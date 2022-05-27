Бутусов: Сегодня мне запретили посещать части на передовой, некоторые люди из ОП препятствуют объективному освещению обстановки

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что сегодня издано указание с запретом ему посещать передовую на фронте.

Об этом он сообщил в Facebook, пишет Цензор.НЕТ.

"Некоторые бестолковые руководители сегодня издали указание о запрете мне посещать воинские части на передовой на фронте. Это решение мешает моей работе по записи интервью с нашими воинами на фронте, на передовых позициях, где я сейчас нахожусь, и объективному освещению тяжелой обстановки на Донбассе.

Я понимаю, что таким образом мне решили отомстить за заметки об ответственности власти за подготовку к войне и угрожающей ситуации на Донбассе. Все воины на фронте прекрасно понимают, что никаких секретов в своих постах я не излагал, а наоборот - способствовал разрешению нескольких угрожающих ситуаций. В том числе - благодаря личному присутствию. Людям на фронте нужна правда, поддерживать их нужно личным присутствием на передовой там, где опасно, и пониманием реальных проблем", - подчеркнул журналист.

Бутусов считает такое "объявление войны" со стороны некоторых людей в ОП "очень вредной и опасной местью и попыткой отстранить меня от объективного освещения обстановки и провоцированием раскола в обществе".

"И это опасно из-за отсутствия объективного взгляда на ведение боевых действий на Донбассе. Поэтому требую от руководства ОП немедленно пересмотреть свои указания и отменить это абсурдное распоряжение.

Иначе я вернусь с фронта для освещения политической ситуации и потрачу время на демонстрацию ваших многочисленных ошибок и бездействия. Я об Офисе ничего не писал три месяца, и вижу, вам показалось, что вас здесь кто-то боится. Война – это более важное дело сейчас, чем политика, но если вы немедленно не отмените свое позорное указание, то я начну кое-что писать о политике тоже, и займусь теми, кто не вылезает три месяца из бункера и из кабинета, и мешает освещать войну там, где она чувствуется труднее всего. Конечно, информации с фронта у меня меньше не будет, но будет больше времени на аналитику. Жду немедленной отмены распоряжения", - отметил главред Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреливают район трассы Лисичанск - Бахмут, пытаются прорвать оборону ВСУ, но наша армия оказывает мощное сопротивление, - Бутусов. Фоторепортаж