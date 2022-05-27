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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Информация о раздаче российских паспортов на оккупированной Херсонской области не подтверждается, - председатель ОВА Лагута

паспорт,рф

Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута не подтвердил информацию о попытках оккупантов раздавать российские паспорта мирным жителям временно оккупированных территорий области.

Об этом он сообщил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нет, такой информации нет, она не подтверждается", – отметил Лагута.

В то же время глава обладминистрации подтвердил, что с территории временно оккупированного Крыма российские оккупанты завозят продукты питания, а на полуостров они вывозят продукцию из Херсонской области.

"Пробки из грузовых автомобилей, которые везут туда пшеницу, овощи – уже километровые на КПВВ "Чонгар", – отметил Лагута.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты не дают людям эвакуироваться из Херсона, - председатель ОВА Лагута

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йшлося не про безпосередню роздачу паспортів, а про такі наміри і відповідну підготовку. Наприклад - їх касапам ще в умовах санкцій потрібно надрукувати... з відповідними ідентифікованими для Хернр номерами.
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27.05.2022 14:54 Ответить
Цензор, велике прохання, повідомте відповідні служби, щоб забанили ось цей кацапсячий сайт. Випадково натрапив в переліку запропонованих при пошуку. https://politikus.info/
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27.05.2022 14:56 Ответить
До сих пір це кацапсяче лайно нажаль працює
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27.05.2022 19:52 Ответить
Ніхто не прийшов?
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27.05.2022 14:56 Ответить
Пробки вантажних автомобілів, які везуть туди пшеницю, овочі, - вже кілометрові на КПВВ "Чонгар", - зазначив Лагута. Джерело:
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Сейчас зебил скажет что Чонгар специально не взорвали ради этого
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27.05.2022 15:01 Ответить
Похоже кацапофашисты зассали.
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27.05.2022 15:22 Ответить
Само це чмо Лагута сидить десь далеко-далеко від Херсонської області і ніхто йому, бідному, не донесе, що відбувається.
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27.05.2022 15:23 Ответить
Ага... Тільки-но сьогодні розмовляв із товаришем, що залишився у Скадовську. Повним ходом готуть списки, збирають персональні дані.
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27.05.2022 16:17 Ответить
 
 