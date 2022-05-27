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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне попали в полигон под Днепром. Погибли 10 человек, ранены 35, - Корбан

іскандер

27 мая оккупанты нанесли удар по полигону Нацгвардии под Днепром. Есть погибшие и раненые.

Об этом в эфире "Информобороны" сообщил глава  штаба обороны Днепра Геннадия Корбан, передает Цензор.НЕТ.

"Был прилет "Искандера". По предварительной информации погибли 10 человек, 35 ранены. Пуск ракеты был осуществлен из Ростовской области. Было три ракеты, одна из которых попала в цель. Это при том, что военные пытались соблюдать все меры предосторожности. Большинство личного состав было рассредоточено по территории полигона", - сообщил глава штаба обороны Днепра.

Корбан добавил, что, согласно приказу Минобороны, в одном месте не может быть сосредоточено более 20 человек. Иначе жертв было бы больше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть несколько "прилетов" на Днепропетровщине. Серьезные разрушения, завалы разбирают, - ОВА

На месте ракетного удара работают представители военной комендатуры, ГСЧС, Нацгвардия и другие службы.

Днепр (4391) обстрел (26850) ракеты (3549) Национальная гвардия (2104) Днепропетровская область (3830)


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Топ комментарии
+72
В пи.де,у жены Зеленского.
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27.05.2022 12:56
+49
Знов військові в казармах-це вже не схоже на випадковість...
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27.05.2022 12:55
+49
Це не зовсім так. Хтось конкретний здає час і місце.
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27.05.2022 13:00
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Пора знать что удар по казармах это фишка орков...командиров в рядовые и на передок
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27.05.2022 13:22 Ответить
в інших джерелах пишуть що попадання в казарму.. ***...ий стид, да скільки можна??? Знову повітряна тривога і знову в казармах????
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27.05.2022 13:24 Ответить
Я не великий спеціаліст в про, але якщо правда, 1:3 до випущених.... Я думаю, що саме найкраще про, то як волосся на ***** - прикриває, але не захищає..... Нажаль....
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27.05.2022 13:25 Ответить
И после такого нельзя бить по территории рф? Чтобы не "эскалировать"
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27.05.2022 13:27 Ответить
Ориентировочно площадь поражения «Искандер» осколочной кассетной боевой частью - около 15 000 м² или примерно два футбольных поля.
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27.05.2022 13:28 Ответить
а что со змеиным? там же 5 минут делов или ***** не разрешает
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27.05.2022 13:46 Ответить
схоже на те, що з ОПи знову дали наказ військовим "не чіпати", і зараз ми тільки констатуємо та спостерігаємо як рашисти там укріплюються та ходять кораблями у нас під носом. Хоча, нам, начебто й "Гарпуни" давали, а наче їх і нема - бо "не можна". гнилятина
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27.05.2022 15:35 Ответить
Скажете, що немає наводки?..
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27.05.2022 13:47 Ответить
Скільки можна? От ми тролимо рашистів за Чорнобаївку, а самі то що?
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27.05.2022 13:49 Ответить
Явір,Десна,Дніпро...пора вже ріпу чухати!
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27.05.2022 13:55 Ответить
А тим часом захід просить обмежити дальність озброєння "щоб не провокувати росію"...
Підараси...
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27.05.2022 19:08 Ответить
Краще б ми бомбосховища для війська будували як в Ізраїлі ніж дороги: туалети,душові,вентиляція,зручності...
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27.05.2022 14:07 Ответить
Краще б ми на вибори не ходили. Звучить дебільно, але це якщо починати з самого початку, а не з середини.
