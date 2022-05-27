РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7147 посетителей онлайн
Новости Война
3 403 9

Зафиксированы обстрелы с территории РФ приграничных населенных пунктов Сумщины, - ОК "Північ"

обстріл

Российские войска продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Північ".

"В период с 16:25 до 16:45 с территории РФ в направлении Середина-Буда (Украина) произведен обстрел (11 приходов, предварительно из миномета калибра 120 мм). В 17:56 наблюдатели зафиксировали 10 взрывов в направлении Юрьево" , – говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава и техники нет. Информация о погибших и раненых среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры уточняется.

Читайте: Сумщину обстреляли из минометов и САУ с территории РФ, - Живицкий

обстрел (26850) Сумская область (2984)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ответ должен быть асимметричным, например, взрыв на каком-нибудь химкомбинате ростова.
показать весь комментарий
27.05.2022 20:47 Ответить
украине не отвечает на обстрелы из-за того что наш лидор не хочет злить путина?
показать весь комментарий
27.05.2022 20:50 Ответить
на огонь "блуждающего" 2Б11 у ДПСУ отвечать нечем, соответственно некому. Прилёты идут через голову наряда в глубину территории. И даже если и было бы чем, то надо знать, куда слать ответку.
показать весь комментарий
27.05.2022 21:23 Ответить
Совсем не надо знать. Надо лупить туда куда физически можем достать. Что там бензозаправок нет или подобного?
показать весь комментарий
27.05.2022 22:42 Ответить
Ждите ответа с Украины по рашисткий территории
показать весь комментарий
28.05.2022 06:47 Ответить
ну и ??? на 4 месяце войны можно б и ответить??? от души...
показать весь комментарий
27.05.2022 21:08 Ответить
ответ на ваши множественные вопросительные знаки выше.
показать весь комментарий
27.05.2022 21:24 Ответить
Мочить мразей рашистких беспощадно,победа будет за нами!
показать весь комментарий
28.05.2022 06:49 Ответить
нет политического решения ответки не будет
показать весь комментарий
28.05.2022 08:08 Ответить
 
 