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Глава МИД Великобритании Трасс призвала страны Запада передать Украине танки и самолеты
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что союзники законно посылают в Украину танки и самолеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Мы совершенно четко понимаем, что передавать Украине танки и самолеты абсолютно законно, и мы очень поддерживаем работу, которую выполнила Чешская Республика, отправив танки в Украину", - отметила она.
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і звідки ви усі з явилися