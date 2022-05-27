Рашисты стоят на 2/3 периметра Северодонецка, но город не окружен, - глава ГВА Стрюк. ВИДЕО
Руководитель Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк сообщил, что в настоящее время город находится в жесткой обороне.
Об этом Стрюк рассказал в эфире "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Северодонецк находится в жесткой обороне - на 2/3 периметра города расположился враг, но он не окружен; в последние двое суток пожары в городе не прекращаются - обстрелы со стороны россиян очень мощные; 90% жилого фонда повреждены, 60% - придется строить заново" , - цитирует Стрюка глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Также глава ГВА добавил, что оккупанты уже 1,5 недели пытаются захватить город, но "благодаря сверхчеловеческим усилиям украинских воинов город удерживается".
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За последние двое суток есть жертвы среди мирного населения и среди сотрудников предприятия "Азот".
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А оно кошерное? Ты проверь на Дерьмаке, а то опять диарея нападет, и всю ОПу обгадишь, как прошлый раз.
Вкрай необхідні іноземні гаубиці з дуже великим запасом боєкомплекту.
Единственное противодействие -подрезка флангов наступающей группировки моторизованными частями ,ну или массированный артудар в ответ
Зараз не знаю як, дуже сподіваюся, що з надходженням нових гармат натівського калібру буде надходити й достатня кількість ***********.
Поки що ми ще не маємо вогневої переваги над ними.
https://youtu.be/mIdjEbwZL1c https://youtu.be/mIdjEbwZL1c
Не ведитесь на визги тролей московских,русня выдыхается это их последнее большое наступление,они торопятся и суетяся так как это единственный шанс нарисовать хоть какую-то локальнцю победу.Ведь пуйлу ещё неделю назад докладывали о выходе на админ границы Луганской а в реальности жопа и если не смогут дожать - Шойгу повесится.
Но - его захват русскими, неизбежно приведет к очередному котлу, и куда большему чем Мариуполь.
А пока есть то что есть
Для контрнаступления нужно в 30 раз больше техники, чем есть сейчас. То есть даже при самом благоприятном раскладе, если прямо сегодня подпишут поставку из США тяжелой техники, то пока она кораблями доедет до Польши, пока ее там разгрузят, пока кое-как поездами с заменой колесных пар к нам привезут или же перегрузят технику, пока все это будет под возможными обстрелами, то минимум 1.5 месяца пройдет.
Задача - укреплять все города и наносить максимальный ущерб при их штурме. Выводить людей и технику, если намечается окружение. Укреплять сразу на 4 линии обороны вглубь. Вот сейчас уже в Днепре строить бетонированные окопы, готовясь к его осаде. Затем, спустя 2-4 месяца ждать, пока техника, ракеты и снаряды у капапов поломаются, закончатся, будут проблемы другого рода. И тогда спокойно наступать, при этом получив мощнейший залп из 50-100 крылатых ракет перед требованием подписать так называемый мирный договор. Это реальность, именно перед ним и будет такой залп из последних ракет. Будет очень, очень больно, и никак иначе и быть не может.