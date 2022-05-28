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Байден обвинил Путина в попытке стереть с лица земли культуру и идентичность украинского народа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин пытается "стереть с лица земли" культуру и идентичность украинцев.

Об этом сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По данным издания, в выступлении перед выпускным классом Военно-морской академии США в пятницу, осуждая атаки России на школы, больницы и другую гражданскую инфраструктуру в Украине, Байден обвинил Путина в "попытке стереть с лица земли культуру и идентичность украинского народа".

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Байден также высоко оценил силу глобального сотрудничества по противодействию российской агрессии, добавив, что Путин "поместил в НАТО" всю Европу, подтолкнув Швецию и Финляндию к вступлению в оборонный альянс.
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Топ комментарии
+46
Хоч комусь стало духу сказати правду!!!
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27.05.2022 23:31
+30
Ця недолуга недоімперія завжди так робила с усіма народами які захопила.
У РФ повно народів, щось відомо про іх культуру, традиції, мову, історію?
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27.05.2022 23:32
+27
За кордоном 2 крутих бандерівця - Байден і Джонсон. Діло Бандери не занепадає. Респект їм!
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27.05.2022 23:32
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Хоч комусь стало духу сказати правду!!!
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27.05.2022 23:31 Ответить
А.. ну як "стало духу"..
Це ж він не перед усім світом сказав, а перед аудиторією якоїсь військової школи... теж непогано..
Але питання -- в когось в цьому світі є "яйця"?
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27.05.2022 23:38 Ответить
В нас. В нас вони є. Світ, побачивши це, зачухав макітру...
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27.05.2022 23:50 Ответить
це дійсно. Не у нас особисто... а в конкретних УКРАЇНЦІВ!
Але я, зараз, про "сильних" світу цього...
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27.05.2022 23:53 Ответить
лучше б у него хватило духу признать кацапию страной террористом!! вот это было бы дело, а так один трындеж
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28.05.2022 00:41 Ответить
Гаага
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27.05.2022 23:32 Ответить
Ця недолуга недоімперія завжди так робила с усіма народами які захопила.
У РФ повно народів, щось відомо про іх культуру, традиції, мову, історію?
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27.05.2022 23:32 Ответить
За кордоном 2 крутих бандерівця - Байден і Джонсон. Діло Бандери не занепадає. Респект їм!
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27.05.2022 23:32 Ответить
Бандерівців троє. Третій - Блінкен!
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27.05.2022 23:36 Ответить
Тоді і Ліз Трасс.
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27.05.2022 23:42 Ответить
Ні

Ще є Борис
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27.05.2022 23:44 Ответить
Так Шкіряк.
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27.05.2022 23:58 Ответить
А президент Естонії Алар Каріс? Третину свого військового бюджету віддав на ліквідацію русні!
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27.05.2022 23:44 Ответить
И один вышкребок-байстрюк Шольц
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28.05.2022 00:00 Ответить
Ви трошки нє понялі. Ми ж про бандерівців, а їх у нас серед закордонних друзів, які нам допомагають, лише троє: Байден, Джонсон та Блінкен. Якщо ви спитаєте, по яким критеріям ми їх відбирали, я відповім: вони бандерівцями народились.
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28.05.2022 00:00 Ответить
і поляків з прибалтами не забувайте - їх поміч неоціненна (бо коли майже останнє і від щирого серця - і хай то буде й краплина, але вона як раз і може стати найціннішою для Перемоги)
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27.05.2022 23:44 Ответить
Бо воно прагне привласнити нашу культуру, історію та традиції.
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27.05.2022 23:41 Ответить
Пощастило нам з президентом Америки. Дай Боже йому здоров'я та сил допомогти нам перемогти бункерного чекіста та його орків.

Трампон називав ***** «харошим парнєм», а нам пропонував з ним помиритись, руда жирна абізяна. Навіть не уявляю, щоб з нами було, як би рудий додік був президентом вдруге.
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27.05.2022 23:42 Ответить
пан Науковець@zvirynetsnauky

Країна, яка не є в Євросоюзі, але є лідером цього союзу.
Країна, яку не беруть в НАТО, але НАТО братиме приклад з військових цієї країни.
Країна, в якій прості перехожі купують в твіттері танк.
Ці люди могли б зібрати ядерну бонбу, просто поки що не було заявки від підрозділу...
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28.05.2022 00:13 Ответить
Країна, в якої не було зброї, навіть щоб захистити себе, не може вивести пшеницю, бо наступного врожаю буде ніде хранити...
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28.05.2022 00:28 Ответить
щас відома трампістка антивакса почне плюватись гівном
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28.05.2022 00:20 Ответить
Коли вона вже цим гівном захлинеться!? Чекаємо.

