Российский Генштаб отдал приказ по военным округам о формировании резервных батальонов, - СИТ
Российский Генштаб разослал военным округам приказ о формировании резервных батальонов из офицеров, контрактников и резервистов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, сообщает РБК-Украина.
Группа CIT получила доступ к приказу Генштаба РФ от 11 мая. В нем военные округа обязали подготовить резервные батальоны, которые отправят на 30-дневную учебу на полигонах по всей России.
Эти ориентировочно 60-70 батальонов, по мнению Левиева, могут отправить в Украину для замены потерявших боеспособность подразделений. Эксперт предположил, что это пополнение российской группировки – последняя возможность ротации без объявления мобилизации.
"Резервные батальоны могут быть сформированы из офицеров, контрактников, еще не участвующих в войне в Украине, а также резервистов, которых убедили подписать краткосрочный контракт", - заявил Левиев.
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ну що б як діди...
Можливо там також набирають резерв-заград....