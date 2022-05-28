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война (46486) крылатые ракеты (710) оружие (9370) Резников (1167)

Украина получит Harpoon наземного базирования и "пасочки" к ним от трех стран. За "Москвой" на дно Черного моря последуют и другие кораблики, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гарпун

Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что Украина получит пусковые установки Harpoon наземного базирования и противокорабельные ракеты к ним. Эти "пасочки" помогут отправить на дно Черного моря за крейсером "Москва" и другие российские корабли.

Видеообращение предоставлено LIGA.net пресс-службой Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Резников сообщил о своем общении с министрами обороны "некоторых дружественных стран", в частности, Дании, и теперь может подтвердить, что Украина получит противокорабельные ракеты Harpoon, пусковые установки для которых обычно базируются на кораблях.

"Но для нас сделано, скажем так, особое уважение, и мы получим пусковые установки наземного базирования и к ним соответствующее количество ракет Harpoon", – сообщил Резников.

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По словам министра, кроме Дании ракеты предоставят Великобритания и Нидерланды.

"И, я думаю, еще страны присоединятся к продолжению снабжения нам "пасочек"... Как помните, начинали мы с Санта-Клауса, сейчас продолжаем пасхальными куличами. И эти "пасочки" с удовольствием будут настроены на поражение морской компоненты нашего врага в Черном море, чтобы мы наконец-то установили международно признанными законами свободу судоходства", – отметил министр.

По его словам, за крейсером "Москва" ко дну Черного моря последуют и другие "кораблики", поэтому "ждем".
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Топ комментарии
+43
Нащо про те тіліпать. Як баби на базарі.
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27.05.2022 23:00
+20
У Дании гарпуны дальностью до 90 км, смех на фоне наших Нептунов. Жаль, что власть так бездарно просрала производство Нептунов, это действительно одни из самых лучших противокорабельных ракет.
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27.05.2022 23:02
+17
От нахіба це ******* на весь світ
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27.05.2022 23:08
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Нащо про те тіліпать. Як баби на базарі.
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27.05.2022 23:00 Ответить
Бо більше нічого не вміють.
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27.05.2022 23:13 Ответить
Якщо сказав значить вже можна. Не сси.
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27.05.2022 23:23 Ответить
Так а не лучше сначала поразить цель, а потом сообщить, что нам поставляли ракеты? Это бы было гораздо эффективнее.
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27.05.2022 23:54 Ответить
Можно подумать, что имперской разведке об этом неизвестно). Народ Украины должен знать, что помощь идет, а враг-обсыкаться).
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27.05.2022 23:40 Ответить
Не кажи гоп поки не перестрибниш .
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27.05.2022 23:01 Ответить
У Дании гарпуны дальностью до 90 км, смех на фоне наших Нептунов. Жаль, что власть так бездарно просрала производство Нептунов, это действительно одни из самых лучших противокорабельных ракет.
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27.05.2022 23:02 Ответить
Нам потрібні і Гарпуни і Нептуни , це зрозуміло !!

Це всеодно , що запитати , що вам потрвбно, ніж чи пістолет ?

Відповідь : нам потрібен і ніж, і пістолет !
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27.05.2022 23:18 Ответить
Главное получить наземные ПУ, ПКР Гарпун много кто имеет, с гораздо с большей дальностью , чем 90 км).
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27.05.2022 23:32 Ответить
90 км прекрасно расчистит Змеиный.
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27.05.2022 23:43 Ответить
Те что покороче пойдут топить лоханки у Змеиного. А те, что подлиннее передадут привет Севастопольской бухте. Всему найдется применение.
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28.05.2022 01:06 Ответить
В нас був великий транспортний літак… був…
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28.05.2022 03:16 Ответить
Піар прирівняти до мародерства,але ж ці суки не розуміють що терпить народ,і пох їм на зсу,
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27.05.2022 23:24 Ответить
Побачиш кацапчєг .... можливо не ти особисто але кацапи їх побачать.... але то буде дуже швидко й один раз.
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27.05.2022 23:24 Ответить
Треба поки що помалу знищувати російський флот. Кожен день по пару кораблів. Там тих кораблів десь 60 штук.
Кожен день по 2 - і за місяць порти розблокуємо.
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27.05.2022 23:03 Ответить
Акваторію морів треба ще розмінувати.
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27.05.2022 23:05 Ответить
Розмінують полонені орки
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27.05.2022 23:52 Ответить
Там еще наземные комплексы Бал есть. Много чего уничтожать нужно.
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27.05.2022 23:45 Ответить
носіїв каібрів штук 5-6 усе решта носа з севаса не покаже після їх знищення
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28.05.2022 02:55 Ответить
Кацапам краще взагалі нічого не знати, требо було сказати що передають нам РСЗО
з країн Варшавського договору.
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27.05.2022 23:04 Ответить
Не говорити про поставки наперед, щоб не нашкодити хм десь це вже було
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27.05.2022 23:05 Ответить
А ЦЕ НОРМАЛЬНО , коли дура- нардеп по сумніцтву Третьякова разпистела про поставки самолетов із Польші и контракт накрилася меленим тазом , т к проросійськи політики підняли масовий візг ?

