Между США, ЕС и Украиной возникли разногласия по поводу того, как должна завершиться война с РФ, - NYT

Журналисты The New York Times считают, что между США, странами Европы и Украиной наметились разногласия по поводу того, как должна завершиться война, развязанная Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в материале NYT.

Отмечается, что за последние несколько дней поступило предложение Италии о прекращении огня, планы руководства Украины оттеснить Россию к границам, которые существовали до 24 февраля, и возобновилось обсуждение "стратегического поражения" Путина - гарантирующего, что он не сможет снова совершить подобную атаку. .

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"После трех месяцев удивительного единства в ответ на российское вторжение, что привело к поступлению смертоносного оружия в руки Украины и широкому спектру финансовых санкций, которых почти никто не ожидал, и, по меньшей мере, г-н Путин, заметны разногласия, возникающие по поводу того, что делать дальше. В основе лежат фундаментальные дебаты о том, следует ли положить конец трехдесятилетнему проекту интеграции России. В тот момент, когда США называют Россию страной-изгоем, которую необходимо отрезать от мировой экономики, другие, преимущественно в Европе, предупреждают об опасности изоляции и унижения Путина", – отмечают журналисты.

NYT считает, что в настоящее время амбиции США растут. Администрация Байдена теперь видит шанс наказать российскую агрессию, ослабить Путина, укрепить НАТО и трансатлантический альянс, а также отправить сигнал Китаю. Она хочет доказать, что агрессия не вознаграждается территориальными приобртениями.

Генри Киссинджер, 99-летний бывший госсекретарь США 1970-х, предположил, что Украине в ходе переговоров придется отказаться от части территории. На это резко отреагировал президент Зеленский, ранее не исключавший отказ от вступления в НАТО для того, чтобы завершить войну.

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NYT предусматривает прения о том, какую позицию займут Зеленский и его западные союзники, если начнутся реальные переговоры по прекращению конфликта. Заявления американцев указывают на то, что администрация Байдена стремится нанести максимальный ущерб России, чтобы Путин потерпел "стратегическое поражение" и больше не смог напасть. Параллельно США пытается привлечь на свою сторону колеблющиеся страны между Западом и осью Китай - Россия.

В то же время единство Европы тоже начинает разрушаться. Венгрия блокирует эмбарго на нефть. Лидеры Центральной и Восточной Европы отвергают даже идею поговорить с Путиным, а Франция, Италия и Германия беспокоятся об ущербе для собственной экономики в случае затяжной войны и считают Россию неизбежным соседом, которого нельзя изолировать навсегда.

Также издание отмечает, что цель отбросить россиян к границам по состоянию на 23 февраля - достаточно амбициозна и выходит за пределы возможностей Украины.

"Если Зеленский согласится на некоторые уступки, отменят ли США и их союзники многие из своих сокрушительных санкций, включая экспортный контроль, заставивший Россию закрыть некоторые из своих заводов по производству танков? Разрушит ли это их надежды нанести вред будущему потенциалу России?" - подытоживает NYT.

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