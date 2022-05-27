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Новости Война
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Обстановка на востоке остается сложной, в то же время ВСУ ее контролируют и знают о планах врага, - Мотузяник

донецк,луганск,донбасс

Войска РФ ведут интенсивный огонь вдоль линии столкновения в Луганской и Донецкой областях, ситуация остается сложной, но контролируемой.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оккупационные войска РФ ведут интенсивный огонь вдоль линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Луганской и Донецкой областях. Обстановка остается сложной, в то же время Вооруженные силы Украины ее контролируют и знают о планах врага. Противник активизировался на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском направлениях. Основная цель – окружить наши войска в районах Лисичанска и Северодонецка и выйти на админграницу Луганщины", - сказал Мотузяник.

По его словам, на Славянском направлении украинские войска сдерживают наступление мощной группировки противника. Враг пытается осуществить перегруппировку своих подразделений и активизировать наступление в направлениях Изюм – Барвинково и Изюм – Славянск.

"На Лиманском направлении украинские защитники противодействуют попыткам противника вытеснить наши войска из северо-западной и юго-восточной части Лимана и развить наступление на Славянск. Чтобы нарастить способности общевойсковых подразделений тамошней российской группировки, прогнозируется применение оккупантами из состава 90 танковой танков "Терминатор", - отметил спикер МОУ.

Он проинформировал, что на Северодонецком направлении силы обороны Украины отбивают атаки оккупантов на направлениях Щедрищево – Северодонецк, Осколоновка – Боровское и Нижнее – Тошковка. На Бахмутском украинские войска под огнем вражеской артиллерии и ударами авиации сдерживают наступательные действия захватчиков в районе Камышевахи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сохраняется угроза нанесения войсками РФ ракетных ударов по Украине, - Мотузяник

Представитель Минобороны отметил, что на Авдеевском направлении украинская армия отражает наступление противника в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка и Новобахмутовка – Красногоровка.

армия РФ (19011) Донбасс (26955) Донецкая область (9482) боевые действия (3917) Мотузяник Александр (483) Луганская область (6487)


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Топ комментарии
+13
верим в ВСУ !!!!
///
любите ли вы руцкий язык так, как она??? бывший учитель руцкого языка - стала первой женщиной-начальником артиллерийского подразделения Вооруженных сил Украины.


Любовь Плаксюк родом из городка Барановка на Житомирщине.
До 2016-го она работала учительницей истории, но потом решила вступить в ряды ВСУ. Женщина прошла путь от радиотелефонистки до командирши отделения управления, но переломный момент в карьере случился, когда она увидела работу самоходной артиллерийской установки. "Когда я увидела "Гиацинт-С" и впервые проехалась на машине, от грохота которой перехватывает дух, поняла, это - мое!"
если коротко - то в 2019-м сделала первый выстрел из пушки на полигоне. Февраль 2022-го военная встретила в районе проведения ООС в должности командира батареи самоходного артдивизиона.
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27.05.2022 17:32
+8
віримо в Бога та ЗСУ !

все буде Україна !
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27.05.2022 17:09
+6
От я не розумію, чому військову обстановку коментують не речники ЗСУ, а ті, хто повинен забезпечувати ЗСУ усім необхідним, для ведення бойових дій.
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27.05.2022 17:11
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Так наши войска вышли из Лимана или нет ,а то информация какая то противоречивая подаётся
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27.05.2022 17:09 Ответить
Съездь и проверь лично, противоречивый
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27.05.2022 17:27 Ответить
Ну если ты оплатишь туда поездку .Купишь снарягу и автомат с боеприпасами то почему бы и не поехать а то меня военкомат два раза уже отфутболивал
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27.05.2022 17:45 Ответить
damian . а ты кто по ВУСу ? с какой области ? в Чернигове должны взять
и да , автомат и бк , в магазе не продается
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27.05.2022 18:09 Ответить
вышли
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27.05.2022 20:54 Ответить
віримо в Бога та ЗСУ !

все буде Україна !
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27.05.2022 17:09 Ответить
Узнаете урода？
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27.05.2022 17:09 Ответить
Мільчаков. Взимку не було,а зараз почуяв легку прогулянку...
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27.05.2022 17:12 Ответить
...а гречна пропозиція "Тесла" за голову урода" ще чинна?..
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27.05.2022 17:13 Ответить
так мильчаков - это клоун и позер.
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27.05.2022 17:14 Ответить
***** підару) скоро здохне падаль їбана
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27.05.2022 17:14 Ответить
Воно ще не здохло!? Нацик їбаний! Це той гнійний підор, що у 2014-у відрізав вуха нашим загиблим Захисникам. ***** скликав докупи усю нечисть зі своєї сраної підоРахи. Сподіваюсь, наступною зупинкою цього гандона буде мозирський морг.
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27.05.2022 17:28 Ответить

розжерлося рашистське лайно...
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27.05.2022 17:29 Ответить
От я не розумію, чому військову обстановку коментують не речники ЗСУ, а ті, хто повинен забезпечувати ЗСУ усім необхідним, для ведення бойових дій.
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27.05.2022 17:11 Ответить
ЗСУ комментируют по несколько раз в день+различные объединения комментируют отдельно. Авиация, ООС, Север, Юг, Восток.
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27.05.2022 17:27 Ответить
На Луганщині росіяни йдуть по власних трупах, їх навіть не прибирають - Олег Жданов https://www.youtube.com/watch?v=2k1rj5Zq6Rc&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 https://www.youtube.com/watch?v=2k1rj5Zq6Rc&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2

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27.05.2022 17:19 Ответить
Я вот только не пойму, только сейчас узнали о планах врага? А ну на, нас же отключили с 2014 или 2015 от вражеского ТВ. А там ещё тогда говорили, что им нужно все, кроме западной. Как бы народ не вознутился еще тогда и успокаивали ещё тогда, все вернем лишь бы волна ее покатила
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27.05.2022 17:21 Ответить
верим в ВСУ !!!!
///
любите ли вы руцкий язык так, как она??? бывший учитель руцкого языка - стала первой женщиной-начальником артиллерийского подразделения Вооруженных сил Украины.


Любовь Плаксюк родом из городка Барановка на Житомирщине.
До 2016-го она работала учительницей истории, но потом решила вступить в ряды ВСУ. Женщина прошла путь от радиотелефонистки до командирши отделения управления, но переломный момент в карьере случился, когда она увидела работу самоходной артиллерийской установки. "Когда я увидела "Гиацинт-С" и впервые проехалась на машине, от грохота которой перехватывает дух, поняла, это - мое!"
если коротко - то в 2019-м сделала первый выстрел из пушки на полигоне. Февраль 2022-го военная встретила в районе проведения ООС в должности командира батареи самоходного артдивизиона.
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27.05.2022 17:32 Ответить
Молимось...
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27.05.2022 18:15 Ответить
Я тоже знаю планы врага - уничтожение Украины и украинства. Но это хрен им.
Слава ВСУ!
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27.05.2022 18:20 Ответить
 
 