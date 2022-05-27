С начала полномасштабного нападения РФ в Украине погибли по меньшей мере 4031 гражданский, - ООН

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 4031 случай гибели и 4735 случаев ранений гражданского населения Украины после полномасштабного российского вторжения.

Такую статистику УВКПЧ предоставил 27 мая, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди погибших 1529 мужчин, 995 женщин, 92 девочки и 100 мальчиков, а также 69 детей и 1246 взрослых, пол которых пока неизвестен. Кроме того, ранены 957 мужчин, 629 женщин, 110 девочек, 132 мальчика, а также 164 ребенка и 2743 взрослых, пол которых неизвестен.

Большинство смертей и ранений вызвано применением боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

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УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя Донецкой области, Изюма Харьковской области и Попасной Луганской области, где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.