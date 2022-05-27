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Новости Война
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В Пентагоне объяснили, почему Россия продвигается на Донбассе: "Это другая более ровная территория и более близкая к границам России"

донбас,оос

Последние достижения России на Донбассе связаны с тем, что российские войска наступают на меньшей территории, а также с географией местности.

Об этом на брифинге в пятницу сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Он напомнил, что наступление российских войск на Киев завершилось провалом из-за логистических проблем, в результате которых колонна техники была растянута на десятки километров вдали от источников обеспечения.

Читайте: Пентагон еще рассматривает запрос Украины на поставку РСЗО, - Кирби

"Донбасс - это другая территория. Она более ровная, более открытая, много полей, малые города и села. И поскольку он на востоке Украины, то ближе к границам России и их цепям поставок и ресурсов. Они теперь более осторожно продвигаются, чтобы не зайти слишком далеко. ", – добавил Кирби.

Представитель американского Минобороны добавил, что продвижение РФ на Донбассе ограничивается тем, что войска не хотят оторваться от цепей поставок.

"Отчасти это связано с географией - близостью к России и особенностями территории. Но еще одна причина, почему они лишь постепенно продвигаются - конечно, не только из-за украинского сопротивления, но и потому, что они не хотят отойти слишком далеко от источников снабжения" , – отметил он.

Также читайте: Путин до сих пор не добился никакой стратегической цели в войне с Украиной и не готов к мирным переговорам, - Пентагон

В то же время, в Пентагоне не считают, что России полностью удалось справиться с проблемами при наступлении - управлением, обеспечением интеграцией наземных и воздушных операций.

"Они никак не смогли овладеть ими", - подытожил Кирби.

армия РФ (19026) Пентагон (1446) Донбасс (26955) Кирби (452)


