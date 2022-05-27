Путин до сих пор не добился никакой стратегической цели в войне с Украиной и не готов к мирным переговорам, - Пентагон
После трех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины президент РФ Владимир Путин не изъявляет желания вести мирные переговоры с Киевом.
Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Кирби отметил, что Путин до сих пор не добился никакой стратегической цели в войне с Украиной.
"Он не забрал суверенитет Украины – наоборот, он показал украинцам, насколько важна независимость, и они борются за нее каждый день. Он не захватил столицу и не обезглавил правительство. Он не захватил ни одного большого города, кроме Мариуполя", - пояснил спикер Пентагона.
Вместе с тем, по мнению Кирби, Путин не готов к переговорам и в ближайшее время не стоит рассчитывать на них.
"Путин может прямо здесь и сейчас сделать правильную вещь: вывести войска и сесть за стол переговоров с Зеленским и вести добросовестные переговоры. Сейчас непохоже, чтобы была надежда на такие переговоры", - сказал он.
"Путин не проявил ни малейшего интереса к дипломатическому урегулированию. Он показал, что готов продолжать войну на Донбассе: продолжает наращивать войска, взимать технику, наносить авиаудары на меньшей территории Украины", - добавил спикер Пентагона.
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·https://twitter.com/whoiissme/status/1530162540877168643 6 ч
В Таджикистане, Кыргызстане и Туркменистане прекращено вещание российских телеканалов.
Що це за наративи такі? Тобто можна закатувати десятки тисяч людей і потім сідати за стіл переговорів?
@BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1530238665355665408
План путіна по захопленню Украіни зі слів військового експерта Жданова -Донецька і Луганська області -Запоріжській і Дніпрпетровська -Херсон і Миколаїв -Одеса і Молдова,в крайньому випадку Придністров'я За його словами такий план вже затверджений путіним!