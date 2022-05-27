В список территорий, расположенных в зоне боевых действий, добавлено 8 громад в Сумской области, - Минреинтеграции
Минреинтеграции обновило список территориальных громад, расположенных в районах проведения военных действий либо находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании). В список добавлено 8 громад в Сумской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
По состоянию на 24 мая в список вошли 8 областей. Это территориальные громады Днепропетровской (6 громад), Донецкой (66 громад), Запорожской (61 громада), Луганской (37 громад), Николаевской (22 громады), Харьковской (51 громада), Херсонской (49 громад) и Сумской (8 громад) областей.
Получить актуальную информацию о статусе громады можно по ссылке.
Перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных военных администраций и Киевской городской военной администрации.
Есть три критерия, на которые при этом опираются:
- территории, временно оккупированными;
- территории, находящиеся в окружении (блокировании);
- территории, где ведутся активные боевые действия.
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