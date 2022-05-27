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Кулеба после разговора с Блинкеном: Еще больше тяжелого вооружения на пути из США в Украину
Глава МИД Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном поставки тяжелого вооружения Украине.
Об этом Кулеба написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Разговаривал с госсекретарем Энтони Блинкеном. Я ценю его личные усилия по обеспечению постоянной поддержки Украины со стороны США и мира. Тяжелое вооружение на первом месте в нашей повестке дня, и к нам его приближается еще больше. Украина и США работают рука об руку, чтобы поставлять наш продовольственный экспорт, несмотря на опрометчивую блокаду России" - написал Кулеба.
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+16 Максім ХОЙ #398010
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+10 саша паламарчук
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божья росазеленая моча в глаза избирателей
Користувач Twitter коментував пост з аналогічними даними від Jack Detsch. Він спробував оцінити: 90 гаубиць і 144 тисячі снарядів - це мало? багато? достатньо?
"Якби всі 90 гаубиць відстрілювали б по 3 снаряди на хвилину, то знадобиться 388800 снарядів на 1 повний день ведення вогню".
німці можуть і не відрізніти..
зелена дімломатія - сестра кацапської.
Может пора самим делать вооружение. Пока страну до конца не просрали.