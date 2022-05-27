В Пентагоне объяснили, почему Россия продвигается на Донбассе: "Это другая более ровная территория и более близкая к границам России"
Последние достижения России на Донбассе связаны с тем, что российские войска наступают на меньшей территории, а также с географией местности.
Об этом на брифинге в пятницу сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Он напомнил, что наступление российских войск на Киев завершилось провалом из-за логистических проблем, в результате которых колонна техники была растянута на десятки километров вдали от источников обеспечения.
"Донбасс - это другая территория. Она более ровная, более открытая, много полей, малые города и села. И поскольку он на востоке Украины, то ближе к границам России и их цепям поставок и ресурсов. Они теперь более осторожно продвигаются, чтобы не зайти слишком далеко. ", – добавил Кирби.
Представитель американского Минобороны добавил, что продвижение РФ на Донбассе ограничивается тем, что войска не хотят оторваться от цепей поставок.
"Отчасти это связано с географией - близостью к России и особенностями территории. Но еще одна причина, почему они лишь постепенно продвигаются - конечно, не только из-за украинского сопротивления, но и потому, что они не хотят отойти слишком далеко от источников снабжения" , – отметил он.
В то же время, в Пентагоне не считают, что России полностью удалось справиться с проблемами при наступлении - управлением, обеспечением интеграцией наземных и воздушных операций.
"Они никак не смогли овладеть ими", - подытожил Кирби.
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Банани, скоріш за все, ідуть на експорт.
Хліб та каші були і для багатьох бідних країн залишаються основними продуктами харчування.
- Нас, українців, цікавить інше: скільки м"яса, пива і хліба (яке могли-б з"їсти), ви, кацапи, викинули "коту під хвіст", напавши на Україну?
А преміум тварин практично тільки зерном і годують - "зернова відгодівля".
Окрім зерна річ іде про:
Кукурудза, жито, ячмінь, овес, соняшник, соя.
зерном) попахивает кацапщиной времен колективизации
Везде ее кормят смесями на основе зерновых с добавками всяких пермиксов и тому подобного дерьма.Я не раз был на современных курятниках и свинарниках-кормят все там спецсмесями
- Я уже три дня не ел(((.
- А ты заставь себя, заставь!
Сытый голодному не товарищ, еда, она есть, но на всех не хватает.
- Чого лежиш? Займись ділом!
- Яким?
- Вилізь на дерево Набери бананів і кокосів Віднеси на ринок Продай
- Навіщо?
- Будеш гроші мать!
- Навіщо?
- На ці гроші купиш тачку!
- Навіщо?
- На тачці ти зможеш возить більше кокосів і бананів на ринок і мать ще більше грошей!
- Навіщо?
- На ці гроші купиш три тачки і наймеш трьох робітників Вони будуть возить втричі більше кокосів і бананів на ринок, а ти будеш мать ще більше грошей!
- Навіщо?
- Щоб ти міг нічого не робить - тільки лежать під пальмою і їсти кокоси і банани!
- А я що зараз роблю?!!!
Те саме стосується і кацапів!
Америка не против ослабить Россию, но не себе в ущерб. США далеко и сильно рисковать им неохота. Будут давать не то, что просят, а что посчитают нужным.
Я больше чем уверен, что европейские политики, в свою очередь, прекрасно осознают, что ***** на Украине не остановится. Но это их мало интересует, это будет не завтра, а сначала будет Польша, Латвия, Литва, Эстония... К тому времени как россия приблизится к границам Германии, Италии и Франции, нынешних политиков, возможно и в живых не будет, а гешефт можно делать уже сегодня и деньги там просто огромные.
Так что да, жизнь человека, даже сотни, даже тысячи, десятков тысяч в этом ублюдочном мире не стоит ничего. Тем более, для политиков с другой стороны света.
Хоча б Вікі:
"У жовтні 2018 року генеральний директор КБ «Луч» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олег Коростельов повідомив, що ракетний комплекс «Вільха» прийнято на озброєння Збройних Сил України та направлено в серійне виробництво - відповідний договір вже укладений. Надходження комплексу до українського війська очікується у середині 2019 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-21 [21] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-22 [22] "
Вже твоя "улюблена" епоха не попадає. Додай сюди час на розгортання ліній масового виробництва і отримаєш чітку відповідь на своє запитання.
путлер.2015 г...кажись в мае ляпнул...
Ютьюб в помощь...
так-то день за днем, месяц за месяцем, лет за пять орки ***** шапками могут докидать и до Львова. Так что выбор у нас не велик. Как по мне лучше третья мировая ядерная война всех против раши, чем геноцид украинского народа
Якщо зараз потяги з Уралу шастають практично до лінії фронту в Україні, і ті ж самі Валуйки чи Готню ніхто взагалі не бомбить -- як Україна збирається виграти цю війну?
Тоже самое можно сказать и о более давних событиях в америке во времена их гражданской войны-армия конфедератов в боеприпасах дефицита не имела до полной капитуляции ,несмотря на блокаду.
Это к тому,что смотря каких талантов люди занимаются данной темой-если бездари ,то не поможет ничто и никто ,если талантливые -то вывезут куски ракет и соберут в гараже
И теперь используя тактику "выжженой земли" или правильнее сказать "огненный вал"-продвигаются вперед ,после массированных ударов артиллерии .
Такая тактика без противодействия приведет к тому ,что противник фактически без потерь в живой силе ,постепенно перемелет противостоящие ему соединения наших сил.
Это кстати косвенно говорит о "КАЧЕСТВЕ" разведки и нашей и натовской (которая типа нам помогает)
Белорусь готовилось нападениепочему они «просуваются». Потому вы, бл*ть, занимаетесь демагогией вместо того, чтобы заниматься поставками вооружений.
Пасиба вам, союзнички