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Говорили о топливе, учете разрушенного жилья и возвращении переселенцев, - Зеленский провел совещание с чиновниками

нарада,зеленський,кабмін

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание с членами Кабинета Министров по актуальным вопросам деятельности исполнительной власти. Во встрече также участвовали заместители руководителя Офиса Главы государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.

Среди наиболее актуальных вопросов, которые обсуждались, – ситуация с поставкой топлива в Украину, контроль цен и наличие его на АЗС на фоне роста потребления, оживления экономики и подготовка аграриев к кампании по сбору урожая.

Чиновники доложили Президенту о шагах, предпринимаемых для удовлетворения спроса на горючее и создания запасов.

Кроме того, Владимир Зеленский проинформирован о том, что сделано и что запланировано сделать по учету разрушенного имущества с целью привлечения средств доноров и конфискованных активов Российской Федерации, а также о данных замороженных средств РФ во всех странах мира.

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Отдельное внимание было уделено подготовке программы возвращения в Украину временно перемещенных граждан, в частности, созданию для них рабочих мест. Было отмечено, что государство должно безотлагательно возвращать своих граждан.

На совещании говорилось также об организации работы власти по временно оккупированным территориям Украины.

Среди важных вопросов встречи Президента с чиновниками было и завершение учебного года, проведение внешнего независимого оценивания и вступительной кампании, а также перспективы и предложения по организации учебного процесса в стране с 1 сентября.

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Зеленский (20196) Кабмин (14024)


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Топ комментарии
+12
Про горючее, блазень, нужно было думать еще в 2021 году. Когда вы разворовали неприкосновенный запас армии и не создали стратегический запас ГСМ, не смотря на предупреждение союзников о неизбежной войне с орками.
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27.05.2022 20:07
+11
Та ну! єму лєтать та бамбіть ахота!

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27.05.2022 20:19
+10
Для нього вона і не починалась
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27.05.2022 20:06
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обговорили - ну і молодці...
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27.05.2022 20:04 Ответить
для нього війна знову закінчилась?
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27.05.2022 20:04 Ответить
Для нього вона і не починалась
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27.05.2022 20:06 Ответить
Ти наше ""усьо"!
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27.05.2022 20:04 Ответить
саме так - Аве Буба!
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27.05.2022 20:13 Ответить
Аве, Зе-цар! Так, мабуть, буде точніше.
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27.05.2022 20:31 Ответить
***, ще не виграли війну, а вже потирають руки, щоб знову розпочати велике крадівництво
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27.05.2022 20:05 Ответить
А керівник Охвісу Президента де? Стоїть в черзі на заправці?
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27.05.2022 20:05 Ответить
нахер йому цей двіж, це робота підопічних)
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27.05.2022 20:33 Ответить
капець в нас 20% території окуповано, мільйони в окупації, воно триздить з кимось про повернення людей... омг
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27.05.2022 20:07 Ответить
Про горючее, блазень, нужно было думать еще в 2021 году. Когда вы разворовали неприкосновенный запас армии и не создали стратегический запас ГСМ, не смотря на предупреждение союзников о неизбежной войне с орками.
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27.05.2022 20:07 Ответить
Зеленський казав що бачить мир в очках ***** та те що в нього в голові війна закінчилась
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27.05.2022 20:09 Ответить
Та ну! єму лєтать та бамбіть ахота!

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27.05.2022 20:19 Ответить
люфт вафель?
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27.05.2022 20:23 Ответить
вафєл то точно....
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27.05.2022 20:26 Ответить
але з поверненням, переселенці вимушені будуть почекати, доки дороги до їх домівок не відремонтують повністю. такі от плани.
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27.05.2022 20:22 Ответить
а про сіль говорили?

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27.05.2022 20:25 Ответить
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27.05.2022 20:29 Ответить
А я думав, що будуть обговорювати виробництво зброї та ***********....
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27.05.2022 20:51 Ответить
Когда служил на флоте у нас это называлось ППР-посидели,попи***ли,разошлись.
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27.05.2022 20:56 Ответить
Государство должно было безотлагательно защитить своих граждан, а не бросить их на
произвол, должно было заботиться об Армии, а не из мести избавляться от самых толковых военных специалистов, (и это перед войной!), не разводить коррупцию и кумовство в верхних эшелонах власти, не ставить на руководящие должности недолуг по личным симпатиям и т. д.
Это всё имеет короткое название: вредительство!
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27.05.2022 22:35 Ответить
ні,це називається ДЕРЖАВНА ЗРАДА
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28.05.2022 03:00 Ответить
Пиз-ц.... Зеля.... Какой урожай? Какое строительство?
У тебя логистика жопа.... Таможня жопа.... Поставки и производство вооружения тоже....
В ВР сидят идиоты вроде Безуглой, которые реально работают на врага....
Без реформ судов, налоговой, силовых и таможни не будет экономики, инвестиций.
Ты не очистил свое окружение и правительство от рашинских лизоблюдов, идиотов, зашквареных крыс. Да и не хочешь этого делать.
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28.05.2022 10:08 Ответить
 
 