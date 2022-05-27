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Рашисты в оккупированной Запорожской области похитили талоны на горючее и продавали их на подконтрольной Украине территории, - Офис Генпрокурора

огп

Оккупанты в Запорожской области похитили талоны на горючее и через экс-работника топливной компании реализовывали их на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Представители оккупационной администрации страны-агрессора похитили карты и талоны на горючее из коммунальных предприятий и учреждений одного из оккупированных городов области. К их реализации они привлекли бывшего работника топливной компании, который за определенный откат на подконтрольной Украине территории сбывал талоны на горючее, угнанные с предприятий", - говорится в сообщении.

Получив в очередной раз под реализацию карты и талоны на горючее, мужчина пытался въехать в Запорожье, но был разоблачен правоохранителями. При осмотре его личных вещей обнаружены талоны на горючее на общую сумму почти 3,5 млн. грн.

По факту хищения имущества из коммунальных предприятий, которые расположены на временно оккупированной территории Запорожского региона, начато уголовное производство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты украли у украинских аграриев 500 тыс. тонн зерновых, растительное масло, овощи и сельхозтехнику, - Минагрополитики

АЗС (391) хищение (674) Запорожская область (3035) Офис Генпрокурора (2454)


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Топ комментарии
+12
Найбільшу рашистську ДРГ "мудрий" нарід у 2019-у власноруч привів до влади. Все інше - наслідки.
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27.05.2022 16:33
+11
В російській армії дуже талановиті командири
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27.05.2022 16:27
+6
Ось вам і ці дибільни "зелені коридори"!
Скажіть "дякуємо" що ДРГ через ці коридори не хлинули... чи просто ще їх не помітили?
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27.05.2022 16:29
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В російській армії дуже талановиті командири
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27.05.2022 16:27 Ответить
Ось вам і ці дибільни "зелені коридори"!
Скажіть "дякуємо" що ДРГ через ці коридори не хлинули... чи просто ще їх не помітили?
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27.05.2022 16:29 Ответить
Найбільшу рашистську ДРГ "мудрий" нарід у 2019-у власноруч привів до влади. Все інше - наслідки.
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27.05.2022 16:33 Ответить
Что то странное... Гражданин Украины, проживающий на временно оккупированных территориях, въехал на территорию, подконтрольную Украине и там продавал украинские талоны на топливо, чтобы потом снова вернуться обратно с деньгами? Ничего не понимаю. Там свободное перемещение между территориями туда и обратно? В смысле так может кто угодно войти-выйти?
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27.05.2022 16:39 Ответить
кс 2014 года так же свободно сепарня передвигалась со всеми удобствами через благоустроенные КПП, которые для них сделали.
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27.05.2022 16:41 Ответить
а работника компании когда начнут лишать гражданства и имущества?
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27.05.2022 16:39 Ответить
обхід санкцій !!! де єс+сша+британія ??? де наша Влада ???7 кацапи самі Зливають цінну інфу !!! https://twitter.com/tass_agency/status/1530092883876974592?cxt=HHwWgMC4jeDX_bsqAAAA
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27.05.2022 16:49 Ответить
Странно, что кацапы еще не доперли гнать в Украину дешевый бенз с оккупированных территорий.
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27.05.2022 17:28 Ответить
Как это , мы же вроде воюем
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27.05.2022 18:03 Ответить
Ніщеброди.
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27.05.2022 18:13 Ответить
 
 