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Новости Война
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На Харьковском направлении у оккупантов начались массовые бунты: "Опять бунт, нах#й! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!". АУДИО

рф,орки,окупанти,рашисти

У российских захватчиков на Харьковском направлении начались массовые бунты. Целые подразделения отказываются идти в наступление.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который удалось перехватить СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Опять бунт, нах#й! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!" - рассказывает своим командирам захватчик, воюющий на востоке Украины.

Судя по разговору, это уже не первый подобный случай в этом полку. И чтобы хоть как-то обуздать предыдущий взвод "бунтовщиков", их "посадили в подвал".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Пацаны просто берут и уезжают уже. Вот уезжает, например, один человек по истечении срока контракта, прыгает в "Камаз", а за ним еще 8": солдаты бегут из армии РФ, - перехват СБУ. АУДИО

армия РФ (19011) СБУ (19843) Харьковщина (5577) перехват (342)


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Топ комментарии
+42
Бутусов! Да зупинись вже... Безмозгла не встигає доноси "клепати"...
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27.05.2022 16:46
+39
Може вже достатньо всяких не долугих перехоплень, СБУ займайтесь виявленням агентів путіна у себе!
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27.05.2022 16:52
+27
Таке враження , що всі перехоплення СБУ робить на студії 95 кварталу..
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27.05.2022 17:03
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27.05.2022 16:43 Ответить
Бутусов! Да зупинись вже... Безмозгла не встигає доноси "клепати"...
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27.05.2022 16:46 Ответить
Не понял прикола.Обьясни
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27.05.2022 17:31 Ответить
про ваши и речь, дуняша
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27.05.2022 16:52 Ответить
Перший день на цензорі - наші привітання!
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27.05.2022 16:56 Ответить
настав час для зростання легіону свободи Росії.
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27.05.2022 16:47 Ответить
в песту такой "легион" - им надо к мамкам и женам под юбки - сопли вытирать так как их кинули на бабло - а их телок на гробовые
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27.05.2022 19:46 Ответить
кругом у російської армії все погано, одні бунти, куди не плюнь то низький моральний дух, то дезертири...але до розгрому на донбасі української армії навіть не крок, а малюсінькій крочок.
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27.05.2022 16:50 Ответить
Слухай, клітор кацапський, перестань дрочити.
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27.05.2022 17:19 Ответить
Розгромом на Донбасі української армії там і не пахне, повільно витискують - це так.
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27.05.2022 17:21 Ответить
ну да. вибач. атріцатєльная пабєда на донбасі.
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27.05.2022 17:56 Ответить
Може вже достатньо всяких не долугих перехоплень, СБУ займайтесь виявленням агентів путіна у себе!
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27.05.2022 16:52 Ответить
Таке враження , що всі перехоплення СБУ робить на студії 95 кварталу..
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27.05.2022 17:03 Ответить
Невірне враження, всі перехоплення реальних орків
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27.05.2022 17:11 Ответить
да ладно ..
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27.05.2022 19:47 Ответить
Баканов сам себе?
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27.05.2022 17:04 Ответить
...а не всяких сп.....ых стиральных машинок и прочего орковского недохромосомства...
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27.05.2022 17:20 Ответить
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27.05.2022 16:56 Ответить
це Петрик П'яточкин.
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27.05.2022 17:48 Ответить
Петрик підріс... плете лапті кацапо-фашистам?
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27.05.2022 19:05 Ответить
Какой бунд! Путлер сказал костями надо лечь, но дырляндию расширить.
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27.05.2022 16:56 Ответить
от да. якийсь там гній ще й бунтує, ти подивись.
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27.05.2022 18:26 Ответить
Как себе, так Путин введи, а как самим вводить, так нет. Пассивные, значит.
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27.05.2022 17:02 Ответить
До захвата херсонщины тоже были бутны, но жизнь дороже всех бунтов. И своя, и семьи,и родственников. Дай Бог чтобы эти бунты в толк, но приказ есть приказ
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27.05.2022 17:03 Ответить
Охренительно важная информация.
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27.05.2022 17:03 Ответить
Це аж ніяк нам не допоможе, не треба роздувати дрібниці
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27.05.2022 17:06 Ответить
На подвале. Это скорее всего не рашкованы, а вполучленцы из дыры и лыныры. А вообще СБУ не зря хлеб ест. Такая сложная и опасная служба - уши греть .
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27.05.2022 17:08 Ответить
Да, скорее всего донецкие, акцент какой-то не кацапский.
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27.05.2022 17:18 Ответить
😁😂
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27.05.2022 21:16 Ответить
орки тупі раби,
та пристрели того командира і скажи шальная пуля
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27.05.2022 17:15 Ответить
це вони біжат до нас здаватись а ми не можем вкурити і відступаєм
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27.05.2022 17:41 Ответить
расстрілять!
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27.05.2022 17:51 Ответить
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!" (с)
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27.05.2022 17:54 Ответить
Послушать эти аудиоПэрэхваты так уже должны все розбежаться, командиров перестрелять. в рашке видать отдел который специально для перехватов транслирует они ведь знают, что их прослушивают и специально не кодируют. хотя gsm кодированный цифровой сигнал. или не в рашке. 95 квартал как вариант. никто же не будет разбираться а народу надо подкинуть оптимизма. де мол щас со дня на день они взбунтуются а пока как говорит арестовичь ну продвинулись немного это не имеет стратегического значения
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27.05.2022 18:08 Ответить
Щось тут багато кацапів розвелось
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27.05.2022 18:30 Ответить
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27.05.2022 19:18 Ответить
 
 