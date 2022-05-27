Сообщено о подозрении львовянину, корректировавшему ракетный удар врага по городу. Суд заключил его под стражу, - Офис генпрокурора
При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении жителям Львова в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, с апреля 2022 года подозреваемый добровольно сотрудничал с российскими оккупантами, отправляя им через мессенджер Telegram информацию о размещении на территории Львова военных объектов и объектов критической инфраструктуры.
"Мужчина непосредственно осуществлял корректировку ракетных ударов 18 апреля, в том числе по автосервису в городе Львове, в результате чего погибли четыре человека и четверо получили ранения. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Также суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование и оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляется Управлением Службы безопасности Украины во Львовской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Атєчєствєная вайна?
Чому Україна має рівнятися на політику сраліна?
краіну - бракує слів , задушив би падлюку і порвав би на шматки 😠
На те вони і люди