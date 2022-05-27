Информация о раздаче российских паспортов на оккупированной Херсонской области не подтверждается, - председатель ОВА Лагута

Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута не подтвердил информацию о попытках оккупантов раздавать российские паспорта мирным жителям временно оккупированных территорий области.

Об этом он сообщил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нет, такой информации нет, она не подтверждается", – отметил Лагута.

В то же время глава обладминистрации подтвердил, что с территории временно оккупированного Крыма российские оккупанты завозят продукты питания, а на полуостров они вывозят продукцию из Херсонской области.

"Пробки из грузовых автомобилей, которые везут туда пшеницу, овощи – уже километровые на КПВВ "Чонгар", – отметил Лагута.

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