Войну можно закончить за несколько недель, если мир действительно будет объединенным, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что скорость прекращения войны будет измеряться неделями, если мир объединится.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в обращении к сообществу Foreign Policy Community of Indonesia.
"Чем быстрее эту войну удастся закончить, тем лучше будет для каждого народа. Не только для нас. Чем быстрее будут разблокированы наши порты, тем скорее остановится развертывание продовольственного кризиса, потому что сможем отправить на мировой рынок и наши запасы, и новый урожай. Какой в этом году , кстати, все же будет меньше, поскольку российские войска сознательно минировали поля и уничтожали аграрную технику", - отметил он.
Зеленский подчеркнул, что Россия сознательно сделала ставку на продовольственный кризис. Чтобы увеличить зависимость других стран от себя и доступ к продовольствию стал еще одним фактором давления в глобальной политике.
"Чем быстрее будут освобождены наши земли от оккупантов, тем надежнее будут защищены люди повсюду в мире. Защищены от агрессивных желаний тех, кто хочет проводить колониальную политику, как в старину.
Если мир действительно будет объединен и честен в отношении этой агрессии России против нашего суверенного государства, то скорость прекращения этой войны будет измеряться неделями. Неделями, даже не месяцами", - подытожил президент.
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Китай закрыл небо для российских Boeing и Airbus российских авиакомпаний
По словам одного из собеседников издания, в мае Китай попросил все авиакомпании актуализировать электронное досье, в котором содержится информация о собственниках авиакомпаний, самолетах и договорах на наземное обслуживание. Российские перевозчики обновили эти сведения, однако Китай запросил подтверждение того, что импортные самолеты официально были сняты с регистрации за рубежом.
Российская сторона не смогла передать эти документы, поэтому Китай отказал в полетах согласно международному авиазаконодательству. Еще один источник из российской авиакомпании подтвердил, что самолеты не допускаются к полетам без соответствующего сертификата.
Собеседник РБК утверждает, что сейчас подобные требования предъявляют и другие страны - Турция, например, отказывает в разрешениях на полеты самолетам с двойной регистрацией.
Тепер: або війна, або Порошенка посадити.
ну шоб свит справди був обйеднаним..
Любу проблему
Давно вже вирішили
АНТИПУТІНСЬКА Коаліція досі де
Кого влаштовує довготривала війна на виснаження
Чому ООН досі не робить інтенсивний дій ????
- боротись з корупцією
- не ставити знайомих на посади
- не готуватись до війни
- просрати обронні замовлення
- не створити ТерОборону в жовтні 2021
Тому не треба *******, що закінчення війни залежить від згуртованност світу.
Навчіться приймати відповідальність і признавати ВЛАСНУ НЕДОЛУГІСТЬ як президента.
Як президента, якому Ештон Катчер і Міла Куніс рапортують про збір 30млн USD а у цього президента з-під носа жінка Котвіцького вивезли 34млн USD
Якщо через Лохо Теле Марафон зараз майже немає критики пана Зеленського, то це ж не значить що вона вас не дожене потім сніжним комом.
А ще аби Захід дали гроші на виплати ментам і нацгвардії, бо хто ж Вас буде захищати від народу? Менти, які 6міс не отримували зарплату і нюхали пісю Арестовича?
Включайте мозги, якщо вони ще залишились.
Человечества попросту нет. Есть раздельные норы...