
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Рашисту, истязавшему жителей с. Вишневое на Чернигощине, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

В селе Вишневое на Черниговщине группа российских военных пытала гражданское население.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, группа военнослужащих РФ, находясь в с. Вишневое Черниговского района, жестоко обращалась с гражданским населением. Они неоднократно задерживали и наносили телесные повреждения одному из жителей села. Дважды пострадавшего более суток удерживали в морозную погоду в неотапливаемом складском помещении, где над ним издевались и били прикладами автоматов. Его мать преклонного возраста держали в грузовом отделении автомобиля", - говорится в сообщении.

Также рашисты завладели транспортным средством мужчины, которым перевозили награбленное у местных жителей имущество.

Установлен военнослужащий вооруженных сил РФ, издевавшийся над мирными жителями во время оккупации части Черниговской области. Ему сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. В настоящее время устанавливаются другие военные ВС РФ, причастные к совершению преступлений против мирного населения.

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Рашисту, истязавшему жителей с. Вишневое на Чернигощине, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора 01

Автор: 

пытки (832) Черниговщина (1485) Офис Генпрокурора (2454)


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Топ комментарии
+6
Для кого вся ця *****?
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27.05.2022 11:50
+5
в тому і проблема, шо в них немає нації. "русский" - той, хто забув своїх предків, аморфне створіння готове плазувати перед будь якою силою. від'ємна селекція в дії
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27.05.2022 11:54
+4
****** монголо-татари, що тут поробиш.
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27.05.2022 11:47
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И?
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27.05.2022 11:45 Ответить
это не так бесполезно, как может показаться.

для самого воина это значит, что до конца жизни он не выедет за пределы своих е..ней. даже в россии он не может чувствовать себя в безопасности: скажем при смене власти его вполне могут выдать украине. "родина кинет тебя, сынок всегда." - это до сих пор работает.

для россии в целом - это еще одно свидетельство того, что их армия - это орда убийц и насильников, и относится к ним надо соответственно.

капля камень точит.
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27.05.2022 12:46 Ответить
****** монголо-татари, що тут поробиш.
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27.05.2022 11:47 Ответить
в тому і проблема, шо в них немає нації. "русский" - той, хто забув своїх предків, аморфне створіння готове плазувати перед будь якою силою. від'ємна селекція в дії
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27.05.2022 11:54 Ответить
МОНГОЛСКИЙ ТАТАРСКИЙ НАРОД ТУТ НИ ПРИ ЧЕМ. ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШАЕТ РОССИЙСКАЯ АРМИЯ. ТАМ ЕСТЬ И РУССКИЕ И БЕЛОРУСЫ И УКРАИНЦЫ И ТАТАРЫ И БУРЯТЫ И КАЗАХИ , И ЧЕЧЕНЫ .ИНГУШИ.АРМЯНЕ БАШКИРЫ И ТУВИНЦЫ. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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27.05.2022 12:36 Ответить
Я вже не раз писав: "Росіяни - не нація! це - образ мислення!"
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27.05.2022 12:49 Ответить
99% русских, независимо от гражданской позиции, многовековые шовинисты,которые остаются и по сей день и такими будут оставаться ещё долго, независимо какая власть будет.Всё это на генном уровне.Когда нет мозгов,а только инстинкты,то о каком мышлении можно говорить?
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27.05.2022 13:47 Ответить
Для кого вся ця *****?
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27.05.2022 11:50 Ответить
Як мінімум для того, хто здибає це рило десь на турецьких курортах.
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27.05.2022 11:57 Ответить
Здибає,і що зробить?
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27.05.2022 12:03 Ответить
Чего больше всего боится преступник, изобличения.Кровавые маньяки должны знать, что их преступления фиксируются и они изобличены, возмездие их настигнет.
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27.05.2022 12:02 Ответить
https://www.svoboda.org/a/shozhiy-pocherk-*******-prestuplenia-moskvy-v-ukraine-i-v-afghanistane/31870132.html
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27.05.2022 12:05 Ответить
Ну то триндець...а як повідомили-особисто чи по телефону? До чого ж "крута" наша прокуратура, типу, генеральна.
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27.05.2022 12:07 Ответить
На фото "истинно арийский" русский, да.
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27.05.2022 12:07 Ответить
Це "морда ліца" ******** кацапєндії.
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27.05.2022 13:41 Ответить
НЕ ХОЧЕТСЯ ПИСАТЬ ЛИШНИЙ РАЗ РУССКИЙ,ТАК КАК ЭТИ УБЛЮДКИ ПАЧКАЮТ НАЗВАНИЕ КИЕВСКАЯ РУСЬ.
И БУРЯТЫ И ПРОЧИЕ ОЛЕНИ,НАЗЫВАЮТ СЕБЯ РУССКИМИ.ЗНАЧИТ РАВНОЗНАЧНО И НАОБОРОТ,НАЗЫВАТЬ РУССКИХ БУРЯТАМИ.
ПРЕДЛАГАЮ СЕВЕРНЫХ СОСЕДИЙ НАЗЫВАТЬ КАК УГОДНО,ТОЛЬКО НЕ РУССКИМИ
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27.05.2022 15:43 Ответить
 
 