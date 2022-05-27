Рашисты стоят на 2/3 периметра Северодонецка, но город не окружен, - глава ГВА Стрюк. ВИДЕО

Руководитель Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк сообщил, что в настоящее время город находится в жесткой обороне.

Об этом Стрюк рассказал в эфире "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Северодонецк находится в жесткой обороне - на 2/3 периметра города расположился враг, но он не окружен; в последние двое суток пожары в городе не прекращаются - обстрелы со стороны россиян очень мощные; 90% жилого фонда повреждены, 60% - придется строить заново" , - цитирует Стрюка глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Также глава ГВА добавил, что оккупанты уже 1,5 недели пытаются захватить город, но "благодаря сверхчеловеческим усилиям украинских воинов город удерживается".

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За последние двое суток есть жертвы среди мирного населения и среди сотрудников предприятия "Азот".