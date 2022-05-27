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Новости Война
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Бутусов: Сегодня мне запретили посещать части на передовой, некоторые люди из ОП препятствуют объективному освещению обстановки

бутусов

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что сегодня издано указание с запретом ему посещать передовую на фронте.

Об этом он сообщил в Facebook, пишет  Цензор.НЕТ.

"Некоторые бестолковые руководители сегодня издали указание о запрете мне посещать воинские части на передовой на фронте. Это решение мешает моей работе по записи интервью с нашими воинами на фронте, на передовых позициях, где я сейчас нахожусь, и объективному освещению тяжелой обстановки на Донбассе.

Я понимаю, что таким образом мне решили отомстить за заметки об ответственности власти за подготовку к войне и угрожающей ситуации на Донбассе. Все воины на фронте прекрасно понимают, что никаких секретов в своих постах я не излагал, а наоборот - способствовал разрешению нескольких угрожающих ситуаций. В том числе - благодаря личному присутствию. Людям на фронте нужна правда, поддерживать их нужно личным присутствием на передовой там, где опасно, и пониманием реальных проблем", - подчеркнул журналист.

Бутусов считает такое "объявление войны" со стороны некоторых людей в ОП "очень вредной и опасной местью и попыткой отстранить меня от объективного освещения обстановки и провоцированием раскола в обществе".

"И это опасно из-за отсутствия объективного взгляда на ведение боевых действий на Донбассе. Поэтому требую от руководства ОП немедленно пересмотреть свои указания и отменить это абсурдное распоряжение.

Иначе я вернусь с фронта для освещения политической ситуации и потрачу время на демонстрацию ваших многочисленных ошибок и бездействия. Я об Офисе ничего не писал три месяца, и вижу, вам показалось, что вас здесь кто-то боится. Война – это более важное дело сейчас, чем политика, но если вы немедленно не отмените свое позорное указание, то я начну кое-что писать о политике тоже, и займусь теми, кто не вылезает три месяца из бункера и из кабинета, и мешает освещать войну там, где она чувствуется труднее всего. Конечно, информации с фронта у меня меньше не будет, но будет больше времени на аналитику. Жду немедленной отмены распоряжения", - отметил главред Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреливают район трассы Лисичанск - Бахмут, пытаются прорвать оборону ВСУ, но наша армия оказывает мощное сопротивление, - Бутусов. Фоторепортаж

Бутусов Юрий (4343) Офис Президента (1793)


