Россияне попали в полигон под Днепром. Погибли 10 человек, ранены 35, - Корбан
27 мая оккупанты нанесли удар по полигону Нацгвардии под Днепром. Есть погибшие и раненые.
Об этом в эфире "Информобороны" сообщил глава штаба обороны Днепра Геннадия Корбан, передает Цензор.НЕТ.
"Был прилет "Искандера". По предварительной информации погибли 10 человек, 35 ранены. Пуск ракеты был осуществлен из Ростовской области. Было три ракеты, одна из которых попала в цель. Это при том, что военные пытались соблюдать все меры предосторожности. Большинство личного состав было рассредоточено по территории полигона", - сообщил глава штаба обороны Днепра.
Корбан добавил, что, согласно приказу Минобороны, в одном месте не может быть сосредоточено более 20 человек. Иначе жертв было бы больше.
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На месте ракетного удара работают представители военной комендатуры, ГСЧС, Нацгвардия и другие службы.
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Значно більше.
Це місце було відоме, але довго стояло порожнім.
Ввечері заїхали, а о 4-й ранку влупили.
Якась падла злила.
І ця падла з верхніх ешелонів.
Асфальтом?
Вопрос такой: когда будут ответные удары ассиметричные удары по русским тварям? Надеюсь пацаны не зря погибли.
чому це Зе такий сміливий став. о.Зміїний теж не треба обстрілювати не з
Точок У, ні з іншої зброї . Міру мір войни нє нужно.
-10.10.2003 - пожежа на складах 52-ї механізованої бригади, де зберігалося близько трьох тисяч тонн артилерійських *********** у Бахмутському районі, Донецька область;
-06.05.2004 - 19.05.2004, Новобогданівка, Мелітопольський район, Запорізька область,
-19.08.2006, Новобогданівка, Мелітопольський район, Запорізька область,
-27.08.2008 - 30.08.2008, пожежа на складі, де зберігалося 95 тисяч тонн *********** у м. Лозовій, Лозівський район, Харківська область,
-29.10.2015 - 30.10.2015, пожежа на складі, де зберігалося близько 3,5 тисяч тонн *********** у м. Сватовому, Сватівський район, Луганська область,
-23.03.2017, Балаклія, Балаклійський район, Харківська область, збитки - 12,1 млрд грн
22.09.2017, пожежа на складі *********** в с. Новоянисоль поблизу м. Маріуполя, збитки - 121 млн грн.,
-26.09.2017 - 29.09.2017, Калинівка, Калинівський район, Вінницька область, збитки - 5,9 млрд грн.,
-09.10.2018, - Дружба, Ічнянський район, Чернігівська область, навіть не спромоглися порахувати завдані збитки.
Лише за одного президента Порошенко відбулося знищення 5 найбільших в Україні складів із ************, у тому числі у Харьківській, Луганській, Донецькій, Вінницькій та Чернігівській областях.
Спричинена страшенна втрата боєздатності Збройним Силам України, але хто поніс криміналлну відповідальність???? Де ж були наші численні правоохоронні органи??? Чи не в змові з злодіями? Бо на совісті винуватих тепер тисячі загублених життів, та розбиті міста і села.
Там они и так балаклейские вроде хапнули (что от них осталось)
Войну в Чечне, когда российские войска полностью сносили города и поселки, ФСБ зачистками уничтожало все население, которое могло оказывать им сопротивление (как и у нас в оккупированных областях убивали мужчин 18-60 лет) российское население заметило только тогда, когда стало взрываться в метро, на стадионах, на улицах.
Чи то пак в казарми. Різниця лише в словах Зміст один. Це скільки треба знищити молоді ... Може ще й підказали куди бити. І упевнена-винних не буде.
Хм... По Десне идёт инфа, что навёл офицер - управленец, поставленный при Таране. По Днипру (там люди были распределены максимально возможно) тоже уже версия, что кто - то из управленческого состава, ибо знали, как распределен состав.
Сколько таких за три года были внедрены?
И то не не более 3 дней на одном месте и перемещать их в другое.
Вот кто должен выявлять предателей.
Пока у нас не будет свой СМЕРШ, пока будут гибнуть наши воины от действий шпионов.
Если вы можете уточнить дальнейший маршрут, просим сообщить нам: @fuckshtok
https://t.me/flagshtok/8757
Що-що, а коментувати філатов з корбаном *******.
Лаври арестовича спокою не дають.
методы защиты солдат известны очень давно, только почемуто их не используют либо полные идиоты либо предатели.
это окопы с рассредоточением солдат. сначала роется траншея зигзагом, в ней обустраиваются индивидуальные ячейки для каждого солдата, расстояние между которыми не менее 5м.
если правильно обустроить ячейки с тамбуром и двойным слоем клеенки, то спать в них нормально в спальнике даже зимой.