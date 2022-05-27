Из-за позиции Венгрии в ЕС предлагают запретить импорт российской нефти только морем, — Bloomberg

По данным источников агентства Bloomberg, лидеры отдельных стран Европейского Союза склоняются к частичному эмбарго на российскую нефть из-за позиции Венгрии. Они предлагают запретить импорт морским путем, а поставки через трубопроводы только ограничить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Отмечается, что правительства ЕС обсуждают с Европейским советом и Еврокомиссией план, согласно которому поставки нефти через нефтепровод "Дружба" на определенный период будут освобождены от запрета на транспортировку. Речь идет о том, что такой компромисс даст Венгрии время адаптироваться к условиям прекращения поставок российской нефти.

В издании отметили, что в прошлом году Россия доставляла в сутки через нефтепровод "Дружба" около 720 тысяч баррелей нефти. Для сравнения, по морскому пути транспортировалось 1,57 миллиона баррелей в сутки.

Тем не менее, этот план не имеет единодушной поддержки. Некоторые страны ранее выступали против разделения запрета на поставку нефти морским путем и через трубопроводы. Правительства этих стран опасаются, что это непропорционально ударит по поставкам этого энергоресурса — и на кого ограничения повлияют больше.

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В правительстве Венгрии утверждают, что нефтяное эмбарго нанесет слишком большой ущерб для экономики страны. В то же время, ЕС предложил Венгрии и Словакии ввести такие санкции до конца 2024 года, а Чехии — до июня того же года, поскольку они сильно зависят от российской нефти.

Но в Венгрии заявили, что поддержат эмбарго только в том случае, если оно будет касаться морских поставок нефти.

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