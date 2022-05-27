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Новости Война
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В оккупированном Херсоне рашисты хотят вернуть мариупольцев домой, город хотят превратить в гетто для украинцев, - Андрющенко

маріуполь

Российские оккупанты во временно захваченном Херсоне ищут жителей Мариуполя для того, чтобы их вернуть домой.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Во временно оккупированном Херсоне власти оккупантов вместе с Росгвардией проводят мероприятия по возвращению мариупольцев домой. Устанавливают места компактного расселения и одиночного размещения. Формируют автобусы и будут направлять всех установленных мариупольцев домой.

Сообщайте родным и близким, кто нашел временное укрытие в Херсоне, об опасности. Лучше на несколько дней поехать в окрестные населенные пункты до выяснения уровня угрозы. Причины и цель пока неясны. Продолжаем следить и фиксировать для полного анализа и прогноза. Но факт превращения Мариуполя в настоящее гетто для украинцев становится бесспорным", - говорится в сообщении.

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Мариуполь (5704) оккупация (10108) Херсон (2787)


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Це якийсь пі3дєц.
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27.05.2022 12:50 Ответить
Зелений...
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27.05.2022 12:51 Ответить
Зе-лений, Безуглий піЗдець...
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27.05.2022 12:53 Ответить
Есть такое кино, где даже массовка не закатывет.
Чуть не прослезился. Ушастый Запорожец
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27.05.2022 12:54 Ответить
кто-то же должен восстанавливать мариуполь
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27.05.2022 12:54 Ответить
какого хрена делать на оккупированных территориях ? валить надо оставлять тварям пустые города для них это будет пустой звук от их войны некого будет присоединять и терроризировать и пропаганда сдохнет
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27.05.2022 13:08 Ответить
Ну можно начать перечислять " какого хрена " с - представь себе не выпускают и практически не выпускали за оооочень редким исключением и ещё много разного
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27.05.2022 18:00 Ответить
Финны в свое время отступили и оставили русне пепелище. На этом пепелище теперь колупается Карелия.
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27.05.2022 14:04 Ответить
 
 