Зафиксированы обстрелы с территории РФ приграничных населенных пунктов Сумщины, - ОК "Північ"

Российские войска продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Північ".

"В период с 16:25 до 16:45 с территории РФ в направлении Середина-Буда (Украина) произведен обстрел (11 приходов, предварительно из миномета калибра 120 мм). В 17:56 наблюдатели зафиксировали 10 взрывов в направлении Юрьево" , – говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава и техники нет. Информация о погибших и раненых среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры уточняется.

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