О! Йойний підлизувач вже плюється коментом нижче.
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28.05.2022 00:36 Ответить
Так он планирует опять баллотироваться, вы даже себе не представляете Сколько людей в Америке поддерживают Трампа , потому что Трамп заботиться только об Америке, а Байден заботится и о других странах .
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29.05.2022 01:47 Ответить
Проте вам не дамо HIMARS,а якщо дамо,то будете стріляти на 40 км.
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27.05.2022 23:42 Ответить
Вже дали що стрілятиме на 70 км. Не сси
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28.05.2022 01:24 Ответить
Дідо Байден

Це геноцид
А за геноцид що роблять?
Правильно, ***** каструють
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27.05.2022 23:45 Ответить
Звинуватив? мені прям відлягла. Ні щоб додати до своїх слів пару вагомих та далекобійних аргументів. HIMARS -замість 1000 слів.
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27.05.2022 23:48 Ответить
нам залишили досить мало простору для компромісу. Перемога або Смерть. Нє, Перемога та Смерть ворогам!
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27.05.2022 23:50 Ответить
Треба запустити пропаганду в світі по західним каналам, що путін це гітлер 2!

Щоб кожна людина в світі його з цим асоціювала!

Щоб він був абсолютним злом для всього світу! головним фашистом світу!

І тоді самі ж росіяни почнуть від нього відвертатися! Набіулліна, Мішустін...

Його потрібно зробити отщепенцем, ізгоєм.

Солдати перестануть виконувати його накази, тому що це накази фашиста.
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27.05.2022 23:52 Ответить
Нє нєвзлетіт)
Вони там майже всі фашисти-імперці, навіть найліберальніші ліберали.
Вони там відчувають себе майже богами всесвіту.
Тому їм посрать на інших, і що інші думають.
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28.05.2022 00:56 Ответить
Іншими словами, Байда сказав, що московська імперія вкотре влаштувала геноцид стосовно українського народу. І за це має відповісти перед цивілізованим світом.
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28.05.2022 00:08 Ответить
ХОЧЕТСЯ ДА НЕ СМОЖЕТСЯ !)
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28.05.2022 00:31 Ответить
Так, москалі намагаються це зробити століттями.
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28.05.2022 00:46 Ответить
Що означає звинуватив? рашисти того й не приховували ніколи. Треба не звинувачувати, а діяти.
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28.05.2022 01:49 Ответить
В 1920 році після катастрофи на Віслі, володька ленін скликав перший закритий пленум виступав один, дебатів не було, володька наказав не записувати. І серед головних причин вказав, що була неочікувана для нього єдність польських капіталістів, поміщиків і пролетаріату в боротьбі. І не зміг знайти логічного як для "інтернаціоналіста" пояснення цьому. Тоді в Польщі теж була катастрофічна ситуація у військах, допомоги на першопочатку не було, жабоїди тягнули з допомогою. Але самоорганізація держави дала взнаки і після активної фази оборони Варшави вистачило трьох (може звідти Х зплагіатив дати) днів і орди волжських і сибірських племен з так званими казаками побігли взад. А Фелікс уже уряд соціалістичної Польщі зформував. Через 100 років історія повторилась. За сто років жоден історик рузге не обмовився, що війною керував особисто володька ленін, винуватими зробили інших. Так і зараз в рузге володька путін шукає крайніх генералів.
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28.05.2022 02:56 Ответить
На жаль президент Украіни не хоче цього помічати і сказати ,рашиська чума прийшла знищити Украіну і індетичність народу. Саме рашиські воєні злочинці мають постати перед міжнародним трибуналом за геноцид проти украінського народу ,а ідеологія "русского мира " заборонена і прирівняна до нациськоі.
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28.05.2022 08:58 Ответить
Для своих зомбированных рабов ********** назвал это денацификацией, ну типа оно такой вумный упырь, аж страх.
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28.05.2022 09:41 Ответить
Как дерьмо не назови а пахнуть будет всё равно дерьмом.( это я о речах путина)
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29.05.2022 01:51 Ответить
Как дерьмо не назови а пахнуть будет всё рано дерьмом(это я о речах путина)
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29.05.2022 01:52 Ответить
 
 