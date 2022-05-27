Говорили о топливе, учете разрушенного жилья и возвращении переселенцев, - Зеленский провел совещание с чиновниками

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание с членами Кабинета Министров по актуальным вопросам деятельности исполнительной власти. Во встрече также участвовали заместители руководителя Офиса Главы государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.

Среди наиболее актуальных вопросов, которые обсуждались, – ситуация с поставкой топлива в Украину, контроль цен и наличие его на АЗС на фоне роста потребления, оживления экономики и подготовка аграриев к кампании по сбору урожая.

Чиновники доложили Президенту о шагах, предпринимаемых для удовлетворения спроса на горючее и создания запасов.

Кроме того, Владимир Зеленский проинформирован о том, что сделано и что запланировано сделать по учету разрушенного имущества с целью привлечения средств доноров и конфискованных активов Российской Федерации, а также о данных замороженных средств РФ во всех странах мира.

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Отдельное внимание было уделено подготовке программы возвращения в Украину временно перемещенных граждан, в частности, созданию для них рабочих мест. Было отмечено, что государство должно безотлагательно возвращать своих граждан.

На совещании говорилось также об организации работы власти по временно оккупированным территориям Украины.

Среди важных вопросов встречи Президента с чиновниками было и завершение учебного года, проведение внешнего независимого оценивания и вступительной кампании, а также перспективы и предложения по организации учебного процесса в стране с 1 сентября.

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