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Топ комментарии
+34
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27.05.2022 22:20
+16
Н, Джоне. Вони просуваються, бо в нас закінчилась зброя, яка вибивала їм тили. Саме тому так зараз необхідні MLRS.
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27.05.2022 22:24
+11
А может просуваетса потому што нам не дают РСЗО? да, зечмо закатал наши программы в асфальт, так что теперь нам умирать тут? помогите нам и мы выдадим вам бородатую бабушку Беню
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27.05.2022 22:21
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27.05.2022 22:20 Ответить
другое странно, не ужели эти негры один хлеб жрут. Мне буханки долгосрочного тостерного хлебушка на неделю хватает так-то пахнет ******** какой-та. есть же мясо, рыба, бананы в конце концов. как без хлеба будет голод в мою голову никак не дойдет
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27.05.2022 22:23 Ответить
или если не будет хлеба, то не на что будет мазать красную и черную икру?
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27.05.2022 22:25 Ответить
коли є фізична робота на свіжому повітрі,то я сам можу з*їсти мінімум 6 буханок на тиждень.Хліб-всьому голова.Коли є хліб,то з голоду не помреш.
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27.05.2022 22:28 Ответить
мучное есть конституция тела не позволяет. это потом идти в зал нужно, ну его нах. лучше диетическое питание шоб не напрягаться лишний раз
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27.05.2022 22:36 Ответить
ты просто зажрался - ты хоть понимаешь сколько стоит сейчас "здоровое питание" без хлеба? а зерно это не только хлеб но еще сотни изделий без которых современная жизнь не возможна
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27.05.2022 23:06 Ответить
М'ясо та рибу навіть у відносно благополучному Китаї задорого їсти кожен день, раз на 2-3 дні їдять хто побідніше, таке читав.
Банани, скоріш за все, ідуть на експорт.
Хліб та каші були і для багатьох бідних країн залишаються основними продуктами харчування.
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27.05.2022 22:28 Ответить
ну курку, утку другую живность наверное религия не позволяет завести, ах да это ж нужно за ними ухаживать и кормить. Кстати Африка это не пустыня. там очень много травы и фермерским хозяйством можно заниматься. Ах да, это ж нада работать, ну да, тогда понятно
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27.05.2022 22:33 Ответить
Есть еще жидкий хлеб. называется пыво!!!
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27.05.2022 22:38 Ответить
- Строителей египетских пирамид кормили пивом масом и хлебом Интересно - сколько нужно хлеба, мяса и пива, чтобы египтяне построили сейчас пирамиду?
- Нас, українців, цікавить інше: скільки м"яса, пива і хліба (яке могли-б з"їсти), ви, кацапи, викинули "коту під хвіст", напавши на Україну?
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28.05.2022 07:54 Ответить
русский, а скоро ты будешь жрать дерьмо в своей стране-помойке.
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27.05.2022 22:57 Ответить
Это северная Африка, Сирия, Египет. Традиционная еда стопка лепешек и какой нибудь к ним прикус. Маслины, хумус, сыр. Все запивается чаем и живот как барабан. Не толстеют потому что хлеб бездрожжевой.
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27.05.2022 22:35 Ответить
Багато зерна витрачається на корм скоту у зимній період.
А преміум тварин практично тільки зерном і годують - "зернова відгодівля".
Окрім зерна річ іде про:
Кукурудза, жито, ячмінь, овес, соняшник, соя.
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27.05.2022 22:36 Ответить
а шо? Там есть зима?
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27.05.2022 22:39 Ответить
Я вам так скажу, у меня соседи пенсионеры. Две машины: дизель и электро. ****** как папы карло с утра до вечера. Остальное отмазки для бедных ИМХО. Нарожают ********* и лежат нихера не делают, особенно мужики... а вы их кормите потом. Так что пусть голодают, может начнут, чтото понимать в этой жизни
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27.05.2022 22:42 Ответить
Нах так жить шоб ******* с утра до вечера, ради дизеля и электро, еще и на пенсии, несчастные люди
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27.05.2022 22:49 Ответить
Дизель и электро это не причина а следствие. Чел пасеку держит ему в кайф нужно ездить. не суди всех по себе. Плюс на электро бенз не нужен, а вгород по делам нужно мотаться. Кароче вы жлоб по ходу. Труд для некоторых - философия жизни. А не ******* пиво и лежать на диване смотря ********* с куколдом поповым))))
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27.05.2022 22:58 Ответить
В цивілізованих розвинутих країнах більшість пенсіонерів їздять на електрокарах (і не тільки) займаються тим що їм подобається і про те про що мріяли протягом довгих років. Все це вони досягають не працюючи з ранку до ночі в старості після 60 - 65 років вони багато працюють в молодості інколи навіть зранку до ночі. На все свій час! Та навіть під час того коли вони працюють вони мають можливість раз в рік чи в два роки зїздити з дітьми на море чи в гори, інколи сходити з друзями на пиво чи зіграти у хокей на збудованих за їхні ж податки державою аренах та безліч інших розваг. Все це можливо при умові ящо уряд та суспільство ЧЕСНО співпрацюють перші створюють СПРАВЕДЛИВІ закони що працюють на благо держави та економіки а другі ходять на роботу чи займаються тим що вміють робити і сумлінно виконують свої обовязки. При цьому і одні і інші ЧЕСНО дотримуються законів.
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28.05.2022 00:35 Ответить
там не только хлеб,но фуражное зерно и ячмень (в итоге это мясо и птица),это подсолнечное масло (миллионы тонн)-замены которому нет ,разве только синтетика ,продающаяся под брендом пальмового масла,это рапс и его масло ,это кукуруза (тоже на корм),это орехи,мед ,ягоды,мясо птицы,яйца ,молочка и много ,много другого-но на слуху только зерно
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27.05.2022 22:38 Ответить
так-то куры жрут все подряд. учитывая лето круглый год кормить скотину хлебом (зерном) попахивает кацапщиной времен колективизации
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27.05.2022 22:45 Ответить
ну да -на птицефабриках птицу червями наверное кормят.
Везде ее кормят смесями на основе зерновых с добавками всяких пермиксов и тому подобного дерьма.Я не раз был на современных курятниках и свинарниках-кормят все там спецсмесями
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27.05.2022 23:52 Ответить
Ээээ, а мясо и рыба на ыермах что ест? Мотыль, траву, и казявок, которых в пустыне почти нет.
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27.05.2022 22:48 Ответить
а Африка это сплошная пустыня? Или шри-ланка или другая територия.
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27.05.2022 22:54 Ответить
Похоже как в том анекдоте...
- Я уже три дня не ел(((.
- А ты заставь себя, заставь!
Сытый голодному не товарищ, еда, она есть, но на всех не хватает.
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27.05.2022 23:17 Ответить
Лежить негр під пальмою Підходить європеєць:
- Чого лежиш? Займись ділом!
- Яким?
- Вилізь на дерево Набери бананів і кокосів Віднеси на ринок Продай
- Навіщо?
- Будеш гроші мать!
- Навіщо?
- На ці гроші купиш тачку!
- Навіщо?
- На тачці ти зможеш возить більше кокосів і бананів на ринок і мать ще більше грошей!
- Навіщо?
- На ці гроші купиш три тачки і наймеш трьох робітників Вони будуть возить втричі більше кокосів і бананів на ринок, а ти будеш мать ще більше грошей!
- Навіщо?
- Щоб ти міг нічого не робить - тільки лежать під пальмою і їсти кокоси і банани!
- А я що зараз роблю?!!!
Те саме стосується і кацапів!
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28.05.2022 07:46 Ответить
*ти шо робиш, зараз вони будуть казати шо бомбас годував весь свыт* АЛЬО))
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27.05.2022 22:24 Ответить
"Самая нищая страна в Европе!"
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28.05.2022 07:13 Ответить
А может просуваетса потому што нам не дают РСЗО? да, зечмо закатал наши программы в асфальт, так что теперь нам умирать тут? помогите нам и мы выдадим вам бородатую бабушку Беню
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27.05.2022 22:21 Ответить
У нас в целом оружия мало, так как всё выстреляли, а Россия имеет запасы намного большие. Так что дело в оружии в целом.
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27.05.2022 22:24 Ответить
Учитывая что совок в свое время готовился к войне против запада, запасы снарядов к арте, рсзо и танков в рашке не просто большие, а бесконечные. Хватит не только на Украину, но и на всю Европу как минимум.
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27.05.2022 23:12 Ответить
Не существует ничего бесконечного. Но в остальном ты прав. Нас утюжат всем чем СССР и Россия хотели захватывать Европу.
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28.05.2022 00:00 Ответить
Если отбросить пламенные красивые речи политиков для новостей и статей в газетах для электората, то жизнь украинцев для них ничего не значит.
Америка не против ослабить Россию, но не себе в ущерб. США далеко и сильно рисковать им неохота. Будут давать не то, что просят, а что посчитают нужным.
Я больше чем уверен, что европейские политики, в свою очередь, прекрасно осознают, что ***** на Украине не остановится. Но это их мало интересует, это будет не завтра, а сначала будет Польша, Латвия, Литва, Эстония... К тому времени как россия приблизится к границам Германии, Италии и Франции, нынешних политиков, возможно и в живых не будет, а гешефт можно делать уже сегодня и деньги там просто огромные.
Так что да, жизнь человека, даже сотни, даже тысячи, десятков тысяч в этом ублюдочном мире не стоит ничего. Тем более, для политиков с другой стороны света.
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27.05.2022 22:36 Ответить
я бы написал проще, в пару строчек, но тут на меня накинутся и скажут, что я рашист
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27.05.2022 22:46 Ответить
Ну если будет именно так, ты ж понимаешь, что мы капитулируем?
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27.05.2022 22:59 Ответить
у твоего ***** кишка тонка ..
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27.05.2022 23:13 Ответить
И не одной претензии к политикам с єтой страньі санта!?
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28.05.2022 07:51 Ответить
Н, Джоне. Вони просуваються, бо в нас закінчилась зброя, яка вибивала їм тили. Саме тому так зараз необхідні MLRS.
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27.05.2022 22:24 Ответить
Джон передал ответ: спрашивайте Тарана, почему не купил ни одного снаряда, а рсзо (оно же mlrs) в виде Ольхи найдете в асфальте.
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27.05.2022 22:49 Ответить
А теперь погугли сколько единиц их сделали когда
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27.05.2022 23:14 Ответить
Так візьми і погугли перший раз в своєму житті. На озброєння прийнято в жовтні 2018 року. Перші поставки у війська в середині 2019 року.

