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Новости Война
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Ориентировочно с середины июня оккупанты прекратят финансировать "гуманитарную помощь" в Мариуполе, - ГУР МО

мариуполь,маріуполь

Гуманитарная катастрофа в захваченном рашистами Мариуполе может усилиться.

Об этом сообщает ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"По полученным данным, ориентировочно с середины июня оккупанты прекратят доставлять деньги и "гуманитарную помощь" в захваченный Мариуполь. Ожидается, что это дополнительно усилит гуманитарную катастрофу в городе", - отметили в Главном управлении разведки.

Читайте: В оккупированном Херсоне рашисты хотят вернуть мариупольцев домой, город хотят превратить в гетто для украинцев, - Андрющенко

Мариуполь (5704) разведка (4168)


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27.05.2022 14:13 Ответить
А какая-то другая работа кроме перехвата разговоров пьяненьких орков и анализа информации ГУР и СбУ проводится? Типа диверсий в тылу, ликвидаций и взрывов в рашке.
Буданов, ты же был отличным опером-диверсантом, в Крыму целого полкана ФСБ замочил. Может кабинет не твое?
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27.05.2022 14:18 Ответить
Розтрощили місто і пропонують гуманітарку.
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27.05.2022 14:16 Ответить
Туда пришел "русский мир" надо терпеть.
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27.05.2022 15:26 Ответить
Или это расчет на поставки гуманитарки с цивилизованого мира?
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27.05.2022 15:27 Ответить
 
 