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Новости Газовая война
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ЕС разрабатывает план на случай, если РФ в этом году полностью остановит поставки газа, – еврокомиссар Симсон

газ

В Евросоюзе разрабатывается план действий на случай, если Россия решит отрезать ЕС от поставок газа в этом году, ведь "любое государство может быть следующим".

Об этом еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По ее словам, ЕС сейчас пытается закачать как можно больше газа и сможет заменить две трети поставок России в этом году, но придется сделать больше, если вдруг произойдет какое-либо полное прекращение поставок.

План, разрабатываемый Европейской комиссией, предусматривает меры по ограничению поставок газа для промышленности, и при этом обходит домохозяйства, рассказал FT осведомленный собеседник.

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Ранее за отказ платить за российский газ рублями государство-агрессор отключило от поставок Польшу, Болгарию и Финляндию.

"Мы столкнулись с ситуацией, когда любое государство-член может быть следующим", - сказала Симсон. "Пока мы могли позаботиться о безопасности снабжения этих трех государств-членов, главным образом посредством солидарности соседей".

"В этом году, если будет полный срыв, мы готовим планы на случай чрезвычайных ситуаций", - заявила она.

На промышленность приходится 27% потребления газа в ЕС, причем крупнейшими потребителями являются химическая промышленность, производство керамики, пищевых продуктов и стекла. Комиссия заявила, что позаботится о цепочках поставок продуктов питания, сферы безопасности и товаров для здоровья.

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В этом году ЕС получил рекордные поставки сжиженного газа, что позволило начать наполнять подземные хранилища, которые на 25 мая были заполнены на 44% по сравнению с 36% годом ранее. По словам еврокомиссара, страны быстро наращивают свои возможности для обработки СПГ.

До полномасштабного вторжения 40% поставок газа в ЕС приходилось на российское голубое топливо. Сейчас этот показатель снизился до 26%, сообщает ЕК, а цель к концу года – 13%.

К тому времени страны-члены откроют или расширят терминалы СПГ для перевалки 19 млрд кубометров в год.

Газ (10223) Еврокомиссия (1443) россия (95326) Евросоюз (17056)


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Топ комментарии
+5
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27.05.2022 13:34
+1
Потроху почало доходити
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27.05.2022 13:33
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27.05.2022 13:33 Ответить
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27.05.2022 13:34 Ответить
А якісь далекобійні ракети без знаків, тобто іхтамнєти, не можуть випадково влучити в росіянське родовище газу чи торпеда в кацапський газовоз, чи просто камні с нєба по цивільних літаках *********? На за йо би москви потрібно відповідати асиметрично. І без сирливості.
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27.05.2022 13:41 Ответить
не можуть. тому що майже нема кацапського газу. вони перепродають туркменський.
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27.05.2022 13:43 Ответить
А у нас думают о следующей зиме или как всегда? Хоть бы дали людям утеплить дома. Сейчас это даже роскошь для богатых
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27.05.2022 13:44 Ответить
Росія на день від Європи отримує один мільярд доларів. На ці гроші можна купити будь-які деталі до ракет та наклепати тисячі ракет. Чому Україна досі не зачинила труби?
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27.05.2022 13:50 Ответить
Я одного не пойму. 5 канал говорит, что в США цены на топливо поднимаются из-за нефти рашки. Я им верю. Маск говорит США будет дефолт, я ему верю. Они что соревнуются у кого раньше? А мы то ты с какого боку?
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27.05.2022 13:50 Ответить
в ситуації з ембарго надія тільки на паРашу. якщо параша не введе ембарго, то його не буде.
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27.05.2022 13:51 Ответить
Просто денех сейчас нет...но вы держитесь там...рюZkie iщакi...
Ведмедев всида прав...доляров нима евриков тоже...остались тока рубли..их у нас что у кота матроскина Гуталину...
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27.05.2022 14:01 Ответить
Ага, вложить бабки а потом.... Не ну если есть лишние...
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27.05.2022 14:02 Ответить
Та да...галлон бензина в USA =6
баkov...тенденция к росту вероятный вариант...
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27.05.2022 14:09 Ответить
Ну так відбирати з труби можна без проблем бо рашисти в нас багато зерна вкрали...
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27.05.2022 14:43 Ответить
 
 