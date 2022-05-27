Переговоры об обмене пленными между Украиной и РФ продолжаются, в других вопросах – застой, - Чавушоглу
Переговоры по обмену военнопленными между Украиной и Россией продолжаются, в то время как в целом в переговорном процессе наблюдается застой.
Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В переговорном процессе между Россией и Украиной застой, даже Украина сказала, что переговоры приостановлены… Идет обсуждение по обмену военнослужащими, захваченными Россией, и российскими солдатами, попавшими в плен в Украине", - отметил министр.
По словам Чавушоглу, переговоры о прекращении огня отошли на второй план, актуальным остается вопрос о разблокировании морских путей экспорта зерна из Украины.
"Поступление зерновой продукции на международные рынки является чувствительным вопросом. В данный момент это невозможно из соображений безопасности. Международных санкций в отношении этой продукции для России нет, но есть санкции наподобие страхования кораблей – контакты по этим вопросам продолжаются", - отметил глава МИД Турции.
Чавушоглу также сообщил, что в Киеве остаются два самолета ВВС Турции, они получают необходимое обслуживание.
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