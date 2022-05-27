"Путину не может сойти с рук его циничная, бесчеловечная война", - Шольц поддержал отправку оружия в зону боевых действий в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину не должна "сойти с рук" война, поэтому Берлин должен передать оружие Киеву.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом сообщает Spiegel.

"Совершенно ясно: Путину не может сойти с рук его циничная, бесчеловечная война", - сказал канцлер.

Шольц добавил: поэтому жесткие санкции против России, а также гуманитарная, экономическая и финансовая поддержка Украины.

"И, следовательно, также доставка оружия в зону боевых действий, чего мы никогда не делали как Федеративная Республика", - подчеркнул канцлер.

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