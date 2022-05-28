Украина получит Harpoon наземного базирования и "пасочки" к ним от трех стран. За "Москвой" на дно Черного моря последуют и другие кораблики, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что Украина получит пусковые установки Harpoon наземного базирования и противокорабельные ракеты к ним. Эти "пасочки" помогут отправить на дно Черного моря за крейсером "Москва" и другие российские корабли.
Видеообращение предоставлено LIGA.net пресс-службой Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Резников сообщил о своем общении с министрами обороны "некоторых дружественных стран", в частности, Дании, и теперь может подтвердить, что Украина получит противокорабельные ракеты Harpoon, пусковые установки для которых обычно базируются на кораблях.
"Но для нас сделано, скажем так, особое уважение, и мы получим пусковые установки наземного базирования и к ним соответствующее количество ракет Harpoon", – сообщил Резников.
По словам министра, кроме Дании ракеты предоставят Великобритания и Нидерланды.
"И, я думаю, еще страны присоединятся к продолжению снабжения нам "пасочек"... Как помните, начинали мы с Санта-Клауса, сейчас продолжаем пасхальными куличами. И эти "пасочки" с удовольствием будут настроены на поражение морской компоненты нашего врага в Черном море, чтобы мы наконец-то установили международно признанными законами свободу судоходства", – отметил министр.
По его словам, за крейсером "Москва" ко дну Черного моря последуют и другие "кораблики", поэтому "ждем".
Пожалуйста, подождите...
Це всеодно , що запитати , що вам потрвбно, ніж чи пістолет ?
Відповідь : нам потрібен і ніж, і пістолет !
Кожен день по 2 - і за місяць порти розблокуємо.
з країн Варшавського договору.
«Болгария, Польша и Словакия передадут Вооруженным Силам Украины около 70 самолетов. Речь идет об истребителях МиГ-29 и штурмовиках Су-25. Аналогичные самолеты уже стоят на вооружении нашей армии, поэтому дополнительных курсов пилотам не потребуется. По данным нардепа от «Слуги народа» Галины Третьяковой, украинские пилоты в Польше уже проводят проверку самолетов.
Сухопутные войска ВС Украины, Болгария передаст Украине 14 МиГ-29 и 14 Су-25. Польша и Словакия - 28 и 12 истребителей МиГ-29 соответственно.
В случае необходимости, они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания», - добавляют в ВСУ.
«Наши пилоты уже в Польше получают истребители "МиГ-29" и ракеты», - цитирует Третьякову «Сегодня».
Хотя все равно спасибо
міністер ти оборони країни чи люся 2?
"Те, кому на самом деле есть что сказать, всегда молчат"
это днюха (шоб оно не дожило!) чмо-фюрера - 7 октября, когда ему стукнет (а может и нет!!) 70
хотят подарком к его ходулькам-пынеходам бросить Киев (костью в горлянке станет плешивому!!)
Сидів би краще тихіше, за про*оби в підготовці до війни теж доведеться відповідати.
А если снова с Гарпунами прокатят, как это отразится на морали войск и населения?
Башку свою лысую надо иметь не только, чтобы с её помощью есть и вякать.
Мабуть Байден наказав щось таке зробити...що рабZeя сдохла назавжди та нікому більше не загрожувала Навіки...
Хай Господь береже USA...
Амінь !!!
Слава Україні !!!
- нк хвались на рать идучи, а с рати идучи