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28.05.2022 08:35 Ответить
Без радиомаяков российская ракета с такой точностью не попадет. Почему гибнут в казармах нац. гвардии? В ВСУ всегда очень строго к воздушной тревоге относятся. А в нац. гвардии полно кремлевских козачков в руководстве еще со времен Авакова.
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27.05.2022 14:17 Ответить
а при яныке? при чём Аваков? пусть зелёные детектор пройдут в ми-6. удивитесь. Россия миллиарды сыпали. Кому? Где крысы? Элементарно же найти
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27.05.2022 15:40 Ответить
На третьем месяце войны: Десна -86, теперь Днепр -10, а через неделю преЗЕрватив озвучит еще больше. Кто ответит за это Б Л Я Д С Т В О ?!?
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27.05.2022 14:28 Ответить
Не буду озвучували цифри та є "чутки", що по Десні значно більше. Хз може паніку розганяють, а може замовчують...
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27.05.2022 17:11 Ответить
нажаль друже втрати значно бiльшi i в Деснi i в Миколаiвi, може i не требя, щоб люди знали - але ця клята вiйна може скосити усю нашу молодь.
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27.05.2022 22:59 Ответить
Я довіряю офіційним цифрам в даному випадку.
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28.05.2022 08:38 Ответить
Та брехня.
Значно більше.
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27.05.2022 14:33 Ответить
Так.
Це місце було відоме, але довго стояло порожнім.
Ввечері заїхали, а о 4-й ранку влупили.
Якась падла злила.
І ця падла з верхніх ешелонів.
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28.05.2022 06:26 Ответить
почему наш не могут ******* первыми по ростовской области
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27.05.2022 14:38 Ответить
Нечем. До войны украинская, как бы власть, полностью разоружила Украину
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27.05.2022 15:15 Ответить
Може нарешті дрони будуть літати, шукати та виводити з ладу пускові установки.
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27.05.2022 17:29 Ответить
Бздять, бо вважають, що юридично у нас до цього часу немає війни к кацапами((
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27.05.2022 19:48 Ответить
Дякуэмо хомчаку .
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27.05.2022 23:02 Ответить
Чим?
Асфальтом?
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28.05.2022 10:07 Ответить
https://dilo.net.ua/novyny/zatrymaly-meshkantsya-lvivshhyny-yakyj-koryguvav-vogon-okupantiv-po-shynomontazhu/ Затримали чоловіка, який коригував вогонь росіян по шиномонтажу у Львові
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27.05.2022 14:49 Ответить
Абсолютно неефективний удар з військової точки зору. Три високоточні ракети собівартість $3 млн щоб вбити 7 мирних жителів, спалити 40 вживаних авто і зруйнувати дрібний бізнес шиномонтаж.
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28.05.2022 08:42 Ответить
Наше руководство в 2019 году полностью заморозило все ракетные программы про прямому приказу Кремля. Они оставили Украину абсолютно беззащитной и на что надеялись непонятно. А чтобы был пиар и задурить "мудрый народ" что якобы готовимся к войне, народные деньги слили на модернизацию одного лишь фрегата (более 8 млрд гривен). Который не сделал ни одного выстрела и уже героически затоплен.
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27.05.2022 15:13 Ответить
Це треба було вбити 150 людей на Яворівському полігоні, 250 в Миколаєві і 87 на "Десні" щоб нарешті до дебілів в Геншабі дійшло,.що особовий склад не в казармі тримати, а розосереджувати малими групами ? Виходить, що то я мав бути генералом з чотирма зірками,якщо в мене більшее мізкків, ніж в цих кабінетних шаркунів, бо після першого разу написав , що в казармі не можна селитись. Дитина б цим дурням таке підказала.
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27.05.2022 15:48 Ответить
так больше негде размещать - нужно в ответ точки подавлять откуда бы они не стреляли
