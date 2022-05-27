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Глава МИД Великобритании Трасс призвала страны Запада передать Украине танки и самолеты

трасс,ліз

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что союзники законно посылают в Украину танки и самолеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы совершенно четко понимаем, что передавать Украине танки и самолеты абсолютно законно, и мы очень поддерживаем работу, которую выполнила Чешская Республика, отправив танки в Украину", - отметила она.

Читайте: Украина согласовала с Британией проведение в июне инвестиционной конференции, – Свириденко

Великобритания (4913) помощь (7752) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+34
Елізабет Трасс-черговий респект...
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27.05.2022 17:38
+22
Ще не треба забувати, що поляки нам теж дуже допомогли танками.
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27.05.2022 17:41
+18
Найкраща бандерівка,зповагою пані.
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27.05.2022 17:40
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Елізабет Трасс-черговий респект...
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27.05.2022 17:38 Ответить
Найкраща бандерівка,зповагою пані.
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27.05.2022 17:40 Ответить
Ще не треба забувати, що поляки нам теж дуже допомогли танками.
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27.05.2022 17:41 Ответить
Ну як допомогли... Вони їх забули під кордоном і хтось потім вкрав
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27.05.2022 18:43 Ответить
Бандеровская Британия
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27.05.2022 17:43 Ответить
Хорошо иметь настоящих друзей ‼️‼️‼️

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27.05.2022 17:45 Ответить
Ну вот как Кулеба и офис этого самого стали говорить правду и в том числе указывать акцент на то, что мы за мир, за соглашение, то сразу лучше стало по поставкам. А то фуфло прогоняли, делали идиотизм как "мы выходим из переговоров", "мы заканчиваем переговоры", чего делать категорически нельзя, никто в ЕС даже не понимает реальной ситуации, зато видит внешнею обертку. Нужно сотни раз повторять самые простые, очевидные и понятные вещи. Притом 95% из этой работы - просто бесполезная трата времени, бесполезные разговоры, ничего не дающие действия. Но категорически нельзя перестать это делать каждый день, надо показывать эту картинку любому европейскому политику.
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27.05.2022 17:43 Ответить
Ваші коменти прямо із хремля? Це хремль зараз просить всіх про перемовини , досить подивитися які країни про це зараз говорять : італія Кіпр мадярщіна Греція і інши друзі раши



Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 13.03.2022
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27.05.2022 17:49 Ответить
На)(*йкацап!
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27.05.2022 18:29 Ответить
Закликать жениться,это не значит женится. Как всегда морочают голову, лишь бы своему электорату угодить. И ведь знают что этот их заклык как мёртвому ислу уши
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27.05.2022 17:44 Ответить
Дареному коню в зубы не смотрят.
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27.05.2022 17:46 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 26.05.2022

і звідки ви усі з явилися
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27.05.2022 17:51 Ответить
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27.05.2022 17:52 Ответить
Давайте, демократичний Світ підключайтеся по повній, не дозволяйте черговому рейху фашистів розв'язати війну на всьому континенті. Треба завдати поразки рейху путлера на самому початку.
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27.05.2022 17:45 Ответить
Елізабет Трасс,Ми тебе щиро по Українськи любим і кохаєм.
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27.05.2022 17:46 Ответить
God bless Ukraine and Great Britain !!! Дякувати Богу що така впливова країна за нас. Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
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27.05.2022 17:50 Ответить
Юнайтед Киндом
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27.05.2022 18:02 Ответить
А взрыв ядерной электростанции на ********** в ответ не хочешь?
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27.05.2022 17:56 Ответить
У Великобритании так и чешутся руки разбить орде хлебало
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27.05.2022 17:52 Ответить
а британия почему не отправит? стрелкового оружия даже немцы дали больше бритов. неужто британия не может дать тяжелое вооружение? у них есть несколько тысяч бмп. в чем сложность самим дать пару сотен?
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27.05.2022 17:56 Ответить
Вже очевидно, що головні питараси в НАТО це німці. Італійці з французами теж гальмуют, памперси міняють щодня.
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27.05.2022 18:40 Ответить
Англосаксы-лучшие!!!
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27.05.2022 18:46 Ответить
незакохатися неможливо), дуже гарна жінка
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27.05.2022 19:35 Ответить
незакохатися неможливо), дуже гарна жінка
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27.05.2022 19:36 Ответить
незакохатися неможливо), дуже гарна жінка
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27.05.2022 19:37 Ответить
Закликати-це добре, але може для початку самим більше допомагати тяжким озброєнням, а не тільки ручною зброєю. Тоді і інші держави приклад візьмуть.
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27.05.2022 21:25 Ответить
 
 