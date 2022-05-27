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В список территорий, расположенных в зоне боевых действий, добавлено 8 громад в Сумской области, - Минреинтеграции

сумщина,війна,обстріл,живицький

Минреинтеграции обновило список территориальных громад, расположенных в районах проведения военных действий либо находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании). В список добавлено 8 громад в Сумской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По состоянию на 24 мая в список вошли 8 областей. Это территориальные громады Днепропетровской (6 громад), Донецкой (66 громад), Запорожской (61 громада), Луганской (37 громад), Николаевской (22 громады), Харьковской (51 громада), Херсонской (49 громад) и Сумской (8 громад) областей.

Получить актуальную информацию о статусе громады можно по ссылке.

Перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных военных администраций и Киевской городской военной администрации.

Есть три критерия, на которые при этом опираются:

  • территории, временно оккупированными;
  • территории, находящиеся в окружении (блокировании);
  • территории, где ведутся активные боевые действия.

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Автор: 

Сумская область (2984) Министерство реинтеграции (278)


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Сумская область постоянно находится под обстрелами и вот, наконец то у "власти" со скрипом начинает просыпаться совесть, а с нею за одно и адекватность.
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27.05.2022 15:25 Ответить
Согласна с Вами! Нет дня без обстрелов приграничной территории
Сумщины,а вчера над Сумами сбили наши ракету...
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27.05.2022 18:07 Ответить
 
 