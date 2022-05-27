ЕС разрабатывает план на случай, если РФ в этом году полностью остановит поставки газа, – еврокомиссар Симсон
В Евросоюзе разрабатывается план действий на случай, если Россия решит отрезать ЕС от поставок газа в этом году, ведь "любое государство может быть следующим".
Об этом еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По ее словам, ЕС сейчас пытается закачать как можно больше газа и сможет заменить две трети поставок России в этом году, но придется сделать больше, если вдруг произойдет какое-либо полное прекращение поставок.
План, разрабатываемый Европейской комиссией, предусматривает меры по ограничению поставок газа для промышленности, и при этом обходит домохозяйства, рассказал FT осведомленный собеседник.
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Ранее за отказ платить за российский газ рублями государство-агрессор отключило от поставок Польшу, Болгарию и Финляндию.
"Мы столкнулись с ситуацией, когда любое государство-член может быть следующим", - сказала Симсон. "Пока мы могли позаботиться о безопасности снабжения этих трех государств-членов, главным образом посредством солидарности соседей".
"В этом году, если будет полный срыв, мы готовим планы на случай чрезвычайных ситуаций", - заявила она.
На промышленность приходится 27% потребления газа в ЕС, причем крупнейшими потребителями являются химическая промышленность, производство керамики, пищевых продуктов и стекла. Комиссия заявила, что позаботится о цепочках поставок продуктов питания, сферы безопасности и товаров для здоровья.
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В этом году ЕС получил рекордные поставки сжиженного газа, что позволило начать наполнять подземные хранилища, которые на 25 мая были заполнены на 44% по сравнению с 36% годом ранее. По словам еврокомиссара, страны быстро наращивают свои возможности для обработки СПГ.
До полномасштабного вторжения 40% поставок газа в ЕС приходилось на российское голубое топливо. Сейчас этот показатель снизился до 26%, сообщает ЕК, а цель к концу года – 13%.
К тому времени страны-члены откроют или расширят терминалы СПГ для перевалки 19 млрд кубометров в год.
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Ведмедев всида прав...доляров нима евриков тоже...остались тока рубли..их у нас что у кота матроскина Гуталину...
баkov...тенденция к росту вероятный вариант...