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Новости Война
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Рашисты стоят на 2/3 периметра Северодонецка, но город не окружен, - глава ГВА Стрюк. ВИДЕО

сєверодонецьк

Руководитель Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк сообщил, что в настоящее время город находится в жесткой обороне.

Об этом Стрюк рассказал в эфире "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Северодонецк находится в жесткой обороне - на 2/3 периметра города расположился враг, но он не окружен; в последние двое суток пожары в городе не прекращаются - обстрелы со стороны россиян очень мощные; 90% жилого фонда повреждены, 60% - придется строить заново" , - цитирует Стрюка глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Также глава ГВА добавил, что оккупанты уже 1,5 недели пытаются захватить город, но "благодаря сверхчеловеческим усилиям украинских воинов город удерживается".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеская ДРГ проникла в гостиницу "Мир" в отдаленном районе Северодонецка. Продолжаются бои, пока территорию здания мы не контролируем, - Гайдай

За последние двое суток есть жертвы среди мирного населения и среди сотрудников предприятия "Азот".

Северодонецк (605)


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Топ комментарии
+14
На следующих президентских дебатах, а они будут в Украине обязательно, Зеленского точно спросят и про Херсон, и про Мариуполь, и про трехлетнюю паузу для ВСУ, и про как не было денег для территориальной обороны . И про шашлыки в мае надо спросить обязательно
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27.05.2022 16:06
+11
Молодцы хлопцы ,держат оборону! Тут на сайте некоторые истерички 2 дня давали Северодонецку..!Эти дни прошли а успеха большого у руснявых нет...то что от лимана раздолбаного отходим так это правильно нефиг под пристреляной артой в руинах тратить войска....помните нытики после отхода от Попасной была неделя Белозеровки ' минус 1500 орков и три батальена ,минус 100 едениц техники и оху++вание всего мира от фоток.
Не ведитесь на визги тролей московских,русня выдыхается это их последнее большое наступление,они торопятся и суетяся так как это единственный шанс нарисовать хоть какую-то локальнцю победу.Ведь пуйлу ещё неделю назад докладывали о выходе на админ границы Луганской а в реальности жопа и если не смогут дожать - Шойгу повесится.
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27.05.2022 16:11
+7
Найвелычнишый после победы будет кукарекать, что это Порох разминировал дороги и мосты на Чонгар, сдал Херсон и Мариуполь а он в это время был в ополчении, где ему показали, с какого места у калаша вылетает пуля
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27.05.2022 16:13
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На следующих президентских дебатах, а они будут в Украине обязательно, Зеленского точно спросят и про Херсон, и про Мариуполь, и про трехлетнюю паузу для ВСУ, и про как не было денег для территориальной обороны . И про шашлыки в мае надо спросить обязательно
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27.05.2022 16:06 Ответить
Найвелычнишый после победы будет кукарекать, что это Порох разминировал дороги и мосты на Чонгар, сдал Херсон и Мариуполь а он в это время был в ополчении, где ему показали, с какого места у калаша вылетает пуля
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27.05.2022 16:13 Ответить
Вова, а мясо ты купил на свои или тебя Беня КАЛ.омойский снабжает?
А оно кошерное? Ты проверь на Дерьмаке, а то опять диарея нападет, и всю ОПу обгадишь, как прошлый раз.
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27.05.2022 16:20 Ответить
Кацапи застосовують тактику випаленої землі, коли для просування вперед обирають ділянку у 100 метрів і протягом 3-4 днів винищують там усе живе і зрівнюють усе з землею. Наші мусять відходити, а ці курви заходять на цю ділянку.
Вкрай необхідні іноземні гаубиці з дуже великим запасом боєкомплекту.
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27.05.2022 16:06 Ответить
эта тактика называется "Огненный вал",ей примерно 100 с хвостиком лет-массированный удар тяжелой артиллерии по квадрату ,потом квадрат вглубь ,а затем наступает бронетехника и пехота прямо вслед разрывам -не получилось -отход и по новой..
Единственное противодействие -подрезка флангов наступающей группировки моторизованными частями ,ну или массированный артудар в ответ
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27.05.2022 17:26 Ответить
Кацапи так Попасну захоплювали, декілька тижнів тому. Учасник тих боїв розповідав, про цю їх тактику, дуже раділи, коли наші могли відповідати хоч трьома залпами, бо на більше боєкомплекту не було чи берегли.
Зараз не знаю як, дуже сподіваюся, що з надходженням нових гармат натівського калібру буде надходити й достатня кількість ***********.
Поки що ми ще не маємо вогневої переваги над ними.
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27.05.2022 22:33 Ответить
Мабуть щось подібне й описував цей боєць.
https://youtu.be/mIdjEbwZL1c https://youtu.be/mIdjEbwZL1c
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28.05.2022 17:40 Ответить
Молодцы хлопцы ,держат оборону! Тут на сайте некоторые истерички 2 дня давали Северодонецку..!Эти дни прошли а успеха большого у руснявых нет...то что от лимана раздолбаного отходим так это правильно нефиг под пристреляной артой в руинах тратить войска....помните нытики после отхода от Попасной была неделя Белозеровки ' минус 1500 орков и три батальена ,минус 100 едениц техники и оху++вание всего мира от фоток.
Не ведитесь на визги тролей московских,русня выдыхается это их последнее большое наступление,они торопятся и суетяся так как это единственный шанс нарисовать хоть какую-то локальнцю победу.Ведь пуйлу ещё неделю назад докладывали о выходе на админ границы Луганской а в реальности жопа и если не смогут дожать - Шойгу повесится.
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27.05.2022 16:11 Ответить
И если не смогут то Шойгу повесится.
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27.05.2022 16:12 Ответить
Сам по себе Северодонецк может ничего особо и не значит, в масштабах всей войны.
Но - его захват русскими, неизбежно приведет к очередному котлу, и куда большему чем Мариуполь.
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27.05.2022 18:45 Ответить
где ты живешь? я вижу тебе сильно видно что где и как. Я тебе расскажу как они торопятся балдея и отдыхая на оккупированных территориях
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27.05.2022 19:14 Ответить
ЗСУ це сила, що стримує моковську навалу! Слава кожному воїну! Віримо в ЗСУ!
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27.05.2022 16:13 Ответить
Скажите когда закончиться этот парад ****** новостей? Когда будут новости ,что ЗСУ отбило столько то територий, или что мы ************ склад РФии на територии РФии. Я рад конечно что, в новостях перестали трезвонить о том что нам постовляют и когда. Но как я устал от плохих новостей, это сильно дизмаралит.
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27.05.2022 16:13 Ответить
Харківське направлення ЗСУ вийшли в більшосты місць до державного кордону.Цього не бачили?Це війна !Десь звільняємо десь віддаємо.
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27.05.2022 16:38 Ответить
там их притормозили
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27.05.2022 16:58 Ответить
их бы не притормозили-если б можно было бы стрелять по кацапской территории ,откуда кацапы ведут артобстрел наступающих.
А пока есть то что есть
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27.05.2022 17:29 Ответить
Это и есть сама по себе хорошая новость. Если бы кацапы делали и умели все нормально, то не то что Северодонецк, а и Славянск были бы уже давно оккупированы, притом в начале мая. Но они дают время строить траншеи бетонированные и создавать позиции для танков и арты в окопе и бетоне.

