Вследствие вооруженной агрессии РФ на Харьковщине уже погибли 37 детей, - прокуратура

Армия РФ уже убила не менее 37 детей в Харьковской области и ранила 108 детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

В частности, 25 мая оккупанты обстреляли Балаклею, вследствие чего ранены 10 человек, среди них 9-летний ребенок, еще двое мужчин погибли.

26 мая вследствие обстрела Шевченковского района г. Харьков погибли 8 мирных жителей, среди них - 5-месячный ребенок. Ранены 17 человек, в том числе 9-летняя девочка.

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В прокуратуре также сообщают, что оккупанты систематически пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру области.

"Из-за регулярных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Харькове повреждено 222 учебных заведения, на территории области - 68. Полностью разрушены 4 школы и 4 детских сада. Эти данные не являются окончательными, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.