Между США, ЕС и Украиной возникли разногласия по поводу того, как должна завершиться война с РФ, - NYT
Журналисты The New York Times считают, что между США, странами Европы и Украиной наметились разногласия по поводу того, как должна завершиться война, развязанная Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в материале NYT.
Отмечается, что за последние несколько дней поступило предложение Италии о прекращении огня, планы руководства Украины оттеснить Россию к границам, которые существовали до 24 февраля, и возобновилось обсуждение "стратегического поражения" Путина - гарантирующего, что он не сможет снова совершить подобную атаку. .
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"После трех месяцев удивительного единства в ответ на российское вторжение, что привело к поступлению смертоносного оружия в руки Украины и широкому спектру финансовых санкций, которых почти никто не ожидал, и, по меньшей мере, г-н Путин, заметны разногласия, возникающие по поводу того, что делать дальше. В основе лежат фундаментальные дебаты о том, следует ли положить конец трехдесятилетнему проекту интеграции России. В тот момент, когда США называют Россию страной-изгоем, которую необходимо отрезать от мировой экономики, другие, преимущественно в Европе, предупреждают об опасности изоляции и унижения Путина", – отмечают журналисты.
NYT считает, что в настоящее время амбиции США растут. Администрация Байдена теперь видит шанс наказать российскую агрессию, ослабить Путина, укрепить НАТО и трансатлантический альянс, а также отправить сигнал Китаю. Она хочет доказать, что агрессия не вознаграждается территориальными приобртениями.
Генри Киссинджер, 99-летний бывший госсекретарь США 1970-х, предположил, что Украине в ходе переговоров придется отказаться от части территории. На это резко отреагировал президент Зеленский, ранее не исключавший отказ от вступления в НАТО для того, чтобы завершить войну.
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NYT предусматривает прения о том, какую позицию займут Зеленский и его западные союзники, если начнутся реальные переговоры по прекращению конфликта. Заявления американцев указывают на то, что администрация Байдена стремится нанести максимальный ущерб России, чтобы Путин потерпел "стратегическое поражение" и больше не смог напасть. Параллельно США пытается привлечь на свою сторону колеблющиеся страны между Западом и осью Китай - Россия.
В то же время единство Европы тоже начинает разрушаться. Венгрия блокирует эмбарго на нефть. Лидеры Центральной и Восточной Европы отвергают даже идею поговорить с Путиным, а Франция, Италия и Германия беспокоятся об ущербе для собственной экономики в случае затяжной войны и считают Россию неизбежным соседом, которого нельзя изолировать навсегда.
Также издание отмечает, что цель отбросить россиян к границам по состоянию на 23 февраля - достаточно амбициозна и выходит за пределы возможностей Украины.
"Если Зеленский согласится на некоторые уступки, отменят ли США и их союзники многие из своих сокрушительных санкций, включая экспортный контроль, заставивший Россию закрыть некоторые из своих заводов по производству танков? Разрушит ли это их надежды нанести вред будущему потенциалу России?" - подытоживает NYT.
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«А только этим, увы, войны не выигрываются ...»
Але навряд чи рейтинг ЗЕ так впаде , що в когось з"явиться хоч якийсь шанс його перемогти .
Й навіть Гетьманцев з Колею Котлетою нікому не допоможуть настільки провалити настільки рейтинг Вови ...
Навіть якщо Єрмак збіжить до Москви й це не допоможе !
NYT катиться в расєйські обійми.
Вони завжди такими були. Досить згадати ганебну історію з їхнім кореспондентом у Москві в 1930-х роках Уолтером Дюранті. За свої брехливі репортажі, у яких він вихваляв совєцький режим і заперечував Голодомор, він отримав Пулітцерівську премію.
Потім були змушені визнати, що він брехав, але премії його так і не позбавили.
Дюранті набув скандальної популярності відвертою апологетикою радянського режиму, жорстокість якого пояснював «азійським» способом мислення росіян. Вони, писав Дюранті, надають перевагу колективним зусиллям на противагу індивідуальності, тож за своїм характером потребують авторитарного уряду. Дюранті визнавав брутальність сталінського режиму, але виправдував диктатуру й жорстокість як історично необхідні для радянської імперії.
Він побачив Голодомор власними очима
У номері «Нью-Йорк Таймс» від 24 червня 1931 року Дюранті писав, що колективізація - «прогресивне явище». Противники колгоспного ладу, на думку Дюранті, «мусили бути ліквідовані або перекуті на пролетарську масу у вогні таборів та примусової праці».
1932 року британські журналісти Гарет Джонс з лондонської «Таймс» і Малкольм Маггеридж з газети «Ґардіан» почали розповідати про голод в Україні. Попри заборону подорожувати вони потайки їздили туди, щоб на власні очі пересвідчитися у трагедії українського села. Що ж до Дюранті, то він у своїх репортажах заперечував Голодомор і намагався спростовувати повідомлення колег.
https://www.radiosvoboda.org/a/972983.html
"рф" должна изменить свою "конституцию", убрав любое упоминание Крыма и Кёнигсберга из этой писульки или будет разрушена. Военные преступники должны быть выданы правосудию, или будут умервщлены вместе с укрывающими их "мирными гражданами" - членами банды "рф".
И репарации, репарации, репарации...
Если РФ завоюет Украину, то она очень усилится, как Московия усилилась в 1654 году. И она будет этим пользоваться и идти дальше.
Кстати, с 1654 года, потеряв Украину, Польша очень ослабла и дошла до того, что перестала существовать как государство.
