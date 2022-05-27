Оккупантам, которые издевались над гражданскими в Черниговской области, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора
Двум российским военным, которые на Черниговщине издевались над гражданским населением и угрожали изнасилованием 16-летней девушке, сообщено о подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, группа военнослужащих РФ в марте 2022 года, находясь в одном из населенных пунктов Черниговского района, жестоко обращались с гражданским населением.
Подозреваемые поселились в доме, где проживала семья – несовершеннолетняя девушка, ее брат и бабушка. Один из военнослужащих – командир подразделения, неоднократно пытался изнасиловать 16-летнюю девушку, применяя к ней физическое и психологическое насилие. С целью преодоления сопротивления бил ее по голове оружием и душил. Угрожал убить ее родню и отдать потерпевшую для изнасилования другим военнослужащим РФ", - говорится в сообщении.
Также военнослужащие РФ неоднократно в морозную погоду удерживали брата девушки во дворе дома в наручниках и без верхней одежды, наносили телесные повреждения.
В настоящее время устанавливаются другие военные ВС РФ, причастные к совершению преступлений против мирного населения.
Оккупантам сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.
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