Пентагон еще рассматривает запрос Украины на поставку РСЗО, - Кирби
Окончательное решение о возможной поставке Соединенными Штатами ракетных систем залпового огня в Украину пока не было принято.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Минобороны США.
Американская администрация изучает вопросы передачи вооруженным силам Украины универсальных пусковых установок MLRS. По мнению экспертов, их появление на вооружении украинской армии способно изменить ход войны.
"Мы знаем о запросах Украины по поставкам реактивных систем залпового огня. Я не буду опережать события, рассказывая о еще непринятых решениях", – рассказал Кирби.
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+19 Jose Rodriguez Gacha
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Без ніяких додаткових узгодженнь.
А реально знову тягомотина.
Чи доставляти будуть у якийсь умовний Брест? Тоді справді через всю Європу їхати.
@Islamicfront1
https://twitter.com/Islamicfront1/status/1530234953740570627
Алиев: Пусть никто не приходит и не учит нас, в этом нет необходимости Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан продолжит наращивать свою мощь, включая военную, так как система международного права сегодня не работает и основным является фактор силы
Про це повідомляє https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/27/artillery-long-range-ukraine-rocket-system/ Wall Street Journal .
Реактивні системи залпового вогню, або MLRS, були головним запитом з боку українських політиків і дипломатів в останні тижні. Анонсовано, що схвалені до передачі Україні ракетні комплекси мають дальність стрільби в 70 км. Джерела в Пентагоні також повідомляють, що передача MLRS є частиною більшого пакету військової допомоги для України.
Про це повідомляє https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/27/artillery-long-range-ukraine-rocket-system/ Wall Street Journal .
Реактивні системи залпового вогню, або MLRS, були головним запитом з боку українських політиків і дипломатів в останні тижні. Анонсовано, що схвалені до передачі Україні ракетні комплекси мають дальність стрільби в 70 км. Джерела в Пентагоні також повідомляють, що передача MLRS є частиною більшого пакету військової допомоги для України.