Хоча б Вікі:
жовтні 2018 року генеральний директор КБ «Луч» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олег Коростельов повідомив, що ракетний комплекс «Вільха» прийнято на озброєння Збройних Сил України та направлено в серійне виробництво - відповідний договір вже укладений. Надходження комплексу до українського війська очікується у середині 2019 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-21 [21] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-22 [22] "

Вже твоя "улюблена" епоха не попадає. Додай сюди час на розгортання ліній масового виробництва і отримаєш чітку відповідь на своє запитання.
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28.05.2022 00:22 Ответить
Якби половину коштів з великого крадівництва виділяли на армію то кацапи б ніде не просунулись, а тепер доведется з гігантськими жертвами вибивати кацапів з зайнятої території
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27.05.2022 22:26 Ответить
Любого кто выгораживает сокращение нашего оборонзаказа в спам. Он враг.
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28.05.2022 00:01 Ответить
русский, ты фюреру своему верь
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27.05.2022 22:58 Ответить
Донбасс для рабZei Алеппо номер 2...путлера за язык никто не тянул... сам себя сдал...Сирия и Донбасс прекрасный военный полигон...
путлер.2015 г...кажись в мае ляпнул...
Ютьюб в помощь...
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27.05.2022 22:43 Ответить
Сказки Арестовича.
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27.05.2022 22:43 Ответить
тому шо ви обісралися , коли ***** натякнув шо застосує ядерну зброю...(((
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27.05.2022 22:46 Ответить
Та пусть бы уже жахнул. Может в фаллаут бы поиграли или в резидент ивел, или в безуглого Макса в реале

