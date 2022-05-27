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Российский Генштаб отдал приказ по военным округам о формировании резервных батальонов, - СИТ

рф,армія,мобілізація,примува

Российский Генштаб разослал военным округам приказ о формировании резервных батальонов из офицеров, контрактников и резервистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, сообщает РБК-Украина.

Группа CIT получила доступ к приказу Генштаба РФ от 11 мая. В нем военные округа обязали подготовить резервные батальоны, которые отправят на 30-дневную учебу на полигонах по всей России.

Эти ориентировочно 60-70 батальонов, по мнению Левиева, могут отправить в Украину для замены потерявших боеспособность подразделений. Эксперт предположил, что это пополнение российской группировки – последняя возможность ротации без объявления мобилизации.

"Резервные батальоны могут быть сформированы из офицеров, контрактников, еще не участвующих в войне в Украине, а также резервистов, которых убедили подписать краткосрочный контракт", - заявил Левиев.

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армия РФ (19011) мобилизация (2732)


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Топ комментарии
+12
Если зеленский хочет объеденить нарид он должен публично заявить что путин - *****. *******, *****, ЧЬМО, ******, *********** ************, СПЕРМОХЛЕБ И *******. Только так он может доказать что он чесный политик!!!
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27.05.2022 21:17
+11
-2 пайлота
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27.05.2022 21:35
+7
до кожного резервного два заградо-карательних.
ну що б як діди...
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27.05.2022 21:22
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Если зеленский хочет объеденить нарид он должен публично заявить что путин - *****. *******, *****, ЧЬМО, ******, *********** ************, СПЕРМОХЛЕБ И *******. Только так он может доказать что он чесный политик!!!
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27.05.2022 21:17 Ответить
а дерьмак, ерехамлия и остальная их К° хто такие тогда?
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27.05.2022 21:22 Ответить
завхоз, венерическое заболевание и безумная не влияют на внешнюю политику, наверное
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27.05.2022 21:24 Ответить
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27.05.2022 21:41 Ответить
Він може! Він у нас такий! Тільки про Порошенко...
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27.05.2022 21:22 Ответить
я от вас в ****..!такой лексикон слышу впервые..!
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27.05.2022 21:30 Ответить
Тоді це буде його особиста думка. Мені вже здається, я знаю, кому належить ідея проголосувати по приколу. А потім виграй війну з раптом незадоволеними 73%. Я все думав, де Зеля не поїде, все якась фігня ставалася і думав потім, яку ж нам свиню підклали. А тут не свиня, тут повна жопа. З таким фартом як в зелі, і ворогів не треба.
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27.05.2022 21:47 Ответить
до кожного резервного два заградо-карательних.
ну що б як діди...
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27.05.2022 21:22 Ответить
Заград, то функція тік-токівців кадирівців....
Можливо там також набирають резерв-заград....
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27.05.2022 23:25 Ответить
...тільки ось проблема, цей новонабраний кацапський скот дуже низької мотивації воювати. Зараз на Донбасі у бій путлєр кинув майже останню єліту свого кацап'я.
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27.05.2022 21:23 Ответить
Не переймайтесь, зараз Аристович їх всіх расхерячить...
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27.05.2022 21:25 Ответить
з другом Марком, той з нунчаками прийде на бій)
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27.05.2022 21:30 Ответить
Не забувайте, що у Росії зараз на службі 200 тисяч строковиків. Не думаю, що мобілізацію скоро оголосять.
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27.05.2022 21:29 Ответить
Це немає значення 200 тис це по всі срашці.Їм також треба війська щоб тримати кордони і не тільки.Так що це капля в морі.
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27.05.2022 21:36 Ответить
навіщо їм тримати кордони? невже хтось посміє нападати на ядерну державу?
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27.05.2022 21:46 Ответить
А шведів з фінами лякати,А від японців маскуватися,а тушканчиків в Казахстані ганяти?
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28.05.2022 18:20 Ответить
чекаємо нових підпалів військоматів на території московії. Кацапи тільки тепер паліть більше та краще інакше вас )(уйло в Україні утилізує.
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27.05.2022 21:30 Ответить
-2 пайлота
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27.05.2022 21:35 Ответить
Ну вот сами пишут, что тяжело им фашистам, а то счас мы Украину переламаем.
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27.05.2022 21:41 Ответить
Хочуть це одне а що зроблять друге.Звідси вже пулею всі тікають і по радіоперехлопленням всі в отказ і на розірвання плюс всім дають поради сюди ні ногою.А головне ми перебили їх основну бойову складову яка мала досвід.Велике значення має ще за що і за кого воювати.
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27.05.2022 21:35 Ответить
А знаете рабсеяне когда вы проиграли, когда в савецкой армии украинцы чистили вам епало, особенно московитам.
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27.05.2022 21:38 Ответить
москвичей у нас ЧМОшниками называли (чуваки московского округа)
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27.05.2022 23:32 Ответить
Кацапюры готовят мясо на убой! по другому у этих холопов в жизни не бывает, как не сдохнуть в угоду царьку *****!
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27.05.2022 23:18 Ответить
 
 