Байден обвинил Путина в попытке стереть с лица земли культуру и идентичность украинского народа
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Президент США Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин пытается "стереть с лица земли" культуру и идентичность украинцев.
Об этом сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По данным издания, в выступлении перед выпускным классом Военно-морской академии США в пятницу, осуждая атаки России на школы, больницы и другую гражданскую инфраструктуру в Украине, Байден обвинил Путина в "попытке стереть с лица земли культуру и идентичность украинского народа".
Байден также высоко оценил силу глобального сотрудничества по противодействию российской агрессии, добавив, что Путин "поместил в НАТО" всю Европу, подтолкнув Швецию и Финляндию к вступлению в оборонный альянс.
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+46 Robert Bodnar
показать весь комментарий27.05.2022 23:31
+30 MrC
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+27 Микола Мазуренко
показать весь комментарий27.05.2022 23:32
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Пожалуйста, подождите...
Це ж він не перед усім світом сказав, а перед аудиторією якоїсь військової школи... теж непогано..
Але питання -- в когось в цьому світі є "яйця"?
Але я, зараз, про "сильних" світу цього...
У РФ повно народів, щось відомо про іх культуру, традиції, мову, історію?
Ще є Борис
Трампон називав ***** «харошим парнєм», а нам пропонував з ним помиритись, руда жирна абізяна. Навіть не уявляю, щоб з нами було, як би рудий додік був президентом вдруге.
Країна, яка не є в Євросоюзі, але є лідером цього союзу.
Країна, яку не беруть в НАТО, але НАТО братиме приклад з військових цієї країни.
Країна, в якій прості перехожі купують в твіттері танк.
Ці люди могли б зібрати ядерну бонбу, просто поки що не було заявки від підрозділу...
О! Йойний підлизувач вже плюється коментом нижче.
Це геноцид
А за геноцид що роблять?
Правильно, ***** каструють
Щоб кожна людина в світі його з цим асоціювала!
Щоб він був абсолютним злом для всього світу! головним фашистом світу!
І тоді самі ж росіяни почнуть від нього відвертатися! Набіулліна, Мішустін...
Його потрібно зробити отщепенцем, ізгоєм.
Солдати перестануть виконувати його накази, тому що це накази фашиста.
Вони там майже всі фашисти-імперці, навіть найліберальніші ліберали.
Вони там відчувають себе майже богами всесвіту.
Тому їм посрать на інших, і що інші думають.