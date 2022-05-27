В оккупированном Херсоне рашисты хотят вернуть мариупольцев домой, город хотят превратить в гетто для украинцев, - Андрющенко
Российские оккупанты во временно захваченном Херсоне ищут жителей Мариуполя для того, чтобы их вернуть домой.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Во временно оккупированном Херсоне власти оккупантов вместе с Росгвардией проводят мероприятия по возвращению мариупольцев домой. Устанавливают места компактного расселения и одиночного размещения. Формируют автобусы и будут направлять всех установленных мариупольцев домой.
Сообщайте родным и близким, кто нашел временное укрытие в Херсоне, об опасности. Лучше на несколько дней поехать в окрестные населенные пункты до выяснения уровня угрозы. Причины и цель пока неясны. Продолжаем следить и фиксировать для полного анализа и прогноза. Но факт превращения Мариуполя в настоящее гетто для украинцев становится бесспорным", - говорится в сообщении.
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