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Новости Агрессия России против Украины Война
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Пентагон еще рассматривает запрос Украины на поставку РСЗО, - Кирби

пентагон,кірбі

Окончательное решение о возможной поставке Соединенными Штатами ракетных систем залпового огня в Украину пока не было принято.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Минобороны США.

Американская администрация изучает вопросы передачи вооруженным силам Украины универсальных пусковых установок MLRS. По мнению экспертов, их появление на вооружении украинской армии способно изменить ход войны.

"Мы знаем о запросах Украины по поставкам реактивных систем залпового огня. Я не буду опережать события, рассказывая о еще непринятых решениях", – рассказал Кирби.

Также читайте: США не рассматривают военное вмешательство для разблокировки портов Украины, - Пентагон

Пентагон (1446) Кирби (452) РСЗО (194)


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Топ комментарии
+19
мда,ось так воно не мати свого і коли хата горить бігати до сусіда і просити,щоб дав води...А кожен день зволікання-це втрачені життя і території.Сумно це все чути.
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27.05.2022 22:03
+15
Количество коментаторов, поющих хором с русней про "ленд-лиз отменили" и "а они боятся фюрера русни и ничего не дадут", " кинут, как всегда" уже не удивляет, учитывая количество тех же дебилов, которые 3 месяца пели хором с русней про "никакого вторжения не будет".
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27.05.2022 22:11
+13
Не мечтай, русский. Твоего фюрера отменят гораздо раньше.
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27.05.2022 22:02
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Лэндлиз уже отменили?
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27.05.2022 22:00 Ответить
Одна назва
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27.05.2022 22:02 Ответить
Не мечтай, русский. Твоего фюрера отменят гораздо раньше.
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27.05.2022 22:02 Ответить
це ти в майбутньому

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27.05.2022 22:07 Ответить
Скільки підживлювати на одну сотку?
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27.05.2022 22:20 Ответить
свіжа лютова-березнякова-травнева кацапня 22 + 5та колона на форрумі зараз - це жахливий жах...
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27.05.2022 22:13 Ответить
да чо они так того ***** то ссутся?
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27.05.2022 22:03 Ответить
мда,ось так воно не мати свого і коли хата горить бігати до сусіда і просити,щоб дав води...А кожен день зволікання-це втрачені життя і території.Сумно це все чути.
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27.05.2022 22:03 Ответить
Ну нефиг там что рассматривать, передавать надо и как можно скорее, ребята гибнут, а рашисты успевают клепать резервы.
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27.05.2022 22:04 Ответить
Кулеба сказав, що вже везуть... мабуть зарано "підсік", хоча б не зірвалось!
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27.05.2022 22:09 Ответить
он сказал больше тяжелого а не РСЗО. Кулеба дипломат. дипломатия это манера ********* так, что б никто ничо не понял
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27.05.2022 22:10 Ответить
Количество коментаторов, поющих хором с русней про "ленд-лиз отменили" и "а они боятся фюрера русни и ничего не дадут", " кинут, как всегда" уже не удивляет, учитывая количество тех же дебилов, которые 3 месяца пели хором с русней про "никакого вторжения не будет".
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27.05.2022 22:11 Ответить
не дали 777 и фн70 во клоуны и вампиры просто так пакеты на головы кацапам вываливают
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27.05.2022 22:21 Ответить
Угу, та багато чого "не дали".
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27.05.2022 22:34 Ответить
Салам алейкум,Мурзо!!Віка та здоров'я тобі та твоїй родині! -- Щира подяка амеріканським друзям за потужну допомогу!!!)))
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27.05.2022 22:29 Ответить
Ва-Алейкум Селям, земляче. Так, народ тут подавляющим большинством поддерживает Украину. В нашем селе нет ни единого дома без Украинского флага на фасаде.
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27.05.2022 22:33 Ответить
это ты как ...с пальцем сравнил.Если считаешь, что НЕ затягивают, то и считай.., но даже слепому видно, что "танцуют"..
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27.05.2022 22:35 Ответить
Ты за пару срубликов стараешься, или из любви к фюреру?
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27.05.2022 22:44 Ответить
Всеодно вони будуть вести до переговорів, тобто в секунду в яку рашка погодиться на переговори, все буде зупинено ніякоїх деокупації не буде...
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27.05.2022 22:11 Ответить
шатап-кацап
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27.05.2022 23:18 Ответить
А казали що ленд-ліз це просто - замовив і отримав.
Без ніяких додаткових узгодженнь.
А реально знову тягомотина.
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27.05.2022 22:11 Ответить
Как всегда решение примут, когда уже будет котёл какой-нибудь ещё. Как сговор какой-то чесслово, мол, Донбасс можете забирать. А мы тут решение пока "попринимаем" так сказать.... и глазом так раз , пуйлу и подмигнул.
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27.05.2022 22:15 Ответить
на *** йди, кател з мухозасерeньска.
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27.05.2022 22:21 Ответить
так это видно "за три квартала"..
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27.05.2022 22:37 Ответить
Тебе не за "3 квартала", а из-за поребрика, русская.
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27.05.2022 23:02 Ответить
В ЕС нет единства, вот и тормозят с поставками.
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27.05.2022 22:17 Ответить
Я вже починаю підозрювати недопрацювання верховного головнокомандувача.. що йому ні ЗСУ не довіряє ні усі союзники України. Бо замість того щоб замвнити контраверсійних осіб в оточенні, він ще й дає їм і далі пожливість "погавкати"
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27.05.2022 22:21 Ответить
"злізти з лісапета" початок...
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27.05.2022 22:25 Ответить
Від ухвали і до поставки в Україну 24-48 годин
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27.05.2022 22:23 Ответить
Это про небольшие партии, которые доставляются по воздуху. Большие партии подразумевают сложную логистическую цепочку. Сконцентрировать в портах, загрузить на суда, перевести через Атлантику( 3 недели), а потом - через всю Европу. Но дебилам, которые верят в "волшебника на голубом вертолете" такого не пояснишь.
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27.05.2022 22:38 Ответить
А чому через усю Європу? З Ґдині до Рави-Руської 14..18 годин ходу по рейках.

