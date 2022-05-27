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Новости Война
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Путин настроен на ведение войны, а не на ведение переговоров, - Кулеба

зеленський,путін

Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не настроен серьезно вести переговоры с Украиной.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ни один из индикаторов не указывает на то, что Россия хочет путем переговоров завершить войну в Украине.

"Я не знаю, когда может состояться встреча между двумя президентами (Зеленским и Путиным. - Ред.), мы пытались многократно организовать подобную встречу, но ни одного положительного индикатора от России, свидетельствующего о готовности к проведению такой встречи, не получили. Президент Путин настроен скорее на ведение войны, чем на ведение переговоров. Поэтому мне трудно сказать, когда эта встреча может состояться", - отметил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия согласится на переговоры в шаге от поражения, - Кулеба

Зеленский (20196) переговоры (4911) путин (31197) россия (95326) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+11
«Як можна мати справу з крокодилом, який вже наполовину з'їв твою ліву ногу?»
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27.05.2022 14:17
+7
Ленд лиз не для того подписывали, чтобы вести переговоры и искали компромиссы. Сейчас главное не мешать ВСУ ни прямо, ни косвенно.
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27.05.2022 14:20
+5
Яка несподіванка.
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27.05.2022 14:20
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А як же подивитись в очі чи ще кудись?
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27.05.2022 14:50 Ответить
Позволю себе несколько тезисов, коротко.

1. Война надолго и не было вообще никаких поводов считать иначе.

2. Власти будут давить на мозги и вам и западу: им нужно либо согласие на уступки от украинцев для одного сценария, либо лавина ресурсов от запада для другого. И найти в этом психологический баланс очень трудно: так нагнуть, чтоб не сломать.

3. Вариант ужаться, уступить - это НЕ вариант вообще. Посмотрите внимательно на недавнюю совсем историю: ОРДЛО и Крым. Мы просто держали новые границы, война постепенно уходила на 2й или 22й план. У Украины стали появляться более важные проекты для вложения средств, Запад тоже не особо рвался в бой.
И что по итогу?
Путин остановился на достигнутом?
Ему хватило отжатого и он перестал нас убивать?

У нас ОПЯТЬ нет НИ ОДНОГО ПОВОДА считать, что России хватит нашего Крыма, Донбасса и Юга. Что она остановится раньше, чем ее остановят.

4. Истерики и сопли не работают. Никогда. Если вам больше 6-ти и вы не пытаетесь развести маму на новую игрушку, то НИКОГДА НЕ РАБОТАЮТ.

Поэтому хватит истерить и плакать.
Не справляетесь: пейте антидепрессанты, не смотрите новостей вообще, копайтесь на дачах, ловите рыбу, раскрашивайте раскраски, делайте что угодно, чтобы стулити свій писок и не сеять панику.

