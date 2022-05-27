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Новости Война
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Путин до сих пор не добился никакой стратегической цели в войне с Украиной и не готов к мирным переговорам, - Пентагон

путін

После трех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины президент РФ Владимир Путин не изъявляет желания вести мирные переговоры с Киевом.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Кирби отметил, что Путин до сих пор не добился никакой стратегической цели в войне с Украиной.

"Он не забрал суверенитет Украины – наоборот, он показал украинцам, насколько важна независимость, и они борются за нее каждый день. Он не захватил столицу и не обезглавил правительство. Он не захватил ни одного большого города, кроме Мариуполя", - пояснил спикер Пентагона.

Вместе с тем, по мнению Кирби, Путин не готов к переговорам и в ближайшее время не стоит рассчитывать на них.

"Путин может прямо здесь и сейчас сделать правильную вещь: вывести войска и сесть за стол переговоров с Зеленским и вести добросовестные переговоры. Сейчас непохоже, чтобы была надежда на такие переговоры", - сказал он.

Читайте: Путин настроен на ведение войны, а не на ведение переговоров, - Кулеба

"Путин не проявил ни малейшего интереса к дипломатическому урегулированию. Он показал, что готов продолжать войну на Донбассе: продолжает наращивать войска, взимать технику, наносить авиаудары на меньшей территории Украины", - добавил спикер Пентагона.

Пентагон (1446) путин (31197) переговоры с Россией (939)


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Топ комментарии
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27.05.2022 21:49
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27.05.2022 22:19
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27.05.2022 21:47
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27.05.2022 21:47 Ответить
как это не досяг а 2 армия мира ставшая фэйком а крейсер Москва 1 ранга кормящий рыбок у нашем море.. а наступательное отсупление орков из под Киева вместо парада на Хрещатике..
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27.05.2022 22:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OnfWre3U9bE Слава Украине...!
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27.05.2022 23:33 Ответить
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27.05.2022 21:49 Ответить
мать белых кроликов@whoiissme

·https://twitter.com/whoiissme/status/1530162540877168643 6 ч

В Таджикистане, Кыргызстане и Туркменистане прекращено вещание российских телеканалов.
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27.05.2022 22:00 Ответить
Они что там в Пентагоне боневтика утешают чтоли? Юг на половину оккупирован. Мариуполь стерт с лица земли, солнцепеком село сожгли...
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27.05.2022 21:51 Ответить
Боневтік треба писати з великої літери. Це як і Янєлох ім'я одного персонажа
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27.05.2022 21:59 Ответить
Скільки вже можна одне і теж балаболити? Москалі захопили вже 20 відсотків України.Хіба цього мало?
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27.05.2022 21:52 Ответить
Вот вам реальный взгляд Запада на происходящие события. Они настолько боятся россии и настолько уверили в свои же высосанные из пальца рейтинги, где ей сами же нарисовали второе место. Что в их реальности всё что происходит на фронте, это уже победа. Не понимают, что любой украинец не согласен и не смирится с потерей даже кусочечка своей земли и победа для него выглядит совсем иной.
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27.05.2022 22:03 Ответить
Після трьох місяців повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України президент РФ Володимир Путін не виявляє бажання вести мирні переговори з Києвом. Джерело:
Що це за наративи такі? Тобто можна закатувати десятки тисяч людей і потім сідати за стіл переговорів?
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27.05.2022 21:54 Ответить
так можна, у світі реал політікс можна і ірак ї бошити, і в'їтнам... і грузію і молдову і чечню... лядські ядерні держави
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27.05.2022 22:00 Ответить
Именно подобное вранье и привело к этой войне. Всё это левачье которое десятилетиями подыгрывало диктаторам против плохого США убедило Россию, что они правы в том числе. Но левачье и дальше делает вид, что оно ни при чем. Белое пальто таких как ты залито кровью невинных жертв, замученных диктаторами.
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27.05.2022 22:19 Ответить
Если бы сейчас президентом США был Роник Рейган или Буш старший ,то ничего подобного не могло бы произойти в принципе, еще в 2014 задушили бы гадину в зародыше..Вся беда в том, что нет на западе сейчас сильных лидеров!! Вы представляете, если бы в США сейчас был бы тот же Рейган, в Англии Тэтчер, в Германии Шмидт, во Франции Валери Жискар д` Эстен??? Это были те лидеры, которые помнили войну и они близко не подпустили бы ее повторение..Чекистский карлик даже и не дернулся бы, даже мысли в его неандертальском черепе не возникло бы совершить то, что он совершил!! Снесли бы ***** сразу...! Извините за мой плохой украинский...
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27.05.2022 23:48 Ответить
советники ***** духи Гитлера,Сталина и Наполеона не разрешают ему поступать по другому вот он и воюет с мифическими бандерами ...
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27.05.2022 21:59 Ответить
Какие "мирные переговоры" могут быть с Куйлом? Договориться посередине? В очко ему посмотреть "в поисках там мира"? Так один сраный клоун уже был и посередине, и в очке.
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27.05.2022 22:01 Ответить
Но хотели то совсем не этого, верно?
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27.05.2022 22:20 Ответить
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27.05.2022 22:19 Ответить
Чому не досяг , на Бутусова наехали , ЮГ отжал , потехоньку , помаленьку , топлива нет , поставки вооружения срываются , коррупция полным ходом, как то броники в Эпицентре , или выезд с Украины мужикам за 5000 баксов , можно дешевле , если через Крым . Все как обычно , как в 14 -м , зеленые коридоры, контробас . Короче , все как обычно , одни воюют , другие оттягиваются на Западной , а третьи цветы ездят поливать в Мелитополь и Херсон . Буча и Ирпень , так недоразумение
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27.05.2022 22:26 Ответить
боневтік янелохович
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27.05.2022 22:28 Ответить
Почекайте , все будет Ну не сложилось сразу , но процесс то пошел , уже ближе к цели . Объясните , как Украине выживать без ЮГа и портов
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27.05.2022 22:30 Ответить
Ничего не ближе. Ресурсов нет.
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27.05.2022 22:49 Ответить
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1530238665355665408

План путіна по захопленню Украіни зі слів військового експерта Жданова -Донецька і Луганська області -Запоріжській і Дніпрпетровська -Херсон і Миколаїв -Одеса і Молдова,в крайньому випадку Придністров'я За його словами такий план вже затверджений путіним!
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27.05.2022 22:37 Ответить
Что значит не достиг ? Эта тварь уничтожает города села, Мариуполь , Мелитополь , Бердянск , Энергодар , Каховка ,Херсон . Азовское море , Черное ,под контролем этой твари... Нужно писать правду ...Нужна помощь, не обещанки , даем не даем , поставили на голосования , Техника ,воздух , очистить Украину от мразей . Он не достиг.. Не нужно чтоб он ни куя не достиг ни куя ...
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27.05.2022 22:50 Ответить
Николай кровавый перед Первой Мировой тоже мечтал всех обуть в Европе в Лапти раSSeйские...итог известен... Дерьмо-империя сдохла... путлер повторит подвиг сатрапа всея рабZZei...
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27.05.2022 22:50 Ответить
Тобто, світ чекає, поки пуйло "досягне своїх цілей", і тоді можна буде сідати з ним за стіл переговорів?..
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28.05.2022 08:52 Ответить
 
 