Переговоры об обмене пленными между Украиной и РФ продолжаются, в других вопросах – застой, - Чавушоглу

Переговоры по обмену военнопленными между Украиной и Россией продолжаются, в то время как в целом в переговорном процессе наблюдается застой.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В переговорном процессе между Россией и Украиной застой, даже Украина сказала, что переговоры приостановлены… Идет обсуждение по обмену военнослужащими, захваченными Россией, и российскими солдатами, попавшими в плен в Украине", - отметил министр.

По словам Чавушоглу, переговоры о прекращении огня отошли на второй план, актуальным остается вопрос о разблокировании морских путей экспорта зерна из Украины.

"Поступление зерновой продукции на международные рынки является чувствительным вопросом. В данный момент это невозможно из соображений безопасности. Международных санкций в отношении этой продукции для России нет, но есть санкции наподобие страхования кораблей – контакты по этим вопросам продолжаются", - отметил глава МИД Турции.

Чавушоглу также сообщил, что в Киеве остаются два самолета ВВС Турции, они получают необходимое обслуживание.

Читайте также: Три страны ЕС выступили за мирные переговоры между Украиной и РФ, – Reuters