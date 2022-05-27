РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6248 посетителей онлайн
Новости Война
1 180 12

С начала полномасштабного нападения РФ в Украине погибли по меньшей мере 4031 гражданский, - ООН

буча,ексгумація

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 4031 случай гибели и 4735 случаев ранений гражданского населения Украины после полномасштабного российского вторжения.

Такую статистику УВКПЧ предоставил 27 мая, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди погибших 1529 мужчин, 995 женщин, 92 девочки и 100 мальчиков, а также 69 детей и 1246 взрослых, пол которых пока неизвестен. Кроме того, ранены 957 мужчин, 629 женщин, 110 девочек, 132 мальчика, а также 164 ребенка и 2743 взрослых, пол которых неизвестен.

Большинство смертей и ранений вызвано применением боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

Читайте: В результате агрессии РФ в Украине погиб 241 ребенок, более 438 - ранены, - Офис генпрокурора

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя Донецкой области, Изюма Харьковской области и Попасной Луганской области, где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.

ООН (4157) смерть (9211)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
20 тисяч только в Мариуполе. В оон живет в своей вселенной.
показать весь комментарий
27.05.2022 19:14
+7
ООН ВИ КОНЧЕНІ !
показать весь комментарий
27.05.2022 19:14
+6
Больше 20 тыс. В Мариуполе только...
показать весь комментарий
27.05.2022 19:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
20 тисяч только в Мариуполе. В оон живет в своей вселенной.
показать весь комментарий
27.05.2022 19:14 Ответить
ООН ВИ КОНЧЕНІ !
показать весь комментарий
27.05.2022 19:14 Ответить
Больше 20 тыс. В Мариуполе только...
показать весь комментарий
27.05.2022 19:16 Ответить
да задовбав цей оон і його очільник пінгвін. Як вони рахують це нікому не відомо, і пан не дуже поважний Гутереш навіть не зміг сказати що рассея це агрессор.
показать весь комментарий
27.05.2022 19:17 Ответить
Більше! Загинуло більше! Кожен українець назве хоча б 1 кого знає, хто загинув! ООН а скільки українців проживає в Україні?!
показать весь комментарий
27.05.2022 19:18 Ответить
ООН це нікчемна організація яка нічого не може окрім своєї "озабоченности". Тху на вас, ваше величчя ніщо
показать весь комментарий
27.05.2022 19:20 Ответить
Поранено164 дитини та 2743 дорослих, стать яких невідома. Я ридаю, як це стать у поранених не встановити, це ООН.
показать весь комментарий
27.05.2022 19:44 Ответить
Блт ! Що за брехня ! Тільки в Маріку московит вбили більше 22 000, й кожного дня відривають вбитими до 100 людей, а по всій Україні ! А скільки українців орки депертували в концтабори ! Тільки дітей 283 000 примусово вивезено на мордор !
показать весь комментарий
27.05.2022 19:58 Ответить
ООН! Не надо звездеть. В одном только Мариуполе погибло не менее 20 тыс. мирных граждан.
показать весь комментарий
27.05.2022 19:59 Ответить
Какая бесполезная организация, даже считать не может.
показать весь комментарий
27.05.2022 22:18 Ответить
НАХЯ ПЗДЕТЬ БОЛЬШЕ !!!???
показать весь комментарий
27.05.2022 22:54 Ответить
 
 