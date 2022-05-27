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Новости Война
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Джонсон призвал мир сконцентрироваться на доставке Украине современного вооружения, в частности РСЗО

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал к усилению военной поддержки Украины, включая предоставление передового вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Глава британского правительства заявил, что лидеру РФ Владимиру Путину вообще нельзя доверять.

"Как можно справиться с крокодилом, когда он в процессе поедания вашей левой ноги? Этому мужчине (Путину. – Ред.) совсем нельзя доверять", – ответил Джонсон на вопрос о перспективе переговоров Украины с РФ.

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По словам Джонсона, в настоящее время миру следует сконцентрировать свое внимание на доставке Украине передового вооружения, в частности реактивных систем залпового огня, что позволит стране защититься от российской артиллерии.

"Жизненно необходимо, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военной сфере", - подчеркнул он.

Автор: 

оружие (10196) Джонсон_Борис (504) РСЗО (194)


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Топ комментарии
+38
А еще Джонсон предложил создать новый эконмический союз в составе Британии, Польши, Украины, Литвы. Латвии и Эстонии. Предложение достойно внимания уже потому, что там не будет Венгрии, Германии и Франции.
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27.05.2022 13:55
+28
Складається враження, що Джонсон - чи не єдина тверезо мисляча й безкомпромісналюдина
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27.05.2022 13:58
+28
Бриты уверенно берут лидерство в Европе. Похоже, это закат всех этих шольцев, макронов и пр. "ходячей озабоченности".
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27.05.2022 14:00
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А еще Джонсон предложил создать новый эконмический союз в составе Британии, Польши, Украины, Литвы. Латвии и Эстонии. Предложение достойно внимания уже потому, что там не будет Венгрии, Германии и Франции.
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27.05.2022 13:55 Ответить
А хто буде в цьому союзі спонсорувати відновлення України на 500 млрд?!
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27.05.2022 14:01 Ответить
у кацапов забрать
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27.05.2022 14:08 Ответить
Наша земелька, если хватит
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27.05.2022 14:12 Ответить
Вашої зємєлькі кацапської "хватіт" на всіх ... крім вас.
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27.05.2022 14:14 Ответить
Треба вступати в Велику Британію на правах Шотландії
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27.05.2022 15:47 Ответить
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27.05.2022 13:56 Ответить
Бритам-черговий респект...
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27.05.2022 13:56 Ответить
так в чем проблема, кроме как политическая? ... видел фото мест открытого хранения армии США где-то в Аризоне или типа того ... так столько всякого добра, что можно 50 армий укомплектовать
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27.05.2022 13:56 Ответить
Так вот это "кроме как" и тормозит всё дело. Какая-то патологическая боязнь "спровоцировать путина". Гитлер бы наверное в наше время разгулялся вовсю.
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27.05.2022 14:00 Ответить
До речі, цілком можливо, Гітлер міг би і не втягуватись у війну з Францією і Британією. Принаймні, певний час після оголошення війни ці країни не робили активних наступальних дій.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Дивна_війна
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27.05.2022 14:07 Ответить
В наше время Гитлер бы сразу оккупировал континентальную западную Европу. Потому что там некто бы не сопротивлялся. И пересадил всю левацкую гомосятину в концлагеря с последующим истреблением оных. Думаю что он даже евреев не трогал бы, ибо там теперь дофига понаехавших из диких стран, над кем популизм делать.
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27.05.2022 14:28 Ответить
Джонсон більш вправний та конкретний чим дід Джо. Все таки старість-не радість.
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27.05.2022 13:57 Ответить
Слова говорить не мешки ворочать
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27.05.2022 13:58 Ответить
РюззькаГаварящій завжди пише якусь х#йню тут.... й ми знаємо чому.
Джонсон й Британія допомогли на справі й дуже добре допомогли. Так що стули писок свій.
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27.05.2022 14:16 Ответить
Ні. І Байда також на своєму місці. В них просто різні пріоритети.
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27.05.2022 14:43 Ответить
Складається враження, що Джонсон - чи не єдина тверезо мисляча й безкомпромісналюдина
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27.05.2022 13:58 Ответить
Ні. Таких адекватних є ще декілька керівників держав світу. Байда, Дуда, Марін...
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27.05.2022 14:44 Ответить
Бриты уверенно берут лидерство в Европе. Похоже, это закат всех этих шольцев, макронов и пр. "ходячей озабоченности".
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27.05.2022 14:00 Ответить
Ну Європа і Євросоюз це трохи різні речі. І лідерство в першому не значить лідерство в другому, особливо коли до другого не маєш ніякого відношення
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27.05.2022 14:02 Ответить
ще один дороговказ для"зе влади" відносно того.з ким утворювати Україні і її народу союз ,котрий одночасно і гарантуватиме безпеку.
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27.05.2022 14:02 Ответить
Британія могла б їх дати трохи
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27.05.2022 14:04 Ответить
this man - это переводится, как "этому человеку", а не этому мужчине... ох...
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27.05.2022 14:08 Ответить
Хоровий з тебе перекладачь.
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27.05.2022 14:18 Ответить
Один Джонсон всю кампанию тянет. Остальные думают как задобрить крокодила, кого ему скормить чтобы он наелся и на время успокоился.
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27.05.2022 14:11 Ответить
Машка ЗаХерова каже что 40 стран Мира поставками вооружений и продовольствием поддерживает киевский по сути фашистский режим...
Ржал вчера с этой дуры на всю Европу...оказывается а Европе одни фашисты...а срань мазолейна с ним ,, борецца,,
Угораю от этого стада баранов...
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27.05.2022 14:18 Ответить
Хочь хтось не обісцявся від порожніх страшилок *****.
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27.05.2022 14:19 Ответить
Так, закликає, тільки мало хто буде роздуплятись з цього приводу...
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27.05.2022 14:20 Ответить
Слава Джонсону!
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27.05.2022 14:28 Ответить
все краще видно, що із західноєвропейських країн справжнім нашим союзником є лише ВБ
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27.05.2022 17:11 Ответить
 
 