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Топ комментарии
+93
Навіщо? В ОП хоч один нормальний не зашкварений є?
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27.05.2022 15:36
+91
Зелені вилупки
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27.05.2022 15:34
+82
Статья 171 Уголовного кодекса Украины. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
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27.05.2022 15:37
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Слід думати і коментувати як в АП... Інших варіантів немає....
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27.05.2022 16:25 Ответить
Просто може незалишитись часу ...
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27.05.2022 16:27 Ответить
Той моіст кацапи і без Бутусова добре бачать. З літаків ті дронів. Нічого крамольного там немає.
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27.05.2022 16:31 Ответить
Це було мені зрозуміло раніше що прийде цей момент. Передбачувана Зе команда.
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27.05.2022 16:38 Ответить
военное время это нормально
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27.05.2022 16:47 Ответить
Я, до прикладу, марафон бойкотую.
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27.05.2022 16:49 Ответить
Оці всі Зеленські, Арестовичі, Єрмаки, Подоляки дістали вже зі своїми вибриками, війна нічого не спише і відповідати прийдеться, вважати громадян тупим стадом не вийде.
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27.05.2022 16:53 Ответить
А с каких это пор и на каком основании организация с непонятным статусом ОПа может ограничивать свободу перемещения журналистам ?
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27.05.2022 16:54 Ответить
Так зараз військові адміністрації керують а не ОП. Як це можна журналістам заважати працювати?
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27.05.2022 16:58 Ответить
Злочинний українофобський ОП хоче затулити рота одному з останніх що називається "притомних" журналістів і натомість нав'язати "єдиний телеманіпуляфон" і байки абдристовича. З кожним своїм новим кроком цей ОП пробиває чергове дно, скоро цензура буде вже гірша, ніж у кацапів, без жодних навіть натяків на жарти кажу!
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27.05.2022 16:59 Ответить
Юра,нужно не торговаться и "угрожать" когда петух в задницу клюнул,а писать как есть- на Донбассе ситуация за последнюю неделю таинственным образом встала с ног на голову...Проще говоря,нас начали пиз.. ть. Потери орков сократились до минимума и это в горячую якобы фазу боевых действий...(пример-за эти сутки,подбито всего навсего 3 танка) Это что такое??Это контрнаступление уже,или уже перемога??? Сдан по сути Лиман,продвижение на Славянск и Бахмут,бои на околицах Северодонецка и 3 мать его танка с сотней рашистов...Мы воюем,или тупо "***** зе битте" с Луганщины и Бамбаса??? Или воевать все таки нечем и вся помощь пылится на складах на Западной,по указивкам с банковой и всяких там засланых завхозов??
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27.05.2022 17:23 Ответить
Циц.
Що хорошого зробив Зеленський ?
Проспав підготовку до війни?
Скільки людей полягло через урода..
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27.05.2022 17:30 Ответить
Заткни хайло,дюрко смердюча! Смокчи мовчки там у арабів,гидота
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27.05.2022 17:54 Ответить
Єрмак ФСШний агент,позивний (КОЗИРЬ), Баканов СБУ(жінка якого являється,дочкою генерала ГРУ рф,находиться в росії),Буданов ГРУ(дружбан гогішвілі,зараз в рф.жінка якого в секретутках ЗЕ),Татаров,Арестович(він же ЛЮСЯ),Арахамія(він же хламідія в кепці,без роду і племені,смотрящий по відкатам),Верещук(курва кацапська,одна з тих хто злила Чонгар і розмінування,по команді єрмака ).Якщо коротко то весь ОП.
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27.05.2022 17:27 Ответить
Всю правду ми і так бачимо і чуємо, що відбувається на Донбасі та на півдні, шкода наших військових, що в таких умовах виконують свою роботу і не потрібно тих нічних доповідей ультрамодного г.командувача.
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27.05.2022 17:28 Ответить
Смотрите шо делает зеленая плесень: они крутят круглосуточно дибильный марафон с одними и теми же повторяющимися однообразными новостями о победах и закрывают доступ к любой другой информации.
Еще выйдет вечером более менее адекватная замминистра обороны Анна Маляр, а после вылезет нарцисс-гавномес Люся Арестович и всем прокукарекает, шо у русни закончились ракеты и всех победим.
То время, когда надо было вливать в уши граждан мантры а победах уже прошло, мы выстояли, теперь надо закатывать рукава и начинать анализировать, работать над ошибкам и усиливаться. А то этот победоносный чес в телемарафоне и дибильная Люся, подсказывающая в эфирах Фейгина врагу, откуда и куда нападать, уже раздражает.
