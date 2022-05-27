"Путину не может сойти с рук его циничная, бесчеловечная война", - Шольц поддержал отправку оружия в зону боевых действий в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину не должна "сойти с рук" война, поэтому Берлин должен передать оружие Киеву.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом сообщает Spiegel.
"Совершенно ясно: Путину не может сойти с рук его циничная, бесчеловечная война", - сказал канцлер.
Шольц добавил: поэтому жесткие санкции против России, а также гуманитарная, экономическая и финансовая поддержка Украины.
"И, следовательно, также доставка оружия в зону боевых действий, чего мы никогда не делали как Федеративная Республика", - подчеркнул канцлер.
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+72 Mykola Trofimenko
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+56 Benjie Lucic #475977
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+32 Александр Чуднивец #474549
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І знаєте що? В них дійсно немає зброї! Думаєте дарма Трамп так визвірявся на європейців, аби вони більше витрачали грошей на обороноздатність?
Ось, наприклад, скільки в них танків:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германия на 2021 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-41 [41]
225 «Леопард 2A5/2A6
78 Леопард 2A4 на хранении
19 «Леопард 2A7
1 Леопард 2A7V
61 ARV «BPz-3 Buffel»
З вуст Шольца це вже сприймаэться як знущання.
https://ic.pics.livejournal.com/aillarionov/14234704/1069545/1069545_600.png
Оденом України (з закруткою на спині).
Уверен - максимум на что он согласен - это шлемы и аптечки.
За 3 месяца них-я реально не помог урод.