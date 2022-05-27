Пентагон еще рассматривает запрос Украины на поставку РСЗО, - Кирби

Окончательное решение о возможной поставке Соединенными Штатами ракетных систем залпового огня в Украину пока не было принято.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Минобороны США.

Американская администрация изучает вопросы передачи вооруженным силам Украины универсальных пусковых установок MLRS. По мнению экспертов, их появление на вооружении украинской армии способно изменить ход войны.

"Мы знаем о запросах Украины по поставкам реактивных систем залпового огня. Я не буду опережать события, рассказывая о еще непринятых решениях", – рассказал Кирби.

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