ОП имеет несколько тг каналов, через которые идут новости с фронта у всех одни и те же и они очень ревностно относятся если кто-то типа Бутусова показывает другую картинку и дает другую аналитику.
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27.05.2022 17:28 Ответить
Вони самі не записують інтерв'ю з воїнами і іншим не дають.
Бо воює лише зеленський
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27.05.2022 17:29 Ответить
ПО ТОМУ ЧТО НУЖНО КАК ДРЫСТОВИЧ ,ХВАЛИТЬ КОМАНДОВАНИЕ ФАШИСТОВ
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27.05.2022 17:36 Ответить
Напевно час Бутусову повертатись. Бо клята зелень не робить для країни того що мусила би робити нормальна влада в умовах війни.
На всіляку хрєнь у них часу вистачає.
В мене вже немає сил терпіти уродів і їхню зверхність помножену на безкарність.
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27.05.2022 17:39 Ответить
Конкретно здесь согласен, +
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27.05.2022 17:45 Ответить
Юра, а що ти хотів, ти не прославляєш зєлєпукіна, ти робиш велику справу де показуєш як сьогодні працюєЗСУ, тобто ти перешкоджаєш зе і ко., тож продовжується тиха президентська компанія ось і все!!!!!!!! Хто би сумнівався в підлості жопи!!!!!!!
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27.05.2022 17:46 Ответить
Разве власти нужна правда? У власти всегда своя правда. К тому же еще осталась старая обида. Зе обидчивый и злопамятный...
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27.05.2022 17:56 Ответить
Яку би інформацію пан Бутусов не висвітлював, але краще най буде гірка правда ніж солодка брехня! Він її (правду) висвітлював об'єктивно, не видаючи ніяких секретів. Правду пишуть, що жОП хочуть заставити слухати маленького джихадиста абДрістовіча, у котрого ракети закінчилися ще в березні...
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27.05.2022 18:01 Ответить
Юрію! По-перше, вони за Вас піклуються, щоб нічого з Вами не сталося. Бо хто ж їх тикатиме пикою в багнюку, як не Ви?
По-друге, вони вже за Вами скучили три місяці в теплій ванні (вибачте, холодному бункері).
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27.05.2022 18:02 Ответить
Юра посилай ціх зелених тварюк *****.
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27.05.2022 18:23 Ответить
Это не , Зелені вилупки , Это зебилы , которые это говно выбрали , а теперь все страдают от войны . Зеленский со своей шоблой на 80% виноват , что москали не побоялись напасть . Не говоря , о том что это был просто договорняк про коридор на Крым Надо рассказывать везде , что бы кто нибудь надовил на Зеленского и Юру вернули обратно .
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27.05.2022 18:33 Ответить
Єдиний зелений марафон95 не терпить конкурентів в медіа монополії
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27.05.2022 18:50 Ответить
Когда то , еще до войны , когда Зелелох сказал что если против него поднимутся украинцы , то Путин нападет , я на страницах цензора задал вопрос - что лучше , снести предателя с риском что нападет Путин или ждать пока Путин нападет и что бы потом войной руководил предатель! Вопрос остался открытым, но ситуация изменилась! Какие мнения сейчас??
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27.05.2022 18:53 Ответить
Кстати , а кто запретил , неужели лично Верховный Говнокомандувач!??
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27.05.2022 18:56 Ответить
безуглая.
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27.05.2022 20:31 Ответить
Это очень важно!
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27.05.2022 18:59 Ответить
нам не нужны победоностные полулживые отчеты подобно рашкинским "победам"
говорить как есть ситуация нужно, главное не рассказывать важные вещи
которые лучше еще не знать в публике

оп видимо расслабился совсем
а ведь сейчас самое сложное время
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27.05.2022 19:17 Ответить
Телевізійні ЗМІ зачистили,залишилося заборонити неугодні інтернет ЗМІ.
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27.05.2022 19:21 Ответить
Бутусов каже правду, протягом трьох місяців, ніхто не критикує Зевладу, ні Порошенко, ні Бутусов, ніхто, хоча є дуже велика кількість питать ????
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27.05.2022 19:35 Ответить
от не надо было наезжать на александрочива на пресухе как раз во время готовящегося пакушения.
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27.05.2022 20:30 Ответить
Я всегда считил и считаю всю зеленую падаль предателями Украіни.
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27.05.2022 20:47 Ответить
Долбо#@ тупые
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27.05.2022 21:01 Ответить
Зебілам мало? Зграя запроданців, тьху огида. От же пощастило війна і клоуни при владі.😤
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27.05.2022 22:12 Ответить
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