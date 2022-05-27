Северодонецк не окружен, но армия РФ зашла на окраины города, - Гайдай

Северодонецк не окружен, но часть подразделений российской армии зашла на окраины города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Радио Свобода рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Сегодня рашистские СМИ распространяют информацию, что город полностью окружен, но это не соответствует действительности. Не отрезанный город. И оно не в окружении. Некоторые части российской армии все же зашли на окраины города, в гостиницу "Мир". Они контролируют этот отель (эту территорию) и рядом автовокзал, но дальше продвинуться не могут. До сих пор продолжаются тяжелые бои в городе", – рассказал Гайдай.

Читайте: Вражеская ДРГ проникла в гостиницу "Мир" в отдаленном районе Северодонецка. Продолжаются бои, пока территорию здания мы не контролируем, - Гайдай