Ядерные угрозы РФ могут привести к изменению отношения разных государств к оружию массового поражения, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что после угрозы РФ применить ядерное оружие сложно поверить в идею ядерного разоружения.

Об этом он сказал во время выступления в индонезийском аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia, передает Цензор.НЕТ.

Российские государственные пропагандисты открыто угрожают ядерным оружием. Мировые политики готовятся к возможности применения Россией так называемого тактического ядерного оружия или химического оружия, биологического оружия.

Что это значит для мира? Прежде всего, это может привести к изменению отношения разных государств к оружию массового поражения. Если Россия безнаказанно прибегает к ядерному шантажу, то разным силам в мире может казаться логичным, чтобы приобрести ядерное оружие. Сказать, что это опасно для всего мира – это ничего не сказать", - пояснил он.

Также читайте: Войну можно закончить за несколько недель, если мир действительно будет объединенным, - Зеленский

По словам Зеленского, Украина внесла самый большой вклад в ядерное разоружение, отдав третий по мощности ядерный арсенал.

"Это произошло в 1990-х годах. Сейчас Россия вопреки своим документально зафиксированным обязательствам гарантировать безопасность Украины после отказа нашего государства от ядерного статуса ведет против нас захватническую, колонизаторскую войну. И при этом угрожает ядерным оружием. Кто же после этого может поверить в идею ядерного разоружения? И как после этого надежно гарантировать долгосрочную безопасность тем регионам, которые выбирают для себя безъядерный статус?

Еще полгода назад даже вообразить было невозможно, что такие вопросы возникнут. Но теперь это тоже одно из последствий российской агрессивной политики", - добавил президент.