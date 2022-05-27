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Новости Война
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Россия пытается сорвать экспорт зерна из Украины даже альтернативными путями, - Зеленский

зерно

Российская Федерация пытается сорвать экспорт украинского зерна в другие государства мира даже альтернативными путями.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления в индонезийском аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы стремимся не допустить развертывания продовольственного кризиса. Мы работаем над переводом нашего экспорта на новые маршруты, насколько это возможно в условиях войны, и будем поставлять зерно на мировой рынок по железной дороге и через европейские порты. Конечно, это может быть меньший объем экспорта, чем через Черное море, но и эти наши попытки Россия пытается сорвать, когда уничтожает ракетами железнодорожные мосты, вокзалы, логистические центры", – сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция ведет переговоры с Украиной и РФ по коридору для экспорта зерна, - Reuters

Зеленский (20196) зерно (1068) обстрел (26850) россия (95326) продовольствие (262)


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Топ комментарии
+5
Що "воно" пи..дить? у мене знайомий аграрій вже 2-й місяць не може отримати ліцензію на вивезення зерна. Її що у паРаші затверджують???
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27.05.2022 15:47
+5
Знайомий аграрій думає, що якщо війна, то хабаря можна не заносити?
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27.05.2022 15:52
+3
Поражаюсь, как зебил пытается спасти от голода африканскую эритрею, которая выступила на стороне рашки.
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27.05.2022 15:42
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Поражаюсь, как зебил пытается спасти от голода африканскую эритрею, которая выступила на стороне рашки.
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27.05.2022 15:42 Ответить
До чого тут Еритрея? Та десятки країн ,куди ми експортуємо зерно
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27.05.2022 15:48 Ответить
ага , еще на землю обетованную начнет отправлять
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27.05.2022 15:56 Ответить
земля обетованная производит столько жрачки, что кормит себя и окружающих арабов. у них есть чему поучиться
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27.05.2022 16:06 Ответить
***** на эритрею. Нам валюта нужна. Если мы к концу лета не "скинем" запасы, то курс еще взлетит гривен на пять и больше, а инфляция перевалит за 30%, селянам некуда будет складировать новый урожай, и тогда очередная волна доморощенных эмигрантов-экономистов ******** в благополучную Словакию, и будет оттуда поучать, как нам надо не продавать зерно каким-то алжирским бездарным феллахам.
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27.05.2022 15:56 Ответить
Думаю 30% це ще дуже оптимістично
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27.05.2022 16:00 Ответить
Условием єкспорта зерна должна біть поставка американских РСЗО, которіе почемуто тормозят.
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27.05.2022 18:34 Ответить
Що "воно" пи..дить? у мене знайомий аграрій вже 2-й місяць не може отримати ліцензію на вивезення зерна. Її що у паРаші затверджують???
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27.05.2022 15:47 Ответить
Знайомий аграрій думає, що якщо війна, то хабаря можна не заносити?
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27.05.2022 15:52 Ответить
надоело это нытье зеленского - делай свое дело молча а не ной - терпило носатое ..
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27.05.2022 16:01 Ответить
А він що не робить? Відосіки кожен день виходять, тож в бездіяльності йому важко дорікнути.
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27.05.2022 16:27 Ответить
Розблокування українських портів за допомогою "Нептун", Harpoon та американських MLRS - реально?
https://www.youtube.com/watch?v=ctE7XbSU9yE
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27.05.2022 16:02 Ответить
За інформацією T-online.de при посередництві американського уряду Данія виразила готовність поставити в Україну ракети "Harpoons".За словами морського експерта Bryan Clark достатньо буде
12-24 одиниці щоб деблокувати морські порти. Harpoons має дальність 110-315 км. За його словами вони (рашка) не мають можливості в акваторії Чорного моря від неї сховатись.

https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_92262716/-harpoon-mit-dieser-waffe-kann-die-ukraine-die-seeblockade-brechen.html
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27.05.2022 18:05 Ответить
Не занесеш - ліцензії не отримаєш, війною прикриваються. Невже президент цього не знає? Чи в курсі і цинічно бреше?
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03.06.2022 21:00 Ответить
 
 