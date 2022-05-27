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Новости Санкции против России
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Из-за позиции Венгрии в ЕС предлагают запретить импорт российской нефти только морем, — Bloomberg

нефть

По данным источников агентства Bloomberg, лидеры отдельных стран Европейского Союза склоняются к частичному эмбарго на российскую нефть из-за позиции Венгрии. Они предлагают запретить импорт морским путем, а поставки через трубопроводы только ограничить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Отмечается, что правительства ЕС обсуждают с Европейским советом и Еврокомиссией план, согласно которому поставки нефти через нефтепровод "Дружба" на определенный период будут освобождены от запрета на транспортировку. Речь идет о том, что такой компромисс даст Венгрии время адаптироваться к условиям прекращения поставок российской нефти.

В издании отметили, что в прошлом году Россия доставляла в сутки через нефтепровод "Дружба" около 720 тысяч баррелей нефти. Для сравнения, по морскому пути транспортировалось 1,57 миллиона баррелей в сутки.

Тем не менее, этот план не имеет единодушной поддержки. Некоторые страны ранее выступали против разделения запрета на поставку нефти морским путем и через трубопроводы. Правительства этих стран опасаются, что это непропорционально ударит по поставкам этого энергоресурса — и на кого ограничения повлияют больше.

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В правительстве Венгрии утверждают, что нефтяное эмбарго нанесет слишком большой ущерб для экономики страны. В то же время, ЕС предложил Венгрии и Словакии ввести такие санкции до конца 2024 года, а Чехии — до июня того же года, поскольку они сильно зависят от российской нефти.

Но в Венгрии заявили, что поддержат эмбарго только в том случае, если оно будет касаться морских поставок нефти.

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Венгрия (1928) нефть (1917) санкции (11251) Евросоюз (17056)


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Топ комментарии
+11
Хто? Україна транзитує нафту в Угорщину!! То хто імпотент???)))
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27.05.2022 21:18
+9
ЕС пляше під угорщіну, вщіпнить мене...
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27.05.2022 21:28
+8
Морем туди йде дві третини нафти. Це краще ніж нічого і це вже доволі відчутний удар по рф.
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27.05.2022 21:18
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Імпотенти
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27.05.2022 21:12 Ответить
Хто? Україна транзитує нафту в Угорщину!! То хто імпотент???)))
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27.05.2022 21:18 Ответить
Як в анекдоті: а нас то за що?
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27.05.2022 21:28 Ответить
А Угорщина транспортує Україні до 80% газу. І?
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27.05.2022 21:45 Ответить
Ну да.... Авария.... И все.
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28.05.2022 10:11 Ответить
І чим це допоможе?
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27.05.2022 21:18 Ответить
Мадяри забувають що нафтогін ДРУЖБА до мадярщини іде Україною. І нам достатньо перекрити краник. Отоді ніякий Орбан їх не спасе.
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28.05.2022 04:39 Ответить
Морем туди йде дві третини нафти. Це краще ніж нічого і це вже доволі відчутний удар по рф.
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27.05.2022 21:18 Ответить
Куди морем йде, у Словаччину та Угорщину?
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27.05.2022 22:45 Ответить
В Європу.
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27.05.2022 23:50 Ответить
Кто в курсе, а можно зерно транспортировать по нефтепроводу?
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27.05.2022 21:19 Ответить
Ні!! То вже буде зерногін!!!)))
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27.05.2022 21:26 Ответить
Цемент же якось дують.
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27.05.2022 22:46 Ответить
Украина качает мадьярам рашистскую нефть еще и из штанов выпрыгиваем чтобы санкции вводили
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27.05.2022 21:22 Ответить
теперь ты знаешь что такое социанальная несправедливость)
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27.05.2022 21:25 Ответить
Орбанское правительство пример лицемерия. Всему миру плачет, что не может отказаться от российской нефти из-за дороговизны. А с другого отпускает топливо своим по демпинговым ценам. У венгров это 1,22€ за литр бензина A-95. В остальной Европе - около 2€ или даже больше.
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27.05.2022 21:27 Ответить
А чого не заборонять,лише повітрям?
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27.05.2022 21:28 Ответить
ЕС пляше під угорщіну, вщіпнить мене...
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27.05.2022 21:28 Ответить
Це влада меншості получається.
в Усіх країнах демократія - влада більшості.
А тут всі країни єс за ембарго, одна тільки Угорщина проти. І приймають рішення "проти".
Влада меншості!
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27.05.2022 21:42 Ответить
Угорщина - ЕС. Не знав?
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27.05.2022 21:56 Ответить
Когда они вступили в ЕС, у них было другое правительство. Без Орбана и иобиков.
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27.05.2022 23:00 Ответить
Треба щоб трубі щось зломалося.
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27.05.2022 21:29 Ответить
Підірвати ту трубу Дружба та звалити провину на кацапів!
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27.05.2022 21:30 Ответить
Люся відморозиться і скаже-Проє..алі !!!)))
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27.05.2022 21:42 Ответить
Предлагают Украине самой решить вопрос венгерского нефтяного эмбарго
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27.05.2022 21:34 Ответить
По ходу германия и франция нашли для себя удобного козла отпущения в виде венгрии.
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27.05.2022 21:36 Ответить
Ідіоти.

