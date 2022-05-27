На Харьковском направлении у оккупантов начались массовые бунты: "Опять бунт, нах#й! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!". АУДИО
У российских захватчиков на Харьковском направлении начались массовые бунты. Целые подразделения отказываются идти в наступление.
Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который удалось перехватить СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Опять бунт, нах#й! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!" - рассказывает своим командирам захватчик, воюющий на востоке Украины.
Судя по разговору, это уже не первый подобный случай в этом полку. И чтобы хоть как-то обуздать предыдущий взвод "бунтовщиков", их "посадили в подвал".
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та пристрели того командира і скажи шальная пуля