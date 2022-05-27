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Новости Война
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Сообщено о подозрении львовянину, корректировавшему ракетный удар врага по городу. Суд заключил его под стражу, - Офис генпрокурора

львів

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении жителям Львова в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, с апреля 2022 года подозреваемый добровольно сотрудничал с российскими оккупантами, отправляя им через мессенджер Telegram информацию о размещении на территории Львова военных объектов и объектов критической инфраструктуры.

"Мужчина непосредственно осуществлял корректировку ракетных ударов 18 апреля, в том числе по автосервису в городе Львове, в результате чего погибли четыре человека и четверо получили ранения. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Также суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляется Управлением Службы безопасности Украины во Львовской области.

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Автор: 

Львов (4580) обстрел (26850) государственная измена (1530) коллаборационизм (868) подозрение (481) Офис Генпрокурора (2454)


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Топ комментарии
+7
Шукайте коригувача з полігону в Дніпрі. Якщо Іскандер поцілив в скупчення людей, то його вели до останньої секунди.
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27.05.2022 15:16
+5
НЕ НУЖЕН СУД,ПРОСТО ОТДАЙТЕ ЕГО ЛЮДЯМ. ЧУР МОЯ ПРАВАЯ РУКА..
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27.05.2022 15:18
+4
повісити, віддати бандерівцям.
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27.05.2022 15:14
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повісити, віддати бандерівцям.
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27.05.2022 15:14 Ответить
ні він зрадник
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27.05.2022 15:20 Ответить
Задньоприводний, як і всі орки
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27.05.2022 15:21 Ответить
Предателя расстрелять сразу по законам военного времени, во время ВОВ с такими вообще не церемонились..
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27.05.2022 16:08 Ответить
Що за "ВОВ"?
Атєчєствєная вайна?
Чому Україна має рівнятися на політику сраліна?
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27.05.2022 16:19 Ответить
Кара знайде зрадника, але прикро що статейка невідомо про що, не тільки львів"яни, але і вся країна повинна знати про запроданця: що воно таке, чому, що спонукало, звідки, за скільки срібняків??? Тоді можна публікувати. А ще хтось скаже таємниця слідства .... , яка уже таємниця, коли затримали, а підозра оголошувалась кому??? Люди повинні знати хто живе поряд, щоб тінь на усіх не падала...
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27.05.2022 18:37 Ответить
Шукайте коригувача з полігону в Дніпрі. Якщо Іскандер поцілив в скупчення людей, то його вели до останньої секунди.
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27.05.2022 15:16 Ответить
Іскандер - некерована ракета, хто і куди його вів?
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27.05.2022 15:29 Ответить
Полігон - великий. А влучення було в скупчення людей. Поясніть, чому саме так було, а не в пусте місце потрапила?
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27.05.2022 16:29 Ответить
НЕ НУЖЕН СУД,ПРОСТО ОТДАЙТЕ ЕГО ЛЮДЯМ. ЧУР МОЯ ПРАВАЯ РУКА..
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27.05.2022 15:18 Ответить
дайте его за вымя подержать .......
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27.05.2022 15:18 Ответить
Відправте його на околицю Северодонецька. Хай зустрінеться з "русским миром".
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27.05.2022 15:20 Ответить
Расстреляйте падаль сколько уже можно их жалеть в военное время .Сегодня в Днепре опять был прилёт в военные казармы в результате 10 погибших и 35 раненных
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27.05.2022 15:26 Ответить
Це ж якою потрібно бути мразотою , щоби знищувати і зраджувати свою
краіну - бракує слів , задушив би падлюку і порвав би на шматки 😠
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27.05.2022 15:28 Ответить
За гроші люди готові на ВСЕ

На те вони і люди
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27.05.2022 16:21 Ответить
Живого ?
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27.05.2022 15:28 Ответить
Треба віддати його " на поруки" хлопцям з автосервісу.....
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27.05.2022 20:00 Ответить
 
 