Йшов 3 місяць війни. ЄС не удосужилось ще навіть нафтове ембарго накласти. А свіфт заборонили тільки для 10% російських банків.
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27.05.2022 21:39 Ответить
Нефтепровод по которому идет нефть из ********* в Угорщину давно вызывает опасения экологов да и война идет , всякое может случиться. Бедная Венгрия, но что делать, ваш босс поставил не на ту лошадь в забеге. Ну ничего, можно зимой топить и кизяками
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27.05.2022 21:40 Ответить
Зазначається, що уряди ЄС обговорюють з Європейською радою та Єврокомісією план, згідно з яким поставки нафти через нафтопровід "Дружба" на певний період будуть звільнені від заборони на транспортування. Враховуючи позицію ЄС по наданні Україні членства в ЄС і позицію Угорщини по наданні Україні зброї Україна в одностороньому порядку накладає нафтове ембарго на Угорщину , як країну ЄС через перекриття нафтопроводу "дружба" на невизначений термін ,до прийняття України в ЄС (не в кандидати в члени ЄС,а як рівноправного ЧЛЕНА ЄС)
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27.05.2022 21:41 Ответить
Tut polucajetsia 4 stranam Germaniji,Slovakiji,Cexiji i Vengriji ecio jest Polsa i Baltijskije strani no te otkazalis i tocno nebudet zakupat neft v liubom variante.Propuskajemaja mocnost jest 66 miliona ton jest Druzba.
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27.05.2022 21:42 Ответить
Північна гілка,це Німеччина,а Південна гілка,то Угорщина,Словакія і Чехія!! Але проти ембарго лише *******!!!)))
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27.05.2022 21:55 Ответить
Нафтопровод дружба треба було перекрить ще в перший день війни!
І сказати, що це українські санкції проти росії!
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27.05.2022 21:44 Ответить
*******, а трубу мы взорвем
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27.05.2022 21:46 Ответить
Вопрос тільки в угорщині.
А воарос угорщини вирішується перекриттям нафтопроводу дружба.
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27.05.2022 21:49 Ответить
Хай приймають ембарго поки що без Угорщини!
А вирішення питання Угорщини хай поки відкладуть.
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27.05.2022 21:51 Ответить
Угоршина каже, що проти ембарго тільки по економічним причинам. Мовляв у них будуть убитки через це.
Так інгі країни європи теж розуміють, що у них будуть убитки, але вони вме одно згідні на ембарго! Щоб допомогти Україні, в якій війна!
Угорщині пофіг на Україну!

Хай тепер весь світ дивиться, як веде себе Угоршина під час війни, і, якщо в Угорщині колись буде війна - щоб ніхто їй не допомагав!
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27.05.2022 21:55 Ответить
Урок занятної математики: росія експортує в ЄС 113 млн. тонн ( це цифра за 19 або 20 рік).
Барель Urals коштує - 86$ (собівартість видобутку від 20 до 30$+ логістика) і це 0,135 тонн. Відровідно 86/0,135*113млн=72 млрд $;
Угорщина купує 7 млн. тонн (думую можна сміливо йти на поступки).
Але голове навіть не це, а ньюанси видобутку нафти. Тому що НЕ МОЖНА ПРОСТО ТАК ВЗЯТИ І ПЕРЕСТАТИ ВОДОБУВАТИ НАФТУ. Деякі скважини доведеться законсервувати. А на скільки я знаю потім їх не просто так розконсервувати, якщо взагалі це можливо.
Буду радий прочитати зауваження...
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27.05.2022 21:59 Ответить
Так хай дадуть Угорщині нафту!
Хай керівництво європи налагодить поставки Угорщині нафти з морських портів!
І скаже: "В чому проблема? Ось вам нафта!"
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27.05.2022 21:59 Ответить
Скільки в Україні росія взірвала нафтобаз!
Я думаю нам потрібно розкрити нафтопровід дружба і забрати звідти стільки нафти, скільки можливо. Щоб компенсувати собі все.
У відповідь на це - росія перекриє нафтопровід дружба. І ми скажемо венгрії: "Ми не винні, росія сама перекрила".
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27.05.2022 22:07 Ответить
Украина должна перестать гнать кацапскую нефть через Украину !!
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27.05.2022 22:31 Ответить
Што ви гаваріте! А бєня каламойскій сагласєн на такой самнітєльний гєшефт?
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27.05.2022 22:57 Ответить
путін дивиться чи спроможна європа прийняти нафтове ембарго.
І, в залежності від цього, він буде вирішувати воювати далі чи ні.

Навіть одне нафтове ембарго, можливо, зможе зупинити війну.
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27.05.2022 23:10 Ответить
Краник в Україні перекрити, і тоді достатньо заборони морем.
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27.05.2022 23:22 Ответить
Евросоюзу выгодна позиция Венгрии. И она ссылается на неё., чтоб не вводить санкции. Похоже на договорняк.
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27.05.2022 23:34 Ответить
Забороняйте морем , трубу ми самі прикриємо (на ремонт).
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27.05.2022 23:44 Ответить
Когда Украина отказалась от третьего ядерного потенциала согласно Будапештского меморандума надо было договариваться не с США Англией Францией и Китаем а с Угорщиной и забить там для ее желание поторговать с РФ во время войны в Европе.
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28.05.2022 00:25 Ответить
что скажет зеленский на перекрытие Дружбы?
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28.05.2022 00:56 Ответить
От суки продажні!!! То свіфт відключили тільки деяким незначним банкам, тепер ембарго нафти тільки морем!!! Противно!!!! На фіга нам таке ЄС?
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28.05.2022 01:32 Ответить
 
 