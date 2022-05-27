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Новости Война
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Ядерные угрозы РФ могут привести к изменению отношения разных государств к оружию массового поражения, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что после угрозы РФ применить ядерное оружие сложно поверить в идею ядерного разоружения.

Об этом он сказал во время выступления в индонезийском аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia, передает Цензор.НЕТ.

Российские государственные пропагандисты открыто угрожают ядерным оружием. Мировые политики готовятся к возможности применения Россией так называемого тактического ядерного оружия или химического оружия, биологического оружия.

Что это значит для мира? Прежде всего, это может привести к изменению отношения разных государств к оружию массового поражения. Если Россия безнаказанно прибегает к ядерному шантажу, то разным силам в мире может казаться логичным, чтобы приобрести ядерное оружие. Сказать, что это опасно для всего мира – это ничего не сказать", - пояснил он.

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По словам Зеленского, Украина внесла самый большой вклад в ядерное разоружение, отдав третий по мощности ядерный арсенал.

"Это произошло в 1990-х годах. Сейчас Россия вопреки своим документально зафиксированным обязательствам гарантировать безопасность Украины после отказа нашего государства от ядерного статуса ведет против нас захватническую, колонизаторскую войну. И при этом угрожает ядерным оружием. Кто же после этого может поверить в идею ядерного разоружения? И как после этого надежно гарантировать долгосрочную безопасность тем регионам, которые выбирают для себя безъядерный статус?

Еще полгода назад даже вообразить было невозможно, что такие вопросы возникнут. Но теперь это тоже одно из последствий российской агрессивной политики", - добавил президент.

Автор: 

Зеленский (20196) россия (95326) ядерное оружие (1325)


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Топ комментарии
+4
Україна показала свою майже дитячу наївність, віддавши ЯЗ. От і все.
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27.05.2022 16:26
+4
Украина потеряла свою независимость, в тот момент как отдала и уничтожила своё ядерное оружие
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27.05.2022 16:34
+2
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ ДОРОГОГО СТОИТ- НО ЭТО ТОГО СТОИТ- СВОИХ ВЛОЖЕНИЙ ничто так не отбивает охоту нападать на страну иную-- как наличие у этой страны, на котрую желают напасть ядерного потенциала...
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27.05.2022 16:14
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ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ ДОРОГОГО СТОИТ- НО ЭТО ТОГО СТОИТ- СВОИХ ВЛОЖЕНИЙ ничто так не отбивает охоту нападать на страну иную-- как наличие у этой страны, на котрую желают напасть ядерного потенциала...
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27.05.2022 16:14 Ответить
Що за брєд, вони всім хизуються, а толку
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27.05.2022 16:24 Ответить
Це аж ніяк не маячня. Політичною мовою Зе по суті сказав, що не виключає в майбутньому набуття Україною ЯЗ. До того ж він так би мовити натякнув, що Україна вже мала ЯЗ, тому технології створення її та використання Україні відомі, сировина та потужності є так само як є науковий потенціал. Доречі, так би мовити, бонусом цього дійства для нас було б те, що ми могли б в такому разі відмовитися від закупівлі ядерного палива у інших країн та виготовляти його самі. Зараз нам це заборонено, але можливості в нас є.
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27.05.2022 16:50 Ответить
сральник нереальний- ти Люськіна секретарка? Те, що зебенітос- це відомо.
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27.05.2022 17:48 Ответить
уг їбанько,і скільком країнам ДОЗВОЛИЛИ розжитись ЯЗ ? Як там Іран уже виліз з під санкцій?
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28.05.2022 03:14 Ответить
Україна показала свою майже дитячу наївність, віддавши ЯЗ. От і все.
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27.05.2022 16:26 Ответить
Украина потеряла свою независимость, в тот момент как отдала и уничтожила своё ядерное оружие
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27.05.2022 16:34 Ответить
обхід санкцій !!! де єс+сша+британія ??? де наша Влада ???7 кацапи самі Зливають цінну інфу !!! https://twitter.com/tass_agency/status/1530092883876974592?cxt=HHwWgMC4jeDX_bsqAAAA
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27.05.2022 16:50 Ответить
У нас же є десятки тонн радіоактивних відходів, засипати іх в Смерчи та Урагани і націлити на рашку.
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27.05.2022 16:53 Ответить
Протрезвел что-ли? Внятное что-то вякнул.. надо же
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27.05.2022 17:17 Ответить
не несіть чухню... Аналіз та від алкоголю, майбутній лідер ВЗе!світу би не приховував...
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27.05.2022 17:51 Ответить
всі подумають а що так можна?
і захочуть шантажувати,
і корея і іран
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27.05.2022 17:24 Ответить
Крысам мавзолейным Верил только Адольф Гитлер...дохлый ссср не напал на братскую Германию внезапно и вираломна...
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29.05.2022 10:12 Ответить
 
 