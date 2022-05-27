Путин настроен на ведение войны, а не на ведение переговоров, - Кулеба

Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не настроен серьезно вести переговоры с Украиной.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ни один из индикаторов не указывает на то, что Россия хочет путем переговоров завершить войну в Украине.

"Я не знаю, когда может состояться встреча между двумя президентами (Зеленским и Путиным. - Ред.), мы пытались многократно организовать подобную встречу, но ни одного положительного индикатора от России, свидетельствующего о готовности к проведению такой встречи, не получили. Президент Путин настроен скорее на ведение войны, чем на ведение переговоров. Поэтому мне трудно сказать, когда эта встреча может состояться", - отметил Кулеба.

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