«Болгария, Польша и Словакия передадут Вооруженным Силам Украины около 70 самолетов. Речь идет об истребителях МиГ-29 и штурмовиках Су-25. Аналогичные самолеты уже стоят на вооружении нашей армии, поэтому дополнительных курсов пилотам не потребуется. По данным нардепа от «Слуги народа» Галины Третьяковой, украинские пилоты в Польше уже проводят проверку самолетов.

Сухопутные войска ВС Украины, Болгария передаст Украине 14 МиГ-29 и 14 Су-25. Польша и Словакия - 28 и 12 истребителей МиГ-29 соответственно.

В случае необходимости, они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания», - добавляют в ВСУ.

«Наши пилоты уже в Польше получают истребители "МиГ-29" и ракеты», - цитирует Третьякову «Сегодня».
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28.05.2022 08:38 Ответить
А теперь идём в Википедию и смотрим лтх ракет «калибр» и «гарпун». Не нужно быть экспертом, чтобы увидеть, что кораблям достаточно отойти чутка подальше от берега, чтобы быть вне досягаемости гарпунов и все равно иметь возможность простреливать Украину насквозь. Вот такие пироги с котятами.
Хотя все равно спасибо
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27.05.2022 23:05 Ответить
О чем речь, если переданные кучмой бомберы ту95мс взлетают с аэродрома в Энгельсе, запускают крылатые ракеты способные лететь тысячи км и садятся обратно на аэродром. Калибры и вовсе нет толку использовать когда есть такие более дешевые варианты в огромном количестве.
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27.05.2022 23:17 Ответить
А теперь идем в википедию и смотрим , что КР Калибр ни десант не высадит, ни ПВО не обеспечит. Удары могут наносится даже с Каспия. "Эксперты по википедии", те еще знатоки).
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27.05.2022 23:22 Ответить
зате калібр офігенно може прилетіти по пусковій того ж таки гарпуна,а тоді все вище назване уже можна буде
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28.05.2022 02:56 Ответить
по Нептунах не прилетів, то і на Гарпун не прилетить, якщо якесь чмо зелене не здасть
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28.05.2022 06:36 Ответить
"отримала, на позиціях і готова до бою", а не оте зелене люсіне "отримає"...
міністер ти оборони країни чи люся 2?
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27.05.2022 23:06 Ответить
отримаЄ і отримаЛА - це дві настільки величезні різніці.... що навіть соромно вихвалятися тим про що тільки мріється... чи це така тактика самозаколисуваня???
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27.05.2022 23:08 Ответить
От нахіба це ******* на весь світ
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27.05.2022 23:08 Ответить
От навіщо
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27.05.2022 23:20 Ответить
Меньше слов, больше дела.

