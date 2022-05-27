Путин до сих пор не добился никакой стратегической цели в войне с Украиной и не готов к мирным переговорам, - Пентагон

После трех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины президент РФ Владимир Путин не изъявляет желания вести мирные переговоры с Киевом.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Кирби отметил, что Путин до сих пор не добился никакой стратегической цели в войне с Украиной.

"Он не забрал суверенитет Украины – наоборот, он показал украинцам, насколько важна независимость, и они борются за нее каждый день. Он не захватил столицу и не обезглавил правительство. Он не захватил ни одного большого города, кроме Мариуполя", - пояснил спикер Пентагона.

Вместе с тем, по мнению Кирби, Путин не готов к переговорам и в ближайшее время не стоит рассчитывать на них.

"Путин может прямо здесь и сейчас сделать правильную вещь: вывести войска и сесть за стол переговоров с Зеленским и вести добросовестные переговоры. Сейчас непохоже, чтобы была надежда на такие переговоры", - сказал он.

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"Путин не проявил ни малейшего интереса к дипломатическому урегулированию. Он показал, что готов продолжать войну на Донбассе: продолжает наращивать войска, взимать технику, наносить авиаудары на меньшей территории Украины", - добавил спикер Пентагона.