Путин настроен на ведение войны, а не на ведение переговоров, - Кулеба
Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не настроен серьезно вести переговоры с Украиной.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, ни один из индикаторов не указывает на то, что Россия хочет путем переговоров завершить войну в Украине.
"Я не знаю, когда может состояться встреча между двумя президентами (Зеленским и Путиным. - Ред.), мы пытались многократно организовать подобную встречу, но ни одного положительного индикатора от России, свидетельствующего о готовности к проведению такой встречи, не получили. Президент Путин настроен скорее на ведение войны, чем на ведение переговоров. Поэтому мне трудно сказать, когда эта встреча может состояться", - отметил Кулеба.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия согласится на переговоры в шаге от поражения, - Кулеба
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1. Война надолго и не было вообще никаких поводов считать иначе.
2. Власти будут давить на мозги и вам и западу: им нужно либо согласие на уступки от украинцев для одного сценария, либо лавина ресурсов от запада для другого. И найти в этом психологический баланс очень трудно: так нагнуть, чтоб не сломать.
3. Вариант ужаться, уступить - это НЕ вариант вообще. Посмотрите внимательно на недавнюю совсем историю: ОРДЛО и Крым. Мы просто держали новые границы, война постепенно уходила на 2й или 22й план. У Украины стали появляться более важные проекты для вложения средств, Запад тоже не особо рвался в бой.
И что по итогу?
Путин остановился на достигнутом?
Ему хватило отжатого и он перестал нас убивать?
У нас ОПЯТЬ нет НИ ОДНОГО ПОВОДА считать, что России хватит нашего Крыма, Донбасса и Юга. Что она остановится раньше, чем ее остановят.
4. Истерики и сопли не работают. Никогда. Если вам больше 6-ти и вы не пытаетесь развести маму на новую игрушку, то НИКОГДА НЕ РАБОТАЮТ.
Поэтому хватит истерить и плакать.
Не справляетесь: пейте антидепрессанты, не смотрите новостей вообще, копайтесь на дачах, ловите рыбу, раскрашивайте раскраски, делайте что угодно, чтобы стулити свій писок и не сеять панику.
А все остальные будут стоять, не ссать и ****** для того, чтобы нас не отключили от систем жизнеобеспечения, сочтя безнадежными.
Чтобы остановить орду, а потом вернуть ее в стойло.
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Поки у ЗСУ великі проблеми з важким озброєнням
Чого тоді рашисти повитягували всі свої європейські консерви з їх "пропозиціями закінчення війни"?
Самому йти на перемовини йому "за падло", а ось задурити голову всякими "замирітелями" з Італії, Франції, Німеччини, Уругвая та навіть з США - легко!
Навпаки, порівняно молоді політики для нас небезпечні більше, цей старий хрич вижив з розуму, краще він, ніж розумніші.
ибо пока его уговаривают и умоляют и пытаются заглянуть в око... ***** будет выеживаться и ему нафиг не нужны никакие переговоры - ведь не его улус бомбят, не его выпердышей доедают лисицы, не его мощна пустеет ....
Украина имеет право использовать любые методы для зашиты! Зерно в обмен на оружие и т.д! Оружие такое, которое позволит Украине уничтожить врага и освободить свою землю от оккупантов!