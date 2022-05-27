Глава МИД Великобритании Трасс призвала страны Запада передать Украине танки и самолеты

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что союзники законно посылают в Украину танки и самолеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы совершенно четко понимаем, что передавать Украине танки и самолеты абсолютно законно, и мы очень поддерживаем работу, которую выполнила Чешская Республика, отправив танки в Украину", - отметила она.

Читайте: Украина согласовала с Британией проведение в июне инвестиционной конференции, – Свириденко