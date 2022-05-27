США не рассматривают военное вмешательство для разблокировки портов Украины, - Пентагон

Соединенные Штаты не планируют военного вмешательства для разблокировки экспорта украинского зерна по Черному морю.

Об этом на брифинге в пятницу сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Он подчеркнул, что в мире обеспокоены продовольственным кризисом из-за блокады Россией украинских портов в Черном море.

"Но президент (Байден – ред.) четко заявил, что американские военные не будут воевать в Украине. Это касается и неба над Украиной, и потенциального военно-морского конфликта с Россией", - отметил Кирби.

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Спикер Пентагона напомнил, что некоторые европейские страны вызвались помочь с вывозом зерна по железной дороге.

"Международное сообщество осознает, как Путин превращает тему продовольствия в оружие", - добавил он.