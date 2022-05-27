Кулеба после разговора с Блинкеном: Еще больше тяжелого вооружения на пути из США в Украину

Глава МИД Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном поставки тяжелого вооружения Украине.

Об этом Кулеба написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Разговаривал с госсекретарем Энтони Блинкеном. Я ценю его личные усилия по обеспечению постоянной поддержки Украины со стороны США и мира. Тяжелое вооружение на первом месте в нашей повестке дня, и к нам его приближается еще больше. Украина и США работают рука об руку, чтобы поставлять наш продовольственный экспорт, несмотря на опрометчивую блокаду России" - написал Кулеба.

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