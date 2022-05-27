Из-за позиции Венгрии в ЕС предлагают запретить импорт российской нефти только морем, — Bloomberg
По данным источников агентства Bloomberg, лидеры отдельных стран Европейского Союза склоняются к частичному эмбарго на российскую нефть из-за позиции Венгрии. Они предлагают запретить импорт морским путем, а поставки через трубопроводы только ограничить.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Отмечается, что правительства ЕС обсуждают с Европейским советом и Еврокомиссией план, согласно которому поставки нефти через нефтепровод "Дружба" на определенный период будут освобождены от запрета на транспортировку. Речь идет о том, что такой компромисс даст Венгрии время адаптироваться к условиям прекращения поставок российской нефти.
В издании отметили, что в прошлом году Россия доставляла в сутки через нефтепровод "Дружба" около 720 тысяч баррелей нефти. Для сравнения, по морскому пути транспортировалось 1,57 миллиона баррелей в сутки.
Тем не менее, этот план не имеет единодушной поддержки. Некоторые страны ранее выступали против разделения запрета на поставку нефти морским путем и через трубопроводы. Правительства этих стран опасаются, что это непропорционально ударит по поставкам этого энергоресурса — и на кого ограничения повлияют больше.
В правительстве Венгрии утверждают, что нефтяное эмбарго нанесет слишком большой ущерб для экономики страны. В то же время, ЕС предложил Венгрии и Словакии ввести такие санкции до конца 2024 года, а Чехии — до июня того же года, поскольку они сильно зависят от российской нефти.
Но в Венгрии заявили, что поддержат эмбарго только в том случае, если оно будет касаться морских поставок нефти.
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в Усіх країнах демократія - влада більшості.
А тут всі країни єс за ембарго, одна тільки Угорщина проти. І приймають рішення "проти".
Влада меншості!
Йшов 3 місяць війни. ЄС не удосужилось ще навіть нафтове ембарго накласти. А свіфт заборонили тільки для 10% російських банків.
І сказати, що це українські санкції проти росії!
А воарос угорщини вирішується перекриттям нафтопроводу дружба.
А вирішення питання Угорщини хай поки відкладуть.
Так інгі країни європи теж розуміють, що у них будуть убитки, але вони вме одно згідні на ембарго! Щоб допомогти Україні, в якій війна!
Угорщині пофіг на Україну!
Хай тепер весь світ дивиться, як веде себе Угоршина під час війни, і, якщо в Угорщині колись буде війна - щоб ніхто їй не допомагав!
Барель Urals коштує - 86$ (собівартість видобутку від 20 до 30$+ логістика) і це 0,135 тонн. Відровідно 86/0,135*113млн=72 млрд $;
Угорщина купує 7 млн. тонн (думую можна сміливо йти на поступки).
Але голове навіть не це, а ньюанси видобутку нафти. Тому що НЕ МОЖНА ПРОСТО ТАК ВЗЯТИ І ПЕРЕСТАТИ ВОДОБУВАТИ НАФТУ. Деякі скважини доведеться законсервувати. А на скільки я знаю потім їх не просто так розконсервувати, якщо взагалі це можливо.
Буду радий прочитати зауваження...
Хай керівництво європи налагодить поставки Угорщині нафти з морських портів!
І скаже: "В чому проблема? Ось вам нафта!"
Я думаю нам потрібно розкрити нафтопровід дружба і забрати звідти стільки нафти, скільки можливо. Щоб компенсувати собі все.
У відповідь на це - росія перекриє нафтопровід дружба. І ми скажемо венгрії: "Ми не винні, росія сама перекрила".
І, в залежності від цього, він буде вирішувати воювати далі чи ні.
Навіть одне нафтове ембарго, можливо, зможе зупинити війну.