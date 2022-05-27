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Новости Война
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В делегации РФ "максимально аккуратно" говорят, что переговоры с Украиной "возможно, не завершены"

переговори

Переговоры с Украиной продолжаются, хотя и "на низком профиле".

Об этом заявил член переговорной группы РФ, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"С переговорами есть определенные вопросы, они некоторое время находятся, скажем так, на низком профиле", - сказал он, отметив, что сначала предложения РФ встречали поддержку со стороны украинской стороны, но затем Киев "откочевал назад".

"В то же время этот формат, возможно, не завершен. Но я говорю максимально аккуратно", – добавил он.

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Слуцкий Леонид (18) переговоры с Россией (939)


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Топ комментарии
+6
Все дуже просто : "жОПа" - не народ України З народом нашим треба домовляться а не з "жОПою" Бо тільки в "жОПі" починають "баламутить" новий "договорняк" і народ довідується, то "стає дибки"! В "жОПі" відразу починають "очкувать" і відступають!
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27.05.2022 14:28
+3
Да, они уже неделю где-то интенсивно "подают сигналы" ротом своих говорящих голов. Пора договариваться, а то уже сомалийские пираты ржут со "второй армии мира", неудобно перед пацанами.
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27.05.2022 14:31
+3
В дупу кацапячу маячню.
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27.05.2022 14:33
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ух ты..во как... на всякий случай оставили вместо моста жердиночку..
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27.05.2022 14:26 Ответить
Все дуже просто : "жОПа" - не народ України З народом нашим треба домовляться а не з "жОПою" Бо тільки в "жОПі" починають "баламутить" новий "договорняк" і народ довідується, то "стає дибки"! В "жОПі" відразу починають "очкувать" і відступають!
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27.05.2022 14:28 Ответить
Хрюссия побеждает! На фронте одни успехи! Весть мир говорит, что хрюсия победит! Украинушки братушечки, давайте переговоры, а?
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27.05.2022 14:29 Ответить
Да, они уже неделю где-то интенсивно "подают сигналы" ротом своих говорящих голов. Пора договариваться, а то уже сомалийские пираты ржут со "второй армии мира", неудобно перед пацанами.
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27.05.2022 14:31 Ответить
Они уже изо всех утюгов, всеми вскрытыми консервами орут, что "Вяликая Рассия вперде! Хохлам никогда не победить! Сдавайтесь и договаривайтесь! Договаривайтесь на наших условиях! Договаривайтесь, я сказал! ... Ну, позязя, давайте договоримся, пока еще всем не видно, что мы обосрались?"
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27.05.2022 15:15 Ответить
В дупу кацапячу маячню.
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27.05.2022 14:33 Ответить
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27.05.2022 14:37 Ответить
на переговорах присутствует секс маньяк и домогатель слуцЬкий...
С ним ведутся переговоры ?!?
МММ щик тоже гарант ?!
граждане,Вы себя уважаете или это ваш уровень......?!
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27.05.2022 14:45 Ответить
итересно, чей лобок ласкает Слуцкий на переговорах?
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27.05.2022 15:01 Ответить
из за санкций свой...
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27.05.2022 15:28 Ответить
а лапатні перегорники стояли твердо, це хлопці із сталі, з чугуннии головами і камяними, гранітними дупами
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27.05.2022 15:31 Ответить
Йдуть ці переговорники за рюсським воєнньім кораблем
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27.05.2022 18:59 Ответить
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27.05.2022 19:30 Ответить
Актуально. От тільки москалі не Зеленського прийшли вбивати, а народ, тому він через день повертається до мрії заглянути кудись Путлеру.
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27.05.2022 19:49 Ответить
 
 