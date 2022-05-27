Россия пытается сорвать экспорт зерна из Украины даже альтернативными путями, - Зеленский

Российская Федерация пытается сорвать экспорт украинского зерна в другие государства мира даже альтернативными путями.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления в индонезийском аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы стремимся не допустить развертывания продовольственного кризиса. Мы работаем над переводом нашего экспорта на новые маршруты, насколько это возможно в условиях войны, и будем поставлять зерно на мировой рынок по железной дороге и через европейские порты. Конечно, это может быть меньший объем экспорта, чем через Черное море, но и эти наши попытки Россия пытается сорвать, когда уничтожает ракетами железнодорожные мосты, вокзалы, логистические центры", – сказал Зеленский.

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