Джонсон призвал мир сконцентрироваться на доставке Украине современного вооружения, в частности РСЗО
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал к усилению военной поддержки Украины, включая предоставление передового вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Глава британского правительства заявил, что лидеру РФ Владимиру Путину вообще нельзя доверять.
"Как можно справиться с крокодилом, когда он в процессе поедания вашей левой ноги? Этому мужчине (Путину. – Ред.) совсем нельзя доверять", – ответил Джонсон на вопрос о перспективе переговоров Украины с РФ.
По словам Джонсона, в настоящее время миру следует сконцентрировать свое внимание на доставке Украине передового вооружения, в частности реактивных систем залпового огня, что позволит стране защититься от российской артиллерии.
"Жизненно необходимо, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военной сфере", - подчеркнул он.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/Дивна_війна
Джонсон й Британія допомогли на справі й дуже добре допомогли. Так що стули писок свій.
Ржал вчера с этой дуры на всю Европу...оказывается а Европе одни фашисты...а срань мазолейна с ним ,, борецца,,
Угораю от этого стада баранов...