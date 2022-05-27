Войну можно закончить за несколько недель, если мир действительно будет объединенным, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что скорость прекращения войны будет измеряться неделями, если мир объединится.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в обращении к сообществу Foreign Policy Community of Indonesia.

"Чем быстрее эту войну удастся закончить, тем лучше будет для каждого народа. Не только для нас. Чем быстрее будут разблокированы наши порты, тем скорее остановится развертывание продовольственного кризиса, потому что сможем отправить на мировой рынок и наши запасы, и новый урожай. Какой в ​​этом году , кстати, все же будет меньше, поскольку российские войска сознательно минировали поля и уничтожали аграрную технику", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Россия сознательно сделала ставку на продовольственный кризис. Чтобы увеличить зависимость других стран от себя и доступ к продовольствию стал еще одним фактором давления в глобальной политике.

"Чем быстрее будут освобождены наши земли от оккупантов, тем надежнее будут защищены люди повсюду в мире. Защищены от агрессивных желаний тех, кто хочет проводить колониальную политику, как в старину.

Если мир действительно будет объединен и честен в отношении этой агрессии России против нашего суверенного государства, то скорость прекращения этой войны будет измеряться неделями. Неделями, даже не месяцами", - подытожил президент.

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