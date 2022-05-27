Ориентировочно с середины июня оккупанты прекратят финансировать "гуманитарную помощь" в Мариуполе, - ГУР МО
Гуманитарная катастрофа в захваченном рашистами Мариуполе может усилиться.
Об этом сообщает ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
"По полученным данным, ориентировочно с середины июня оккупанты прекратят доставлять деньги и "гуманитарную помощь" в захваченный Мариуполь. Ожидается, что это дополнительно усилит гуманитарную катастрофу в городе", - отметили в Главном управлении разведки.
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Буданов, ты же был отличным опером-диверсантом, в Крыму целого полкана ФСБ замочил. Может кабинет не твое?