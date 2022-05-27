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Новости Война
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РФ продолжает вывозить зерно из оккупированной части Херсона, некоторые аграрии пошли на сотрудничество, - Лагута

зерно

Россияне вывозят из Херсона продовольствие. Это приводит к образованию пробок на дороге в оккупированный Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"То, что можно констатировать, – россияне вывозят из Херсона продукты и зерно. Пробки на дороге в Крым уже километровые. Это не только те продукты, которые отбирают оккупанты, но и те, которые уже идут в рамках сотрудничества отдельных наших производителей с оккупационными властями. То есть отдельные граждане уже наладили торговлю с россиянами. Это десятки тысяч тонн зерновых и овощей", - сказал глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута в ходе брифинга.

По его словам, сейчас в Херсонской области три типа фермеров. Первый – аграрии, которые не сажают ничего в этом году, второй – фермеры продолжают сажать в районах, где не ведутся боевые действия. И третий – те, которые сотрудничают с оккупантом, в частности покупают во временно аннексированном Крыму топливо и удобрения, продают там свою продукцию.

Читайте: Информация о раздаче российских паспортов на оккупированной Херсонской области не подтверждается, - председатель ОВА Лагута

Напомним, Херсон и часть области российские войска оккупировали в начале марта.

зерно (1068) оккупация (10108) продовольствие (262) Лагута Геннадий (20) Херсонская область (4709)


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Топ комментарии
+17
Уряд створив комісію з аудиту збитків від нападу РФ, її очолила Верещук

Це блін нонсенс від зе-команди та консерва яка безпосередньо причетна до розмінування Чонгару запускаючи шатли разом з Ермаком,що спричинило швидке захопленя Півдня України рф де ми зараз маємо стільки окупованих територій і ведуться важкі бої
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27.05.2022 16:51
+12
при чем тут =патриотизм=.. Люди находятся среди вражьих войск.. могут засрелить и забрать, могут просто забрать, могут забрать за полцены.. Выбор не ахти но в условиях выбор не особый...
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27.05.2022 16:49
+11
А що той самий Лагута зробив, щоб не здати ворогу Херсонську область?
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27.05.2022 16:43
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тим коаще... хто пішов на співпрацю.. дорога в рашку.юю.
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27.05.2022 16:38 Ответить
Вот Лугуту первого и отправить. Правда перед этим его спросить, почему в 13.00, 24 февраля руские танки были на невзорваном антоновском мосту, а Лагута уже в Киеве рядом с 95 кварталом?
Это трусливое чмо сдавшее область теперь учит как жить фермерам, у которых гниёт прошлогодний урожай. Да пусть продают, им то жить надо.
Или пусть Лагута приедет и перевезет все в Киев.
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27.05.2022 16:43 Ответить
Зогниє тільки один урожай... а решту хай шукає в рашці.. якщо б був нормальним, фермером.. то би за страхував.. і послав би по фіг ті умови..
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27.05.2022 16:58 Ответить
А еще и территория какая, 2 млн гектар плодороднейших земель. С учетом нынешних цен на продовольствия, ***** отхватило очень шикарный куш
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27.05.2022 16:46 Ответить
А що той самий Лагута зробив, щоб не здати ворогу Херсонську область?
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27.05.2022 16:43 Ответить
кто бы сомневался в "патриотизме" большей части населения.
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27.05.2022 16:44 Ответить
Какая разница с кем им вопросики решать - с киевским чиновником или крымским?
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27.05.2022 16:47 Ответить
при чем тут =патриотизм=.. Люди находятся среди вражьих войск.. могут засрелить и забрать, могут просто забрать, могут забрать за полцены.. Выбор не ахти но в условиях выбор не особый...
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27.05.2022 16:49 Ответить
А кто знает какая там ситуация с тем сотрудничеством. Под дулом автомата будешь делать все что скажут, это оккупация и вариантов там на данный момент нет никаких
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27.05.2022 16:51 Ответить
Алекс, мне тебя жаль ид та, сидящего в молдове
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27.05.2022 18:52 Ответить
История Крыма. Приезжают русские бандюки с юга и отжимает под себя. Такое же было и там.
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27.05.2022 16:46 Ответить
обхід санкцій !!! де єс+сша+британія ??? де наша Влада ???7 кацапи самі Зливають цінну інфу !!! https://twitter.com/tass_agency/status/1530092883876974592?cxt=HHwWgMC4jeDX_bsqAAAA
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27.05.2022 16:48 Ответить
Уряд створив комісію з аудиту збитків від нападу РФ, її очолила Верещук

Це блін нонсенс від зе-команди та консерва яка безпосередньо причетна до розмінування Чонгару запускаючи шатли разом з Ермаком,що спричинило швидке захопленя Півдня України рф де ми зараз маємо стільки окупованих територій і ведуться важкі бої
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27.05.2022 16:51 Ответить
Так проверенный же человек.
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27.05.2022 16:53 Ответить
Ця консерва нарахує, що збитків нема.
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27.05.2022 23:57 Ответить
***** вывезет наше же зерно а потом будет шантажировать Запад что нужно снять санкции. Если мы быстро не отобьем окупированные территории то будет пздц. И нужно что то с крымским каналом сделать. Ато рашисты уже распространяют новости что крым накормит кормить весь мир.
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27.05.2022 16:59 Ответить
Крим себе ніколи не міг прогодувати, але кацапи можуть брехати скільки хочуть
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27.05.2022 17:48 Ответить
Никто не мешает вот и вывозят
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27.05.2022 18:53 Ответить
Не будеш співпрацювати то прийде "сеня куля в лоб".
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27.05.2022 19:34 Ответить
 
 