Для контрнаступления нужно в 30 раз больше техники, чем есть сейчас. То есть даже при самом благоприятном раскладе, если прямо сегодня подпишут поставку из США тяжелой техники, то пока она кораблями доедет до Польши, пока ее там разгрузят, пока кое-как поездами с заменой колесных пар к нам привезут или же перегрузят технику, пока все это будет под возможными обстрелами, то минимум 1.5 месяца пройдет.

Задача - укреплять все города и наносить максимальный ущерб при их штурме. Выводить людей и технику, если намечается окружение. Укреплять сразу на 4 линии обороны вглубь. Вот сейчас уже в Днепре строить бетонированные окопы, готовясь к его осаде. Затем, спустя 2-4 месяца ждать, пока техника, ракеты и снаряды у капапов поломаются, закончатся, будут проблемы другого рода. И тогда спокойно наступать, при этом получив мощнейший залп из 50-100 крылатых ракет перед требованием подписать так называемый мирный договор. Это реальность, именно перед ним и будет такой залп из последних ракет. Будет очень, очень больно, и никак иначе и быть не может.
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27.05.2022 17:40 Ответить
В Херсоне запустили два цементных завода и делают из бетона укрепления. Вот тебе еще новость
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27.05.2022 19:11 Ответить
В области. Не в самом Херсоне. Ну, по своим мощностям, так себе - для садовых товариществ.
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27.05.2022 19:21 Ответить
не в Херсоне и что? Все дороги к городам в постах, по трасам гоняют бтры. Оно если сидеть в Херсоне можно думать что не сильно и оккупировано. В некоторых городах орки по городу гуляют мороженое кушают. А вдоль дорог уже приготовленные окопы. Та кароче это нужно видеть.
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27.05.2022 19:28 Ответить
Если хреново - то во всех Украинских системах платежей есть функция - помоги ЗСУ - и так каждый день - очень помогает снять дизмарлит.
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27.05.2022 19:16 Ответить
Для истеричек и московских ролей напомним что после отхода от Попасной была неделя сафари на орков в Белозеровке! Локальные микро успехи орков никак им не помогут...для них стратегически война уже проиграна,ведь они не собирались терпеть потери в 30 тыс солдат (лучших ) и всей новой техники ради взятия куска Луганской области.
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27.05.2022 16:22 Ответить
напоминает как писали не разводите зраду Изюм держится, а Изюм на тот момент уже был захвачен. Та кароче будем посмотреть, но я уже смотрю на все по другому. Информационная блокада в 3 дня и выезд с оккупации 6 дней сильно почистил мозги. Эйфория спала есть реальность. А реальность такова что рашке 30к плюнуть и размазать если она что то захочет еще 30 положит. Как сказал один ватник "россия заходит и выходит там где захочет, захочет еще раз в Киевскую обл. зайдет"
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27.05.2022 19:09 Ответить
Де той дописувач, який клявся, що місто ворог не візьме? Якщо наші не отримають озброєння то будуть змушені піти звідти.
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27.05.2022 17:34 Ответить
если вспомнить Изюм, значит инфу нужно воспринимать так "город почти окружен, скоро будет захвачен"
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27.05.2022 19:00 Ответить
сейчас с каждой говорящей головы по телемарафону будут звучать речевки что все впорядке, а Соляр и Овдиенко еще будут и обзывать людей. А потом тихо засунут язык как обычно в ну понятно куда
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27.05.2022 19:04 Ответить
Ждёте пока окружат? Там оркам можно было не один котёл сделать. Не сделали. Дали возможность окружать.
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27.05.2022 19:06 Ответить
 
 