так-то день за днем, месяц за месяцем, лет за пять орки ***** шапками могут докидать и до Львова. Так что выбор у нас не велик. Как по мне лучше третья мировая ядерная война всех против раши, чем геноцид украинского народа
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27.05.2022 22:53 Ответить
Значить треба обстрілювати шляхи постачання, військові склади, військові частини і т.п. на самій території РФ. А то вони обстілюють все що хочуть на нашій нашій територіі, а нам постачальники зброї роблять все, щоб ми до них не стріляли. Це головна причина. Без цього навряд чи що вийде.
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27.05.2022 22:46 Ответить
Exactly. Німці другу світову війну програли великою мірою через те, що англійські бомбардувальники (і американські пізніше) розф%ярювали цілі на території Німеччини (заводи передусім). Ну й совіти собі кували зброю на своєму уралі, а німці до уралу бомбардуванням дістати не могли, бо не було засобів доправлення.

Якщо зараз потяги з Уралу шастають практично до лінії фронту в Україні, і ті ж самі Валуйки чи Готню ніхто взагалі не бомбить -- як Україна збирається виграти цю війну?
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27.05.2022 23:13 Ответить
могу сказать одно-дефицита вооружений (по снарядам,минам,бомбам и патронам) гитлеровская германия не ощущала до конца войны и остались еще горы всего.
Тоже самое можно сказать и о более давних событиях в америке во времена их гражданской войны-армия конфедератов в боеприпасах дефицита не имела до полной капитуляции ,несмотря на блокаду.
Это к тому,что смотря каких талантов люди занимаются данной темой-если бездари ,то не поможет ничто и никто ,если талантливые -то вывезут куски ракет и соберут в гараже
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28.05.2022 00:02 Ответить
Нам обстрілювати їх хоч бы декілька сот км. А РФ теж не може обстрілювати заводи, звідки нам зброю постачають. Але ті заводи мають працювати для постачання нам, бо ми воюємо за весь цивілізований світ, а не тільки за себе.
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28.05.2022 00:10 Ответить
продвигается потому что тактику изменили-создали ударные соединения на относительно небольших плацдармах ,подвезли тысячи тонн снарядов и ракет для рсзо ,подвезли сотни артсистем .
И теперь используя тактику "выжженой земли" или правильнее сказать "огненный вал"-продвигаются вперед ,после массированных ударов артиллерии .
Такая тактика без противодействия приведет к тому ,что противник фактически без потерь в живой силе ,постепенно перемелет противостоящие ему соединения наших сил.
Это кстати косвенно говорит о "КАЧЕСТВЕ" разведки и нашей и натовской (которая типа нам помогает)
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27.05.2022 22:48 Ответить
они нам помогают - но они не могут за нас воевать или не могут за нас не отдавать тупые приказы командира типа ночевать большой толпой в казармах
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27.05.2022 23:11 Ответить
А давайте я поясню откуда на Белорусь готовилось нападение почему они «просуваются». Потому вы, бл*ть, занимаетесь демагогией вместо того, чтобы заниматься поставками вооружений.
Пасиба вам, союзнички
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27.05.2022 22:51 Ответить
А что Украина в нато? Какие союзники? Несколько месяцев до войны Штаты предупреждали, что начнется война, всем видели подготовку к наступлению с Крыма, границ россии и Беларуси. Но... Говорили, что нужно готовится к шашлыкам. Вот и результаты.
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27.05.2022 22:57 Ответить
судя по разборкам в ЦРУ (В отделах по восточной европе и рф) -видать такие "разведданные " имели ,что уж непонятно ,что там зелени напередавали-как бы не преуменьшили количество орков раза в три
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28.05.2022 00:06 Ответить
иди нахрен кацап епанный
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27.05.2022 23:14 Ответить
Для нашої зброї не повинно бути кордонів РФ. Наша зброя має стріляти й туди. Притому на декілька сот км. А може й тисячі. Тоді оце пояснення буде ніяким.
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28.05.2022 00:15 Ответить
ТАК МОРЯ И ОКЕАНЫ ТОЖЕ РОВНЫЕ БЫВАЮТ !)
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28.05.2022 00:48 Ответить
 
 