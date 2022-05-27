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Новости Война
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Оккупантам, которые издевались над гражданскими в Черниговской области, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

окупанти

Двум российским военным, которые на Черниговщине издевались над гражданским населением и угрожали изнасилованием 16-летней девушке, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, группа военнослужащих РФ в марте 2022 года, находясь в одном из населенных пунктов Черниговского района, жестоко обращались с гражданским населением.

Подозреваемые поселились в доме, где проживала семья – несовершеннолетняя девушка, ее брат и бабушка. Один из военнослужащих – командир подразделения, неоднократно пытался изнасиловать 16-летнюю девушку, применяя к ней физическое и психологическое насилие. С целью преодоления сопротивления бил ее по голове оружием и душил. Угрожал убить ее родню и отдать потерпевшую для изнасилования другим военнослужащим РФ", - говорится в сообщении.

Также военнослужащие РФ неоднократно в морозную погоду удерживали брата девушки во дворе дома в наручниках и без верхней одежды, наносили телесные повреждения.

В настоящее время устанавливаются другие военные ВС РФ, причастные к совершению преступлений против мирного населения.

Оккупантам сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

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изнасилование (915) Черниговщина (1485) издевательство (147) Офис Генпрокурора (2454)


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Топ комментарии
+12
А чому це обличчя виродків закриті?
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27.05.2022 18:55
+7
"чтобы не разжигать" ненависть к братушкам
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27.05.2022 18:59
+4
наша генпрокурор заочница....
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27.05.2022 18:57
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А чому це обличчя виродків закриті?
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27.05.2022 18:55 Ответить
"чтобы не разжигать" ненависть к братушкам
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27.05.2022 18:59 Ответить
Так наша зе команда, специально их оберегает от постороннего глаза, заботится так сказать о них.
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27.05.2022 19:50 Ответить
наша генпрокурор заочница....
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27.05.2022 18:57 Ответить
Не наша - ермака.
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27.05.2022 19:09 Ответить
маємо що маємо, може єрмак також має
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27.05.2022 19:20 Ответить
Чергові мерзенні кацапські покидьки...
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27.05.2022 18:58 Ответить
Потрібно приняти закон про примусову кастрацію гвалтівників, тим більше що до окупантів.
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27.05.2022 18:59 Ответить
Ніякої кастрації, тільки смерть !
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27.05.2022 20:03 Ответить
Ну, и шо дальше? Где спецназ гпу и следователи - вручайте уже, *****, повестку.
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27.05.2022 19:03 Ответить
Насправді треба повідомити батьків, що їх виродків знищили в Україні.
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27.05.2022 19:04 Ответить
Когда режут свинью, кнуру не сообщают.
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27.05.2022 19:15 Ответить
Дохнут кацапы в Украине массово. Уже свиноматок нарасие большой избыток.
Вы бы срочно, дуры, искали себе хирурга ветеринара для смены пола, а то некому уже нарожать мяса для *****...
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27.05.2022 19:13 Ответить
И шо опять **** лица замылили???? Ну серьёзно? Опять **** ******* какой-то в уши льют...
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27.05.2022 19:23 Ответить
Вот один лишь вопрос, зачем врагам, которые пришли на нашу землю с войной закрывать их **@ла, вы что хотите, чтоб народ не видел их лица, скрываете специально? Так это называется, умышленное сокрытие наших врагов, которое в их же пользу, но только лишь в не нашу.
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27.05.2022 19:42 Ответить
ишо из того , шо венедикта перднула в их сторону ?? они лиш посмеются , если слухи до них дойдут... к чему вообще єту хрень писать ?? шоб показать свое бессилие....
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27.05.2022 19:55 Ответить
А рила затушували навіщо ? За своїх боїтеся щоб не впізнали ? Я такі повідомлення не читаю взагалі, так як вважаю це фейком !
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27.05.2022 20:01 Ответить
Для таких виродків-ретуш тільки натуральна, з фіолетовим відливом.
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28.05.2022 04:52 Ответить
 
 