Пусть Запад делает правильные выводы. РФ должна потерпеть поражение, и Украина должна быть в НАТО.
Подобные статьи только свидетельствуют о том, насколько россия зайдствовала все свои нечистые ресусрсы в атаке на Украину, это произошло после успеха Рамштайна и решительных заявлений Блинкена и Остина в отношении планов США "ослабить Россию настолько, чтобы она уже никогда не смогла нападать на другие страны".
В цю зону мають увійни Бряньска, Курська, Білгородська, Воронезька, Ростовська області і Краснодарський край РФ, а також Берестейська і Гомельська області Білорусі. Крім того - так звана ПМР.
Звісно, керуватись вони мають представниками військових адміністрації призначених урядом України.
И погибло 15000 украинцев
Теперь будет и того хуже
Италия тоже на предоплате у путина, да и слава муссолини мучает. Московия раздаёт деньги
направо и налево. С каждой страной нужно работать отдельно, верните уже толковых дипломатов.
Прекрасную идею подсказала советник Лана Зеркаль (по поводу Венгрии), и как же деликатно надо вести себя в Германии( уберите уже Мельника, он не там сидит, ему место в ОП на
повышении), надо вести переговоры с конкурирующей партией Мерца(приезжал в Киев), да и к Италии можно подобраться, найти там точку опоры. Надо быстрее работать, а не много говорить.
ВЕРНИТЕ ДИПЛОМАТОВ, они должны работать, а не Зе за всех надрывается. Всё не так работает,
Это тихая подковёрная деятельность. Призывы к народам не помогут, если им тут же объяснят,
насколько они обеднеют. Где профессионалы? Зелёная гвардия, попросите их, тут уже не делят
на свой-чужой: теряем страну!
а по таким статтям наче бульварна преса яка фінансується час від часу кремлем
заздалегідь уступає своє місце Пороху - той інтереси України вміє відстоювати
на міжнародній арені
лівим уклоном товаришували з мацквою ще за часів радянського союзу, а
Західна Німечина (ФРГ) навіть вкладала свої грощі в побудову газопроводів
у Сибіру. Тут без варіантів - відмазувати расію від ЗНИЩЕННЯ ЯК ІМПЕРІЇ
вони будуть до останнього.
Вроде, раньше приличное издание было
Байден ориентируется на электорат, который поддерживает Украину (83% избирателей за увеличение помощи Украине)
Зеленський на бенямарафоні:
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що вважатиме перемогою повернення до лінії 23 лютого 2022 року.
"Я думаю, хоч би який апетит був у різних верств нашого населення, я думаю, що найцінніше - зберегти більше людей, військових. Це наша цінність і скарб, як показали результати цього вторгнення", - сказав він https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220521-volodymyr-ta-olena-zelenski-daly-eksklyuzyvne-intervyu-telekanalu-ictv-dlya-marafonu-yedyni-novyny/?fbclid=IwAR3C0i50CfTqxjOlKAVbreXVD71n1Qe38t0-dwYyofZzeGMUJtrNCdV3XHM в інтерв'ю телекомпанії ICTV, показаному в суботу у форматі телемарафону.
"Не треба бути дуже жадібними щодо цього, хоча це не зовсім справедливо. Справедливо - це коли ми заберемо все… Але є земля, де вони зайшли й окупували, а є земля, де вони вже вкопувалися, глибоко на деяких територіях", - сказав він.
"Ми повинні дивитися на ціну цієї війни. Все одно все повернеться. Ми зламали хребет одній із найсильніших армій світу. Ми вже це зробили. І психологічно ми це зробили. Вони не стануть на ноги протягом найближчих кількох років", - сказав президент.
Вихід на лінію 23 лютого, за його словами, підіб'є підсумки першого етапу. "А другу частину я хотів би проговорити за столом переговорів. І щоб результатом цієї розмови була справедливість для нас", - сказав Зеленський.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/833816.html
Вiдбити мозок раши та хай зомбi сосе нафту для свiту. А коли через 20 рокiв нафти не стане - то хай жруть один одного, а у нас з ними буде строгий вiзовий режим. Десять рокiв - промивка рашистського мозку i вибивання звiдки iмперства i навчання толерантностi i раша стане автономною часткою Украiни (штата USA) i Штати там колонiю зроблять - прокладку мiж китайцями та Захiдом. Бiдьша частина паспортiв раши будуть радi стати частиною США, бо свого мозку нема керувати.
КРАЩЕ 10 МАЛИХ УСПІШНИХ ДЕРЖАВ НІЖ ОДНА ЗЛИДЕННА ІМПЕРІЯ РОСІЯ
Між європейскими кастратами та імпотентами - бояться в кого встане...
Никуда те европы не денуться, пока за нами стоит США и надеюсь будет стоять. А так-то думать о своем( их страны) благополучии никто не мешает, но сначала пусть в Марик съездят или Север, а потом свистят.
Исключением для Украины являются только Англия, Польша и страны Балтии, те уже доказали свою надёжность и непоколебимость. Штаты партнёр надёжный, но их интересы всегда будут решающим фактором их политики, они слишком большие, важные и занятые, чтобы помогать из альтруизма.
можнонужно также предложить сдать и часть Германии, чтобы было по фен-шую. там, референдум в ГДР, благо - есть кому. Киссинджер может тоже не против, еще наверняка помнит молодость, мечтает, чтобы было как когда-то, мороженое по две копейки....
Суки, чого вони чужими територіями розкидаються? Хто їм таке право давав?!!! Наші хлопці гинуть кожний день, а вони віддавати нашу землю зібралися?!!!
Нах!!!