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Кулеба после разговора с Блинкеном: Еще больше тяжелого вооружения на пути из США в Украину

кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном поставки тяжелого вооружения Украине.

Об этом Кулеба написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Разговаривал с госсекретарем Энтони Блинкеном. Я ценю его личные усилия по обеспечению постоянной поддержки Украины со стороны США и мира. Тяжелое вооружение на первом месте в нашей повестке дня, и к нам его приближается еще больше. Украина и США работают рука об руку, чтобы поставлять наш продовольственный экспорт, несмотря на опрометчивую блокаду России" - написал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Между США, ЕС и Украиной возникли разногласия по поводу того, как должна завершиться война с РФ, - NYT

Госдепартамент США (1817) оружие (10196) США (26336) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+16
Красуня Жива! 25 травня «Дніпро Оперативний», посилаючись на заступника начальника ВА Кривого Рогу Вікторію Третяк, повідомив, що захисниця Маріуполя Катерина Романова загинула у бою. На щастя, у четвер, 26 травня, її мати спростувала цю інформацію - дівчина жива.😍
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27.05.2022 21:57
+10
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27.05.2022 21:51
+7
будем надеяться что это не божья роса зеленая моча в глаза избирателей
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27.05.2022 21:46
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будем надеяться что это не божья роса зеленая моча в глаза избирателей
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27.05.2022 21:46 Ответить
Кулєба, а хіба Блінкен із якоїсь країни ЄС, котра за бла -бла -бла,бе- бе-бе від Кулєби надзвичайно допомагає України , наприклад через Угорщину блокуючи нафтове ембарго для рашиста.????
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27.05.2022 21:51 Ответить
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27.05.2022 21:51 Ответить
😄👍
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27.05.2022 21:53 Ответить
Кстати, я считаю не правильным что 15 минут воздушной тревоги в начале, и 15 в конце. Серена должна ******* все время пока тревога. Шоб дибилы знали за что проголосовали!!! Особенно те которые живут в эпицентре громофона
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27.05.2022 21:56 Ответить
А если не зебил, живешь на 9 этаже, а сирена над тобой? Причем премерзкая. Аж стены дрожат
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27.05.2022 22:17 Ответить
неправильным
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01.06.2022 03:54 Ответить
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27.05.2022 22:11 Ответить
Сліпий казав - побачим. Окрім 90 гаубиць та 144 тисячі артилерійських снарядів до них поки ще з важкого озброєння нічого немає.

Користувач Twitter коментував пост з аналогічними даними від Jack Detsch. Він спробував оцінити: 90 гаубиць і 144 тисячі снарядів - це мало? багато? достатньо?

"Якби всі 90 гаубиць відстрілювали б по 3 снаряди на хвилину, то знадобиться 388800 снарядів на 1 повний день ведення вогню".
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27.05.2022 21:53 Ответить
То же самое блеет дикая русня во всех соцсетях и коментах в ютюб.
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27.05.2022 21:59 Ответить
Vet ne tolko amerikansi dali snariadi no i drugyje strani toze i ecio dast.Excalibur v tom cysle takze,vot eti tak nado scytat
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27.05.2022 22:28 Ответить
не баись твоим кацапам хватит - уже воют на болотах
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27.05.2022 23:25 Ответить
таки відрізняють амеріканці Україну від зеленого хамовитого зелення.
німці можуть і не відрізніти..
зелена дімломатія - сестра кацапської.
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27.05.2022 21:56 Ответить
Красуня Жива! 25 травня «Дніпро Оперативний», посилаючись на заступника начальника ВА Кривого Рогу Вікторію Третяк, повідомив, що захисниця Маріуполя Катерина Романова загинула у бою. На щастя, у четвер, 26 травня, її мати спростувала цю інформацію - дівчина жива.😍
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27.05.2022 21:57 Ответить
Третий месяц читаю эту новость и смотрю на фото Кулебы. Хочется верить, конечно.
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27.05.2022 22:02 Ответить
**** там розглядати? Або даєте, або ні. Якщо даєте з певними умовами, назвіть їх. Ми їх приймемо миттєво! І вони це знають! Так шо це все фігня, вони просто вважають, що недаостатньо багато померло кацарилих та наших, от і все.
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27.05.2022 22:12 Ответить
п*здун його фамiлiя.
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27.05.2022 22:12 Ответить
США нададуть все що просите і що не просите там краще знають потребу українського війська ваша задача не про@,бати як ви зекомандос вмієте це робити.
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27.05.2022 22:14 Ответить
кацапы на ветке - не нойте все равно вас эти гаубицы будут ******* "Бегите Глубцы" .. пока мост целый ..
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27.05.2022 23:30 Ответить
Знаючи про наявність деструктивного, антиамериканського лоббі в ОПі (путінферштейн) америкоси почали поширювати завідомо виключну інформацію про хід виконання ленд лізу. А тим часом збройні сили опановують зброю без відома і згоди ОПи. А що їм доповідати в Кремль ? Непорядок, однако.
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28.05.2022 03:07 Ответить
Из прошлого раза столько дали , Что Мариуполь сдали , теперь Изюм,Лиман и Северодонецк . Помощь какая то неправильная.
Может пора самим делать вооружение. Пока страну до конца не просрали.
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28.05.2022 08:38 Ответить
 
 