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Новости Война
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США не рассматривают военное вмешательство для разблокировки портов Украины, - Пентагон

пентагон,кірбі

Соединенные Штаты не планируют военного вмешательства для разблокировки экспорта украинского зерна по Черному морю.

Об этом на брифинге в пятницу сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Он подчеркнул, что в мире обеспокоены продовольственным кризисом из-за блокады Россией украинских портов в Черном море.

"Но президент (Байден – ред.) четко заявил, что американские военные не будут воевать в Украине. Это касается и неба над Украиной, и потенциального военно-морского конфликта с Россией", - отметил Кирби.

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Спикер Пентагона напомнил, что некоторые европейские страны вызвались помочь с вывозом зерна по железной дороге.

"Международное сообщество осознает, как Путин превращает тему продовольствия в оружие", - добавил он.

зерно (1068) Пентагон (1446) Черное море (1472) Кирби (452)


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Топ комментарии
+10
Правильно, что не розглядают. Пусть негры и тунеядские макаки берут пример с руского дедушки
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27.05.2022 21:27
+5
Та й не треба, зброю давайте і побільше
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27.05.2022 21:29
+5
і це помилка.
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27.05.2022 21:32
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Правильно, что не розглядают. Пусть негры и тунеядские макаки берут пример с руского дедушки
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27.05.2022 21:27 Ответить
)) так сама ленка уже последние окологоловные плавники от скумбрии без соли обсасывает.
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27.05.2022 21:31 Ответить
походу соли нет у нас
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28.05.2022 23:51 Ответить
Та й не треба, зброю давайте і побільше
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27.05.2022 21:29 Ответить
Ну не надо зерна, так не надо. Раз дедушка Байден сказал.
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27.05.2022 21:30 Ответить
США просто мають витримку,і сміються немов удав, типу бушмастер!Хлопці,чи то американці,чи азербайджанці, всі ми будемо знищувати кацапів!!!
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27.05.2022 21:31 Ответить
і це помилка.
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27.05.2022 21:32 Ответить
Конечно не розглядають и пару недель розглядать не будуть, пока РСЗО не поставят в Украину. А уж опосля Кстати по последним опросам уже 43% американцев поддерживают уже введение американских войск в Украину, а скоро и промежуточные выборы в Конгресс намечаются, лето будет очень интересным, а до осени раиссия может и не дожить
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27.05.2022 21:34 Ответить
cама заява про те, що таке питання не знімається з повісткі?
і кремлівська каналіцазація не стримае напор сцаніни з кремелю...
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27.05.2022 21:36 Ответить
Мені вже навіть цікаво чим усе це закінчитьця, без втручання сша...
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27.05.2022 21:41 Ответить
когда пойдет поток голодных арабов и афроафриканцев в Италию, Испанию, Германию, Францию ... надо подождать
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27.05.2022 22:07 Ответить
У кацапов есть всеми ими хорошо понимаемое понятие "опустить"! Для тех,кто не знал: трахнуть в задницу,облить спермой, притронуться половым членом. Но известно,что у кацапов нет запрета касания к деткам!!! А если нет,то и сами кацапы вне закона!!!
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27.05.2022 21:42 Ответить
Думаю в скором будущем, будут россии помогать блокировать наш порт.
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27.05.2022 21:43 Ответить
діда, ти баран.
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27.05.2022 22:03 Ответить
Зараз треба потрохи військові уораблі росії знищувати в чорному морі.
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27.05.2022 21:47 Ответить
Дык никто на вас и не рассчитывал. Вы ж только иракцев и афганцев нищих убивать умеете.
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27.05.2022 22:04 Ответить
Це означає що США впевнені що надане озброєння допоможе ЗСУ самостійно вирішити питання розблокування портів.
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27.05.2022 22:30 Ответить
Корміть тоді самі Африку
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27.05.2022 23:06 Ответить
Боягузи!!!!!!
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28.05.2022 01:28 Ответить
 
 