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27.05.2022 16:00 Ответить
Враги в погонах так и говорят : "негде размещать" ...
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27.05.2022 16:12 Ответить
Вы ідеально підходить на генеральську посаду в український Генштаб. А люди не вірять, що можна бути саме з таким рівнем сприйняття реальності.
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28.05.2022 08:46 Ответить
Если в казармах были пацаны, то погибших будет в 10 раз больше. Так было и в Десне и на Яворивском полигоне, просто сразу не скажут, чтобы не шокировать людей.
Вопрос такой: когда будут ответные удары ассиметричные удары по русским тварям? Надеюсь пацаны не зря погибли.
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27.05.2022 16:05 Ответить
А ви в Генштабі навіть не думайте давати отвєтку - рашисти ж не зрозуміють
чому це Зе такий сміливий став. о.Зміїний теж не треба обстрілювати не з
Точок У, ні з іншої зброї . Міру мір войни нє нужно.
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27.05.2022 16:11 Ответить
Пам'ятаєш склади вибухали ще за часів Петра? Ото була наша "ответка".
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27.05.2022 18:34 Ответить
Лише за період з 2003 до 2019 років в Україні були знищені більше 10 артилерійських (військових) складів із комплектами ***********. Серед них найвідоміші:
-10.10.2003 - пожежа на складах 52-ї механізованої бригади, де зберігалося близько трьох тисяч тонн артилерійських *********** у Бахмутському районі, Донецька область;
-06.05.2004 - 19.05.2004, Новобогданівка, Мелітопольський район, Запорізька область,
-19.08.2006, Новобогданівка, Мелітопольський район, Запорізька область,
-27.08.2008 - 30.08.2008, пожежа на складі, де зберігалося 95 тисяч тонн *********** у м. Лозовій, Лозівський район, Харківська область,
-29.10.2015 - 30.10.2015, пожежа на складі, де зберігалося близько 3,5 тисяч тонн *********** у м. Сватовому, Сватівський район, Луганська область,
-23.03.2017, Балаклія, Балаклійський район, Харківська область, збитки - 12,1 млрд грн
22.09.2017, пожежа на складі *********** в с. Новоянисоль поблизу м. Маріуполя, збитки - 121 млн грн.,
-26.09.2017 - 29.09.2017, Калинівка, Калинівський район, Вінницька область, збитки - 5,9 млрд грн.,
-09.10.2018, - Дружба, Ічнянський район, Чернігівська область, навіть не спромоглися порахувати завдані збитки.
Лише за одного президента Порошенко відбулося знищення 5 найбільших в Україні складів із ************, у тому числі у Харьківській, Луганській, Донецькій, Вінницькій та Чернігівській областях.
Спричинена страшенна втрата боєздатності Збройним Силам України, але хто поніс криміналлну відповідальність???? Де ж були наші численні правоохоронні органи??? Чи не в змові з злодіями? Бо на совісті винуватих тепер тисячі загублених життів, та розбиті міста і села.
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27.05.2022 20:05 Ответить
да.... если б склады не взорвались,оркам в первые три дня фантастически бы повезло -даже ничего везти бы не пришлось изза Урала -половина складов оказалась бы в зоне оккупации в первые дни.
Там они и так балаклейские вроде хапнули (что от них осталось)
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27.05.2022 23:49 Ответить
22.05 прилетело под Запорожьем, власти молчат куда именно. Но местные уже все знают. Погибло около сотни солдат , много раненных, размещались в санатории, наводку дали местные. Вот такие дела.
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27.05.2022 21:24 Ответить
Надо чтобы на каждый обстрел нашей территории взрывались объекты, поезда, казармы и др. на вражеской. А то в РФ войны нет.
Войну в Чечне, когда российские войска полностью сносили города и поселки, ФСБ зачистками уничтожало все население, которое могло оказывать им сопротивление (как и у нас в оккупированных областях убивали мужчин 18-60 лет) российское население заметило только тогда, когда стало взрываться в метро, на стадионах, на улицах.
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27.05.2022 16:51 Ответить
командири по домах. Солдати в могили.????

