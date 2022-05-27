Российский Генштаб отдал приказ по военным округам о формировании резервных батальонов, - СИТ

Российский Генштаб разослал военным округам приказ о формировании резервных батальонов из офицеров, контрактников и резервистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, сообщает РБК-Украина.

Группа CIT получила доступ к приказу Генштаба РФ от 11 мая. В нем военные округа обязали подготовить резервные батальоны, которые отправят на 30-дневную учебу на полигонах по всей России.

Эти ориентировочно 60-70 батальонов, по мнению Левиева, могут отправить в Украину для замены потерявших боеспособность подразделений. Эксперт предположил, что это пополнение российской группировки – последняя возможность ротации без объявления мобилизации.

"Резервные батальоны могут быть сформированы из офицеров, контрактников, еще не участвующих в войне в Украине, а также резервистов, которых убедили подписать краткосрочный контракт", - заявил Левиев.

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