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Новости Обмен пленными Война
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Канцлер Австрии Нехаммер говорит, что Путин готов активизировать обмен пленными с Украиной

негаммер

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что президент РФ Владимир Путин готов интенсифицировать процесс обмена пленными с Украиной.

В пятницу Нехаммер провел телефонный разговор с Путиным, который длился 45 минут. Разговор проходил в присутствии переводчиков и без видеозаписи. Поскольку Путин говорит по-немецки, то иногда даже не ждал перевода, а отвечал сразу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Разговор был очень напряженным, очень серьезным", - подытожил Нехаммер.

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"Путин дал положительные сигналы, чтобы разрешить решение по экспорту украинского зерна через морские порты Черного моря. Я также доложу об этом Генеральному секретарю ООН, чтобы ООН могла использовать свою миссию, чтобы найти решение о продовольственной безопасности мира. Во-вторых, Путин заверил, что усилия по обмену пленными снова будут активизированы, он уверен, что такой обмен будет возможен в ближайшее время. В-третьих, Путин заверил, что у Международного комитета Красного Креста будет свободный доступ к украинским военнопленным, однако он также требует, чтобы этот доступ был предоставлен российским военнопленным в Украине" - рассказал австрийский канцлер.

По словам Нехаммера, "зашедший в тупик обмен пленными" должен восстанавливаться каждый раз, когда есть контакт с враждующими сторонами.

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Канцлер заявил Путину о "страдании войны" и снова настаивал на безопасной "гуманитарной помощи". Красный Крест должен иметь доступ к раненым с обеих сторон, подчеркнул он.

Австрия (807) путин (31197) Нехаммер (43)


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Топ комментарии
+11
не вірте *****. Ніхто і ніколи.
продажних австріяк цей заклик не стосується.
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27.05.2022 19:42
+8
АГА. теперь понятно. почему австрия против членства Украины в ес
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27.05.2022 20:06
+6
телефонисты поцифические, *****...
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27.05.2022 19:42
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не вірте *****. Ніхто і ніколи.
продажних австріяк цей заклик не стосується.
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27.05.2022 19:42 Ответить
сколько же адвкоатов у ДЬЯВОЛА ***** мать честная даже сам Папа Римский в кагорту эту затесался... тьфу гадость то прости Господи!
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27.05.2022 20:01 Ответить
головний його адвокат - бабло газпуку+кацнефті
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27.05.2022 20:15 Ответить
телефонисты поцифические, *****...
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27.05.2022 19:42 Ответить
А Австрия готова Фирташа отдать? Алле ОП ,вы не хотите поинтересоваться? Нет?
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27.05.2022 19:46 Ответить
З нашими полоненими взагалі-то велика проблема. Орки відловлюють на окупованих територіях ветеранів АТО/ООС, а то й просто хлопців, які служили свого часу в ЗСУ, оголошують їх військовополоненими та потім використовують як "обмінний фонд". Знаю декілька таких випадків по Харківській області.
Таким чином "обмінний фонд" у орків є фактично безмежним...
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27.05.2022 19:47 Ответить
Для обмена таких пленных, Баканов должен собирать по Украине любителей "русского мира".
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27.05.2022 19:55 Ответить
І почати з монобільшості. Та тих, хто її обирав. Ой,, це ж який відсоток від населення?
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27.05.2022 20:03 Ответить
Негаммер такое ***** как и путин
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27.05.2022 19:50 Ответить
Австрія нейтральна і в ***** на підсосі.
дзвонить ***** далі, шепошіться томними голосами - вам віри нуль, зеро.
сигнали їм ***** дав...
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27.05.2022 19:54 Ответить
А австріяка не зає, шо ***** говорить одне, а робить зовсім інше?
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27.05.2022 19:54 Ответить
Тому що вони прокинулись 24 лютого ц.р. у 07:30 ранку, а в їхній район вже зайшли орки. Ти не знав про це? Сумська, Чернігівська, Київська, Харківська, Херсонська, Запорізька. Люди прокинулись 24 лютого, а в їхньому селі чи місті вже орки стоять.
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27.05.2022 20:48 Ответить
Брехня.
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27.05.2022 20:54 Ответить
АГА. теперь понятно. почему австрия против членства Украины в ес
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27.05.2022 20:06 Ответить
чуєш сігнали від *****? - бий по джерелу.
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27.05.2022 20:08 Ответить
З боку х..ла, це не обмін - це торгівля заручниками!
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27.05.2022 20:12 Ответить
не варто вірити куйлу і його підкуйловникам із Франції,Німеччини,Австрії,Угорщини,Туречини,Ізраїлю
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27.05.2022 21:45 Ответить
ФСБ крыса
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27.05.2022 21:58 Ответить
ПУТИН ТОЛЬКО СИДЕТЬ НОРМАЛЬНО НЕ МОЖЕТ ПОТОМУ ЧТО ОЧКО БОЛИТ )))
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27.05.2022 22:51 Ответить
 
 