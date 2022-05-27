РФ продолжает вывозить зерно из оккупированной части Херсона, некоторые аграрии пошли на сотрудничество, - Лагута

Россияне вывозят из Херсона продовольствие. Это приводит к образованию пробок на дороге в оккупированный Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"То, что можно констатировать, – россияне вывозят из Херсона продукты и зерно. Пробки на дороге в Крым уже километровые. Это не только те продукты, которые отбирают оккупанты, но и те, которые уже идут в рамках сотрудничества отдельных наших производителей с оккупационными властями. То есть отдельные граждане уже наладили торговлю с россиянами. Это десятки тысяч тонн зерновых и овощей", - сказал глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута в ходе брифинга.

По его словам, сейчас в Херсонской области три типа фермеров. Первый – аграрии, которые не сажают ничего в этом году, второй – фермеры продолжают сажать в районах, где не ведутся боевые действия. И третий – те, которые сотрудничают с оккупантом, в частности покупают во временно аннексированном Крыму топливо и удобрения, продают там свою продукцию.

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Напомним, Херсон и часть области российские войска оккупировали в начале марта.