"Те, кому на самом деле есть что сказать, всегда молчат"
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27.05.2022 23:13 Ответить
Пи......деть не мешки ворочать. Во время войны с таким подлым врагом лучше меньше говорить об оружии...
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27.05.2022 23:16 Ответить
рАїсся теж отримає Harpoon. Але є нюанс
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27.05.2022 23:17 Ответить
Скорее фауна Черного моря получит.
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27.05.2022 23:46 Ответить
Та скорей бы уже
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27.05.2022 23:22 Ответить
на парашке новое сакральное число... крайняя дата, к которой хотят (перехотят суки) победить всех... и бандеровцев и нациков и америкосов и геев и ....здравый смысл, естественно))))
это днюха (шоб оно не дожило!) чмо-фюрера - 7 октября, когда ему стукнет (а может и нет!!) 70
хотят подарком к его ходулькам-пынеходам бросить Киев (костью в горлянке станет плешивому!!)
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27.05.2022 23:30 Ответить
Ближайшая раиская дата - 100 дней "спицапирацыи". Дамбас весь "асвабадить" не удалось, хоть так хотелось...
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28.05.2022 09:16 Ответить
Агов, хто там поближче та зможе дотягнутися, - та закрийте вже хліборізку цьому придуркові 😝😝😝😝😝😜🤪
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27.05.2022 23:32 Ответить
U amerikansev takyje ecio paprosyte, oni ne tolko karrabli no mozet i na sushe unictozit objekti.Ves raketi okolo pol toni,bjiot pocti na 600 kilometrov.
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27.05.2022 23:35 Ответить
Наземная ПУ ПКР NSM, вещь, но не с дальностью 600км).
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27.05.2022 23:44 Ответить
600? Та ну! https://naked-science.ru/article/tech/amerikanskie-morpehi-uspeshno-ispytali
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27.05.2022 23:54 Ответить
відколи це нсм став літати далі ніж на 180 км?)))
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28.05.2022 02:57 Ответить
А смысл , все равно дерьмак сдаст месторасположение пу и ракет . Мы сумели потопить крейсер только потому что ФСБ шные твари из ОПы не смогли перехватить вывоз нептунов в часть и потом они кочевали по побережью без ведома дерьмака , а западными поставками он распоряжается теперь полностью на свое усмотрение по приказу главнопредателя
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27.05.2022 23:40 Ответить
Ось тому і не поспішають з наданням , дехто почав розуміти хто такий блазень і його шобла
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27.05.2022 23:47 Ответить
Ещё одно уточнение: и Резников, и Залужный - утвержденные именно дерьмаком фигуры. Чтоб не сразу зюзю на столбе повесили, наверно...
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28.05.2022 09:21 Ответить
Мені одному стає дискомфортно,коли хтось з зелені рота відкриває про майбутні поставки?
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27.05.2022 23:45 Ответить
Vot ecio takije nado paprosit u statov.Litve kak raz letajut ili pust otdolzit stuk 5.Realno vam nuzni samolioti
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27.05.2022 23:55 Ответить
Спасибо за поддержку, но F-35 нам не видать).
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28.05.2022 00:10 Ответить
Неплохо. Может сразу Minutaman попросить? 😁
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28.05.2022 01:07 Ответить
Реально дістали ці "звіти", Резнікову тільки би попи*діти, а воїнам мовчки воювати.
Сидів би краще тихіше, за про*оби в підготовці до війни теж доведеться відповідати.
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28.05.2022 00:09 Ответить
Как же вы уже заколебали языком ляпать. И постоянно обещать великие победы в будущем времени.
А если снова с Гарпунами прокатят, как это отразится на морали войск и населения?

Башку свою лысую надо иметь не только, чтобы с её помощью есть и вякать.
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28.05.2022 00:28 Ответить
цей мудак далі ************ сере,проїбав Нептуни,а тепер радіє що виклянчив Гарпуни
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28.05.2022 02:53 Ответить
Стосується всіх політиків,журналістів,т.з. "експертів"- любителів поляпати язиками.Базікало-знахідка для шпигуна!...Краще про здобутки на фронті,звільнені території і кількість зашкварених орків доповідайте. Цього поки буде досить.
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28.05.2022 05:32 Ответить
Про такі новини треба повідомляти, коли обіцяна зброя вже у військах. А то кацапи новини теж читають і будуть стріляти самі знаєте по чому ...
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28.05.2022 08:04 Ответить
Що за звичка жити одними обiцянками про "прекрасне" майбутнэ. Ми наiлися цього ще з часiв "совка", в Незалежнiй Украiнi цi обiцянки вже перейшли всякi межi. Краще навели б порядок у "верхiвцi" влади, де сидить шпигун на шпигунi, невiглас на невiгласi.
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28.05.2022 08:32 Ответить
Злые языки кажуть що весь фльот Пентагона зібрано для перевезення особливого вантажу для України...а це тисячи тон...
Мабуть Байден наказав щось таке зробити...що рабZeя сдохла назавжди та нікому більше не загрожувала Навіки...
Хай Господь береже USA...
Амінь !!!
Слава Україні !!!
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28.05.2022 08:55 Ответить
балабол
- нк хвались на рать идучи, а с рати идучи
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28.05.2022 08:57 Ответить
Головне, щоб після цієї заяви не з'явилася заява від Заходу, що це постачання "ще розглядається".
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28.05.2022 08:58 Ответить
 
 