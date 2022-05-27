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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Путину не может сойти с рук его циничная, бесчеловечная война", - Шольц поддержал отправку оружия в зону боевых действий в Украине

олаф,шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину не должна "сойти с рук" война, поэтому Берлин должен передать оружие Киеву.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом сообщает Spiegel.

"Совершенно ясно: Путину не может сойти с рук его циничная, бесчеловечная война", - сказал канцлер.

Шольц добавил: поэтому жесткие санкции против России, а также гуманитарная, экономическая и финансовая поддержка Украины.

"И, следовательно, также доставка оружия в зону боевых действий, чего мы никогда не делали как Федеративная Республика", - подчеркнул канцлер.

Смотрите: "Ты кто есть, ублюдок? Мы тебя заставим принять наши правила!" - депутат Госдумы Журавлев немецкому канцлеру Шольцу. ВИДЕО

Германия (6925) оружие (10196) Шольц Олаф (904)


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Топ комментарии
+72
Журавльова подивився?
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27.05.2022 20:10
+56
Я не удивлюсь, если ещё через полгода будет новость, что Шольц теперь уже стопудово поддержал отправку оружия в Украину
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27.05.2022 20:12
+32
Лапатний дебіл журавльов маладца, ай маладца...
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27.05.2022 20:16
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Можем поблагодарить за это дебила-Журавлёва. Пусть пи***дит и дальше на Шольца, немецкие танки быстрее приедут к нам
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27.05.2022 20:58 Ответить
Говорит одно, а делает ... ничего
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27.05.2022 21:01 Ответить
Шольцушка, брат! Вкое веки , прозрел братуха.
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27.05.2022 21:03 Ответить
Журавльов слиною захлинеться
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27.05.2022 21:06 Ответить
Нет, он наш агент, хорошо сработал))
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27.05.2022 23:28 Ответить
Та цей фріц вже стільки раз заявляв, що Україна повинна перемогти, що треба надати їй якнайбільше зброї, але коли доходило до справи, то "А в нас зброї нема, ми не можемо нічого Вам надати!"

І знаєте що? В них дійсно немає зброї! Думаєте дарма Трамп так визвірявся на європейців, аби вони більше витрачали грошей на обороноздатність?

Ось, наприклад, скільки в них танків:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германия на 2021 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4_2#cite_note-41 [41]

225 «Леопард 2A5/2A6

78 Леопард 2A4 на хранении

19 «Леопард 2A7

1 Леопард 2A7V

61 ARV «BPz-3 Buffel»
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27.05.2022 21:10 Ответить
Є сумнів що і наявні працюють
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27.05.2022 21:21 Ответить
один Леопард в условиях современного боя (главное - это целеуказание с самолета ДРЛО и тактических беспилотников) разнесет в хлам десяток Т-90. Хотя наши лупанули Т-90 с РПГ-7, не хер лезть на нашу землю
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27.05.2022 23:25 Ответить
Якщо не помиляюсь, міністерка оборони Німеччини десь з місяць-півтора тому заявляла, що зброї в них дійсно майже немає, але вони закуплять її, щоб передати Україні.
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28.05.2022 07:48 Ответить
Швидше !
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27.05.2022 21:15 Ответить
"І, отже, також доставка зброї до зони бойових дій, чого ми ніколи не робили як Федеративна Республіка", - наголосив канцлер.

З вуст Шольца це вже сприймаэться як знущання.
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27.05.2022 21:21 Ответить
я ему не верю, пока не увижу немецкие САУ и танки на передовой, потому что лысый лысому глаз не выклюет
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27.05.2022 21:21 Ответить
Поміняйте Мельника за його висловлювання і німці це оцінять чи він кум комусь тому маже ляпати все що заманеться єрмаку.
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27.05.2022 21:22 Ответить
Німеччина надає військову допомогу Україні в % від власних військових витрат більше чим США у 5,24 рази.
https://ic.pics.livejournal.com/aillarionov/14234704/1069545/1069545_600.png
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27.05.2022 21:22 Ответить
А можна подивитись таке ж порівняння, але відносно тієї зброї, яку було фактично доставлено в Україну? А то пообіцяти можна і 300% від бюджету.
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27.05.2022 22:50 Ответить
нищим США до них рости и рости
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27.05.2022 23:16 Ответить
Журавльова потрібно нагородити!!!
Оденом України (з закруткою на спині).
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27.05.2022 21:25 Ответить
Бла-Бла-Бла і як результат нате Вам рогатку...Тільки без резинки((
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27.05.2022 21:36 Ответить
То Шольц сам себе пробує переконати.
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27.05.2022 21:41 Ответить
Шольц довольно пожилой человек, чтобы помнить, что оккупационные войска совка смердели портянками почти 50 лет после войны под окнами немцев. Для примера, в одном только Веймаре, с населением 60 тыс. человек стояло пять полков русишшвайне.
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27.05.2022 21:52 Ответить
Шольц определился в 82ой раз за поледние 3 месяца и таки отправит в Украину 6 гаубиц, а в рф ещё пару миллиардов за газ? Или как будет?
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27.05.2022 22:09 Ответить
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ СПИСОК ПЛОХИХ РЕБЯТ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ И УНИЧТОЖАТЬ ИХ ПАЧКАМИ - ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗА ДЕНЬГИ !)
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27.05.2022 22:59 Ответить
"Осталось всего четыреста вёдер и золотой ключик (немецкое оружие)...- ну вы вкурсе...
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27.05.2022 23:11 Ответить
"Берлін має передати зброю Києву." - Дошло наконец то, если дошло то пусть дает Панцергацбитц 2000.
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27.05.2022 23:12 Ответить
и снарядов к ним побольше
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27.05.2022 23:20 Ответить
снарядов снова придется месяцами ждать пока шольц не скажет - мы впервые передаем боезапас к уже переданному оружию как федеративная республика
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27.05.2022 23:30 Ответить
Запад нам помогает очень серьезно, а это главное
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27.05.2022 23:19 Ответить
Правильно Шольц, надо за Кенигберг спросить с козломордой русни ! Немцы спецы по уничтожению срашиков, пора им этот вспомнить хотя бы технически.
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27.05.2022 23:23 Ответить
Прям засыпал своими обещаниями. Не знаем куда девать и как применить.
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27.05.2022 23:38 Ответить
Хенде хох русіш швайне Журавльов!
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27.05.2022 23:55 Ответить
Ботоксньій плєдік повинен негайно оголосити війну ФРН! Фсє на бірлін!
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28.05.2022 07:40 Ответить
Шольц продолжает политику - много ******* а не помощи.....
Уверен - максимум на что он согласен - это шлемы и аптечки.
За 3 месяца них-я реально не помог урод.
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28.05.2022 10:02 Ответить
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