Бутусов: Сегодня мне запретили посещать части на передовой, некоторые люди из ОП препятствуют объективному освещению обстановки
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что сегодня издано указание с запретом ему посещать передовую на фронте.
Об этом он сообщил в Facebook, пишет Цензор.НЕТ.
"Некоторые бестолковые руководители сегодня издали указание о запрете мне посещать воинские части на передовой на фронте. Это решение мешает моей работе по записи интервью с нашими воинами на фронте, на передовых позициях, где я сейчас нахожусь, и объективному освещению тяжелой обстановки на Донбассе.
Я понимаю, что таким образом мне решили отомстить за заметки об ответственности власти за подготовку к войне и угрожающей ситуации на Донбассе. Все воины на фронте прекрасно понимают, что никаких секретов в своих постах я не излагал, а наоборот - способствовал разрешению нескольких угрожающих ситуаций. В том числе - благодаря личному присутствию. Людям на фронте нужна правда, поддерживать их нужно личным присутствием на передовой там, где опасно, и пониманием реальных проблем", - подчеркнул журналист.
Бутусов считает такое "объявление войны" со стороны некоторых людей в ОП "очень вредной и опасной местью и попыткой отстранить меня от объективного освещения обстановки и провоцированием раскола в обществе".
"И это опасно из-за отсутствия объективного взгляда на ведение боевых действий на Донбассе. Поэтому требую от руководства ОП немедленно пересмотреть свои указания и отменить это абсурдное распоряжение.
Иначе я вернусь с фронта для освещения политической ситуации и потрачу время на демонстрацию ваших многочисленных ошибок и бездействия. Я об Офисе ничего не писал три месяца, и вижу, вам показалось, что вас здесь кто-то боится. Война – это более важное дело сейчас, чем политика, но если вы немедленно не отмените свое позорное указание, то я начну кое-что писать о политике тоже, и займусь теми, кто не вылезает три месяца из бункера и из кабинета, и мешает освещать войну там, где она чувствуется труднее всего. Конечно, информации с фронта у меня меньше не будет, но будет больше времени на аналитику. Жду немедленной отмены распоряжения", - отметил главред Цензор.НЕТ.
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Що хорошого зробив Зеленський ?
Проспав підготовку до війни?
Скільки людей полягло через урода..
Еще выйдет вечером более менее адекватная замминистра обороны Анна Маляр, а после вылезет нарцисс-гавномес Люся Арестович и всем прокукарекает, шо у русни закончились ракеты и всех победим.
То время, когда надо было вливать в уши граждан мантры а победах уже прошло, мы выстояли, теперь надо закатывать рукава и начинать анализировать, работать над ошибкам и усиливаться. А то этот победоносный чес в телемарафоне и дибильная Люся, подсказывающая в эфирах Фейгина врагу, откуда и куда нападать, уже раздражает.
ОП имеет несколько тг каналов, через которые идут новости с фронта у всех одни и те же и они очень ревностно относятся если кто-то типа Бутусова показывает другую картинку и дает другую аналитику.
Бо воює лише зеленський
На всіляку хрєнь у них часу вистачає.
В мене вже немає сил терпіти уродів і їхню зверхність помножену на безкарність.
По-друге, вони вже за Вами скучили три місяці в теплій ванні (вибачте, холодному бункері).
говорить как есть ситуация нужно, главное не рассказывать важные вещи
которые лучше еще не знать в публике
оп видимо расслабился совсем
а ведь сейчас самое сложное время