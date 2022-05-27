Ориентировочно с середины июня оккупанты прекратят финансировать "гуманитарную помощь" в Мариуполе, - ГУР МО

Гуманитарная катастрофа в захваченном рашистами Мариуполе может усилиться.

Об этом сообщает ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"По полученным данным, ориентировочно с середины июня оккупанты прекратят доставлять деньги и "гуманитарную помощь" в захваченный Мариуполь. Ожидается, что это дополнительно усилит гуманитарную катастрофу в городе", - отметили в Главном управлении разведки.

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