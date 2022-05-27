Швеция и Финляндия все еще не выполнили условия Турции для вступления в НАТО, - Чавушоглу

Швеция и Финляндия, заявки которых на присоединение к НАТО ранее заблокировала Анкара, должны предпринять конкретные шаги по прекращению поддержки террористических организаций.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы надеемся, что Швеция и Финляндия поняли нашу позицию, и другие союзники (по НАТО. - Ред.) должны содействовать движению этих кандидатов в этом направлении и предпринимать конкретные шаги", - отметил министр.

Чавушоглу отметил, что "ожидания" Турции от этих двух стран не являются "нереальными", и Швеция и Финляндия способны выполнять их.

В то же время глава МИД Польши Збигнев Рау с оптимизмом высказался по поводу перспектив вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Он верит, что решение этого вопроса поможет членам альянса лучше понимать друг друга.

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