Обстановка на востоке остается сложной, в то же время ВСУ ее контролируют и знают о планах врага, - Мотузяник

Войска РФ ведут интенсивный огонь вдоль линии столкновения в Луганской и Донецкой областях, ситуация остается сложной, но контролируемой.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оккупационные войска РФ ведут интенсивный огонь вдоль линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Луганской и Донецкой областях. Обстановка остается сложной, в то же время Вооруженные силы Украины ее контролируют и знают о планах врага. Противник активизировался на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском направлениях. Основная цель – окружить наши войска в районах Лисичанска и Северодонецка и выйти на админграницу Луганщины", - сказал Мотузяник.

По его словам, на Славянском направлении украинские войска сдерживают наступление мощной группировки противника. Враг пытается осуществить перегруппировку своих подразделений и активизировать наступление в направлениях Изюм – Барвинково и Изюм – Славянск.

"На Лиманском направлении украинские защитники противодействуют попыткам противника вытеснить наши войска из северо-западной и юго-восточной части Лимана и развить наступление на Славянск. Чтобы нарастить способности общевойсковых подразделений тамошней российской группировки, прогнозируется применение оккупантами из состава 90 танковой танков "Терминатор", - отметил спикер МОУ.

Он проинформировал, что на Северодонецком направлении силы обороны Украины отбивают атаки оккупантов на направлениях Щедрищево – Северодонецк, Осколоновка – Боровское и Нижнее – Тошковка. На Бахмутском украинские войска под огнем вражеской артиллерии и ударами авиации сдерживают наступательные действия захватчиков в районе Камышевахи.

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Представитель Минобороны отметил, что на Авдеевском направлении украинская армия отражает наступление противника в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка и Новобахмутовка – Красногоровка.