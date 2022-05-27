На Восточном фронте 27 мая уничтожены до 60 оккупантов, 2 единицы бронетехники, 1 артсистема, - ОТУ "Схід"

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "27 мая, наши воины уничтожили: личного состава – до 60; БМП – 1; ББМ – 1; артиллерийских систем – 1; АТТ – 2".

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