Россияне попали в полигон под Днепром. Погибли 10 человек, ранены 35, - Корбан

27 мая оккупанты нанесли удар по полигону Нацгвардии под Днепром. Есть погибшие и раненые.

Об этом в эфире "Информобороны" сообщил глава штаба обороны Днепра Геннадия Корбан, передает Цензор.НЕТ.

"Был прилет "Искандера". По предварительной информации погибли 10 человек, 35 ранены. Пуск ракеты был осуществлен из Ростовской области. Было три ракеты, одна из которых попала в цель. Это при том, что военные пытались соблюдать все меры предосторожности. Большинство личного состав было рассредоточено по территории полигона", - сообщил глава штаба обороны Днепра.

Корбан добавил, что, согласно приказу Минобороны, в одном месте не может быть сосредоточено более 20 человек. Иначе жертв было бы больше.

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На месте ракетного удара работают представители военной комендатуры, ГСЧС, Нацгвардия и другие службы.