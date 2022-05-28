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война (46486) Зеленский (16483)

Зеленский объяснил, почему не хочет "закручивать гайки" после войны: "Я не готов к такому"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский рассказал, что не хочет усиливать правительственный контроль за демократической оппозицией после победы в войне против России, потому что это будет кощунством в отношении павших героев Украины и людей, потерявших близких в войне.

Об этом он сказал во время онлайн-встречи Зеленского со студентами Стэнфордского университета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Украинец, обучающийся в Стэнфордском университете, спросил президента, как он планирует сохранить демократию в Украине после победы в войне против России. По мнению студента, после завершения боевых действий для восстановления необходимость принятия непопулярных решений может спровоцировать политических оппонентов воспользоваться шансом и помешать ему воплощать послевоенные планы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Донбассе очень тяжелая. Защищаем нашу землю так, как позволяет имеющийся оборонный ресурс, - Зеленский. ВИДЕО

"Абсолютно каждая семья, каждый из нас платят слишком большую цену за эту войну. Для некоторых людей – это огромная жертва. Кто-то потерял своих детей, погибших в борьбе за свободную Украину. Кто-то стал вынужденным переселенцем, кто даже переехал за границу.

Мы все несем эти жертвы, но мы отдаем эту жертву ради будущего – будущего свободной и демократической Украины. Если мы боремся за такой тип государства, за такой образ жизни, где главными принципами являются свобода и демократия, и если мы боремся за это и защищаем именно это, то как я могу иметь другое мнение? Никто не допустит этого среди нашего народа, и мне лично бы это ("закручивание гаек". – Ред.) не понравилось. Я думаю, что я не готов к такому.

Но нам нужно быть серьезными по отношению к строгой вертикали власти в плане безопасности. У нас более угрожающая ситуация даже в Израиле. Мы не можем быть либеральными в плане безопасности, но в остальном наше государство – либеральное, наш народ – либеральный. Мы ценим свободу и мы боремся за нее", – заявил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что ради национальной обороны и безопасности властям придется усилить вертикаль военного сектора и правоохранительных органов, хотя это должно сопровождаться законодательными ограничениями.

Также читайте: "Большая двадцатка" должна выразить свою четкую позицию по поддержке Украины, - Зеленский

Кроме того, Зеленский сказал, что самое большое количество жертв от российской оккупации приходится на восточные области Украины. В то же время, именно на востоке Украины относительно больше граждан имели родственные, бизнесовые или профессиональные связи с Россией, а также ранее придерживались мнения, что украинская власть должна достичь какого-то компромисса с Кремлем.
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Топ комментарии
+82
Після війни, народу України прийдеться викручувати силою цього виродка і його шоблу рашистів із владних крісел, і відправляти їх за грати. Бо з цими гнидами у владі, Україну чекає катастрофа. Просраний за два дні південь України - яскраве тому підтвердження
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28.05.2022 00:37
+72
А де 5-й, Прямий та Еспресо?
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28.05.2022 00:39
+65
Вова, тебе пора в Ростов.
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28.05.2022 00:34
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Вова, тебе пора в Ростов.
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28.05.2022 00:34 Ответить
там тобі місце, кацапе
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28.05.2022 02:09 Ответить
а кто этому зеле бобу даст закручивать гайки ? снесут клопа сразу
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28.05.2022 04:43 Ответить
І тих хто його вибрав. Бо диктатура уже в проекті
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28.05.2022 09:08 Ответить
Абсолютно кожна родина, кожен з нас платять занадто велику ціну за цю війну. Джерело: https://censor.net/ua/n3344368

Брехня. Семьи квартальной власти как раз пополняют свои счета деньгами из московии. Пропагандонские московитские каналы, на которых крутят "скотов" и "папиков" так или иначе финансируются из бюджета **********.
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28.05.2022 00:34 Ответить
Порох за свои 300 миллионов вооружил 5 батальйонов, а зебанутый шут и его хозяин Беня КАЛ.омойский не выделили из своего кармана даже 10 гривень на помощь нашей армии, зато переместили всех своих родственников на землю обетованную.
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28.05.2022 07:44 Ответить
Все правильно, але земля обітована тут ні до чого. Це могла бути будь-яка інша земля. Просто ганьба їм, але не треба цих юдофобських натяків.
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28.05.2022 08:47 Ответить
Після війни, народу України прийдеться викручувати силою цього виродка і його шоблу рашистів із владних крісел, і відправляти їх за грати. Бо з цими гнидами у владі, Україну чекає катастрофа. Просраний за два дні південь України - яскраве тому підтвердження
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28.05.2022 00:37 Ответить
А де 5-й, Прямий та Еспресо?
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28.05.2022 00:39 Ответить
Это друхое, на пол шишки зелёной можно.
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28.05.2022 01:11 Ответить
Брехлива зелуплива влада робить в нас чисту кацапщину - церква-домовина-диверсант тут робить, що хоче, проукраїнські канали виключають з мовлення Т2, кремлівській медіахвойди ведуть Єдині телевізійні помиї, абдрістович - герой, замовчування ролі ЗСУ і т.д. Виграємо війну а отримаємо кацапщину? Не хочеш кацапщини після перемоги?

Петиція 1

Петиція 2

Петиція 3
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28.05.2022 09:02 Ответить
Та,хто,тобі дозволить. Каліфе на годину? Найвеличніше ...
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28.05.2022 00:41 Ответить
Зеленського буде обрано на другий термін у 2024 році . " Запам'ятайте цей твіт . "(С)
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28.05.2022 02:03 Ответить
це буде вирок мудрому наріту
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28.05.2022 02:12 Ответить
він так і казав, що він вирок
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28.05.2022 08:28 Ответить
***** потрібно твої висери записувати, видались у вікно,сраколиз зеблючий
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28.05.2022 02:43 Ответить
Що знати? