В делегации РФ "максимально аккуратно" говорят, что переговоры с Украиной "возможно, не завершены"
Переговоры с Украиной продолжаются, хотя и "на низком профиле".
Об этом заявил член переговорной группы РФ, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"С переговорами есть определенные вопросы, они некоторое время находятся, скажем так, на низком профиле", - сказал он, отметив, что сначала предложения РФ встречали поддержку со стороны украинской стороны, но затем Киев "откочевал назад".
"В то же время этот формат, возможно, не завершен. Но я говорю максимально аккуратно", – добавил он.
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+6 Яр Холодний
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С ним ведутся переговоры ?!?
МММ щик тоже гарант ?!
граждане,Вы себя уважаете или это ваш уровень......?!