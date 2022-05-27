В Беларуси создают "народное ополчение", чтобы показать, "что ответ будет адекватным, если кто-то придет на нашу землю"

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, поручил создать в стране "народное ополчение".

Об этом сообщил министр обороны РБ Виктор Хренин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минобороны страны.

"На вчерашнем совещании в рамках корректировки, уточнения вопросов развития вооруженных сил главнокомандующим (Александром Лукашенко. – Ред.) поставлена задача, в том числе, создать у нас в стране и "народное ополчение"… Самое главное – что у нас есть для этого и люди , и вооружение", - сказал Хренин.

По его словам, это делается, чтобы показать, "что ответ будет адекватным, если кто-то придет на нашу землю".

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