Чи то пак в казарми. Різниця лише в словах Зміст один. Це скільки треба знищити молоді ... Може ще й підказали куди бити. І упевнена-винних не буде.
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27.05.2022 17:30 Ответить
Hellis @13Hellis_13

Хм... По Десне идёт инфа, что навёл офицер - управленец, поставленный при Таране. По Днипру (там люди были распределены максимально возможно) тоже уже версия, что кто - то из управленческого состава, ибо знали, как распределен состав.
Сколько таких за три года были внедрены?
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27.05.2022 17:58 Ответить
Погляньте відсоток голоснувших за ОПЗЖ і побачите кількість діючих і потенційних агентів кацапляндії. Плюс агенти в рясах УПЦ МП та їхні прихожани.
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28.05.2022 06:29 Ответить
Сколько надо ещё раздолбать наших учебок, полигонов, что бы понять что в этих условиях надо размещать личный состав максимум повзводно. А в летних условиях вообще по отделениям в палатках.
И то не не более 3 дней на одном месте и перемещать их в другое.
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27.05.2022 17:59 Ответить
А где наша контразведка, где наши ,, контрили,, которые в СА были в каждой части. Мы из за глаза называли ,, молчи, молчи,,.
Вот кто должен выявлять предателей.
Пока у нас не будет свой СМЕРШ, пока будут гибнуть наши воины от действий шпионов.
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27.05.2022 18:04 Ответить
Сегодня в 16:45 на Новобелицком путепроводе Гомеля подписчик Флагштока заметил перемещение четырехосного ракетного комплекса со знаком «V» на бортах. Читатель опознал военный объект, как "Искандер". Его сопровождал МАЗ ВС РБ с красными квадратами на дверях. Техника проследовала по улице Ильича в южном направлении (фото иллюстративное).

Если вы можете уточнить дальнейший маршрут, просим сообщить нам: @fuckshtok

https://t.me/flagshtok/8757
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27.05.2022 18:56 Ответить
Тоже Бутусов виноват?
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27.05.2022 19:20 Ответить
60+ 200х созванивался с местными
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27.05.2022 20:24 Ответить
Медведчуку підконтрольна вся терористична мережа путина в Україні. Медведчук заарештований, знаходиться в СБУ. Що повинна робити СБУ? Так, вибивати з нього свідчення про всю агентурну мережу й ліквідовути її. А ні, СБУ котрий день знімає відосики проти Порошенка, а в цей час агенти ворога спокійно розгулюють Україною, дивляться в якій казармі ночують військові фіксують координати, передаютб ворогові. Через декілька годин десятки смертей... На чиїй вони совісті, москалів? Та в них її немає. А от чи має її пан Баканов? І чи уявляє він чим повинна займатися Служба Безпеки України? Схоже, що ні
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27.05.2022 20:57 Ответить
эти новости просто невозможно читать. Невозможно смотреть. Ни одной хорошей новости, все сыпется. Есть и ленд диз, и 40 млрд, и гарпуны. Что идиотам из ОП не хватает? Что с генштабом? Залужный устал?! Что у нас происходит!?
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27.05.2022 22:02 Ответить
Це тупість тримати зараз військових в частинах.
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27.05.2022 22:57 Ответить
Что за ****** пишут эти мягкие статьи!? Россияне писаки называют скотов и фашистов из *********!
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27.05.2022 22:58 Ответить
Бл..ть, Корбан! Чому у нас прильоти ще не коментує Робінович?!
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28.05.2022 00:50 Ответить
А попіаритися.
Що-що, а коментувати філатов з корбаном *******.
Лаври арестовича спокою не дають.
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28.05.2022 06:33 Ответить
Робинович сам скоро прилетит в Украину и будет нами править дальше с выпущенным на свободу Медведчуком, если мы проиграем. ..
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28.05.2022 07:36 Ответить
щось давно в кацапів заводи не горіли і не були ніяких 'хлапків'??? пора би вже!
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28.05.2022 03:52 Ответить
в современной войне все казармы нужно снести.
методы защиты солдат известны очень давно, только почемуто их не используют либо полные идиоты либо предатели.
это окопы с рассредоточением солдат. сначала роется траншея зигзагом, в ней обустраиваются индивидуальные ячейки для каждого солдата, расстояние между которыми не менее 5м.
если правильно обустроить ячейки с тамбуром и двойным слоем клеенки, то спать в них нормально в спальнике даже зимой.
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28.05.2022 10:10 Ответить
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