Чи доставляти будуть у якийсь умовний Брест? Тоді справді через всю Європу їхати.
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27.05.2022 23:01 Ответить
Ще розглядає? Точно? Мені аж легше стало.
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27.05.2022 22:25 Ответить
Американцы, поставляйте, рашисты фашисты не лучше немецких. Надо побеждать.
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27.05.2022 22:26 Ответить
НЕ ПРОДАВАТЬ ЗЕРНО ПОКА ОНИ ТАМ ДУМАЮТ!
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27.05.2022 22:27 Ответить
Див(ан)ний коман дир дир дир дир ...
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27.05.2022 22:33 Ответить
кацап не пались какая трамповскя падла в сенате проголосовала против лендлиза а?
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27.05.2022 23:20 Ответить
достаточно вспомнить историю-как открывали 2-й фронт..
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27.05.2022 22:38 Ответить
Навіщо нам ті МЛРС, якщо у нас є тонни радіаційних відходів?! Хоч жменями на расію можно кидати!
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27.05.2022 22:47 Ответить
у вас кацапов радіаційних відходи только в вашей тупой башке - можете убитьсяапстену
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27.05.2022 23:22 Ответить
İslamic Front/Фронт Ислама

@Islamicfront1

https://twitter.com/Islamicfront1/status/1530234953740570627

Алиев: Пусть никто не приходит и не учит нас, в этом нет необходимости Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан продолжит наращивать свою мощь, включая военную, так как система международного права сегодня не работает и основным является фактор силы
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27.05.2022 23:10 Ответить
Сполучені Штати схвалили передачу Україні ракетних систем великої дальності типу MLRS. Офіційно про це може бути оголошено вже наступного тижня.

Про це повідомляє https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/27/artillery-long-range-ukraine-rocket-system/ Wall Street Journal .

Реактивні системи залпового вогню, або MLRS, були головним запитом з боку українських політиків і дипломатів в останні тижні. Анонсовано, що схвалені до передачі Україні ракетні комплекси мають дальність стрільби в 70 км. Джерела в Пентагоні також повідомляють, що передача MLRS є частиною більшого пакету військової допомоги для України.
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28.05.2022 00:08 Ответить
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28.05.2022 00:21 Ответить
Сполучені Штати схвалили передачу Україні ракетних систем великої дальності типу MLRS. Офіційно про це може бути оголошено вже наступного тижня.

Про це повідомляє https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/27/artillery-long-range-ukraine-rocket-system/ Wall Street Journal .

Реактивні системи залпового вогню, або MLRS, були головним запитом з боку українських політиків і дипломатів в останні тижні. Анонсовано, що схвалені до передачі Україні ракетні комплекси мають дальність стрільби в 70 км. Джерела в Пентагоні також повідомляють, що передача MLRS є частиною більшого пакету військової допомоги для України.
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28.05.2022 00:20 Ответить
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28.05.2022 00:22 Ответить
Опыт мировой, и Турции особенно, говорит о том, что надо все уметь делать самим. Что, разве не можем делать ударные беспилотники, ракеты, танки? Вот только производство надо размещать где-то в Карпатах, лучше в туннелях и старых шахтах, потому как все равно сольют размещение цехов, СБУ или какой-нибудь условный Ермак.
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28.05.2022 05:47 Ответить
Чекають, коли пуйло "досягне своїх цілей" і "буде готовий до переговорів".
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28.05.2022 08:54 Ответить
 
 