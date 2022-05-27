Рашисты в оккупированной Запорожской области похитили талоны на горючее и продавали их на подконтрольной Украине территории, - Офис Генпрокурора

Оккупанты в Запорожской области похитили талоны на горючее и через экс-работника топливной компании реализовывали их на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Представители оккупационной администрации страны-агрессора похитили карты и талоны на горючее из коммунальных предприятий и учреждений одного из оккупированных городов области. К их реализации они привлекли бывшего работника топливной компании, который за определенный откат на подконтрольной Украине территории сбывал талоны на горючее, угнанные с предприятий", - говорится в сообщении.

Получив в очередной раз под реализацию карты и талоны на горючее, мужчина пытался въехать в Запорожье, но был разоблачен правоохранителями. При осмотре его личных вещей обнаружены талоны на горючее на общую сумму почти 3,5 млн. грн.

По факту хищения имущества из коммунальных предприятий, которые расположены на временно оккупированной территории Запорожского региона, начато уголовное производство.

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