А все остальные будут стоять, не ссать и ****** для того, чтобы нас не отключили от систем жизнеобеспечения, сочтя безнадежными.
Чтобы остановить орду, а потом вернуть ее в стойло.
https://t.me/tanya_adams/2929
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27.05.2022 15:05 Ответить
«Як можна мати справу з крокодилом, який вже наполовину з'їв твою ліву ногу?»
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27.05.2022 14:17 Ответить
Эти переговоры проводятся на уровне военных, а не политиков. Политики там только мешаются.
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27.05.2022 14:24 Ответить
Побачимо чого варті домовленності з параноїдними шовіністами відносно азовців з Маріуполя !!!)))
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27.05.2022 14:25 Ответить
Путин настроен УМИРАТЬ...он это прекрасно знает... просто ему скукота помирать одному.... вот старикашка и бесится и тянет как можно больше за собой у могилку.... колхозом желает пойти в Ад и Чистилище...
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27.05.2022 14:28 Ответить
Це тобі особисто Буданов розповів?
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27.05.2022 14:48 Ответить
Ми маємо показати "самнєвающімся сахранятєлям ліца *****" на Заході, що це повністю мертвий варіант. На фоні здорожчання енергоресурсів та продовольства, вони цією позицією намагаються впливати на електорат, що вкрай небезпечно.
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27.05.2022 14:21 Ответить
А вести переговори з крокодилом?
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27.05.2022 15:34 Ответить
Налаштовуйтесь краще на те,що путлер здохне.
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27.05.2022 14:18 Ответить
Кулеба,це Вангавідкри таємнцю Полішинеля!!)))
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27.05.2022 14:19 Ответить
Ленд лиз не для того подписывали, чтобы вести переговоры и искали компромиссы. Сейчас главное не мешать ВСУ ни прямо, ни косвенно.
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27.05.2022 14:20 Ответить
І де той ленд ліз?
Поки у ЗСУ великі проблеми з важким озброєнням
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27.05.2022 16:25 Ответить
Яка несподіванка.
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27.05.2022 14:20 Ответить
НЕ ЗГОДЕН!
Чого тоді рашисти повитягували всі свої європейські консерви з їх "пропозиціями закінчення війни"?
Самому йти на перемовини йому "за падло", а ось задурити голову всякими "замирітелями" з Італії, Франції, Німеччини, Уругвая та навіть з США - легко!
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27.05.2022 14:21 Ответить
Та на перемовини відносно перемир'я на умовах кремлівського недопалка,а саме в межах ******** ситуації,хоч сьогодні!!!))
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27.05.2022 14:30 Ответить
Це нам не допоможе. Там таких путіних ціла країна. Поставлять якогось "небутерброда" і через 5-10 років все повториться знову.
Навпаки, порівняно молоді політики для нас небезпечні більше, цей старий хрич вижив з розуму, краще він, ніж розумніші.
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27.05.2022 14:23 Ответить
Там Патрушев наследник, а это то еще ***** №2
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27.05.2022 14:24 Ответить
Про "наследника" - это всё гадалки типа Арестовича говорят, нет там никакого наследника. Не предусмотрена сейчас в россии смена власти, всё завязано на одном человеке. Даже Димон Айфончик и тот в обидках, что его бросили и отодвинули. Только потому что его слишком часто в наследники записывали.
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27.05.2022 14:28 Ответить
Всі росєянє це )(уйло,всі без жодних винятків !!)))
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27.05.2022 14:34 Ответить
***** согласится на переговоры (если не сдохнет) только в том случае, когда украинские войска будут стоять на нашей границе и иметь оружие способное обстреливать руцкие территории не напрягаясь... за шаг до капута, другими словами...
ибо пока его уговаривают и умоляют и пытаются заглянуть в око... ***** будет выеживаться и ему нафиг не нужны никакие переговоры - ведь не его улус бомбят, не его выпердышей доедают лисицы, не его мощна пустеет ....
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27.05.2022 14:32 Ответить
Это да. Пока ему условно не будет держать нож у горла - то есть когда западное дальнобойное оружие будет стоять и на западной границе Украины, Москва, бункер и все пусковые установки баллистических ракет, подлодки с ЯО и прочее под прицелом у НАТО - он на ничего не согласится.
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27.05.2022 14:36 Ответить
Любопытно кстати, с кем бы Путин воевал после восстановлении СССР и территории влияния до границы Восточной Германии на 1990? Не с Китаем же.
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27.05.2022 14:32 Ответить
Знайшов би якісь Афган,Сірію чи Ерітрею!!!)))
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27.05.2022 14:38 Ответить
Сколько можно позволять над собой издеваться!
Украина имеет право использовать любые методы для зашиты! Зерно в обмен на оружие и т.д! Оружие такое, которое позволит Украине уничтожить врага и освободить свою землю от оккупантов!
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27.05.2022 14:35 Ответить
Опа, вже й від Кулеби. "Зустріч між двома президентами". Вже не міжнародний терорист №1, а "президент". Ще тільки "вельмиповажний" залишається додати, так, пане міністре?
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27.05.2022 14:42 Ответить
А як же: "...главнає пєрєстать стрєлять...", "...мір в глазах путіна..." ?
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27.05.2022 15:30 Ответить
а сіамцям в жОПУ доповідав,чи санітари не пускають. 99.9 % відомо, що Х.. і переговори не сумісне, надприродне, 0.01% віддається симпатикам в жОПІ
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27.05.2022 15:40 Ответить
Ну это не новость, ***** всегда в своем репертуаре......А вот то что Зеленский тоже настроен воевать до последнего солдата о чем он каждый день говорит - немножко неожиданно!!!
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27.05.2022 15:42 Ответить
Блин, да за кого вы его держите? Его на что настроят фсбшники на то и будет настроен. Хватит его за личность держать.
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27.05.2022 17:46 Ответить
Довбень, які перемовини? Або ми, або нас, третього не дано.
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27.05.2022 16:05 Ответить
На днях посмеялись, ответив на указание по работе шутливо фразой "Я-я, май фюрер". На что один из рабочих сказал, что фразы немецких фашистов уже не так актуальны и страшны, есть неофашист **********...
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27.05.2022 17:23 Ответить
Так, Ермак з Татаровими будуть його питати на шо воно налаштовано. На шо скажуть, но то і буде. А іншак без дози залишать.
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27.05.2022 17:44 Ответить
 
 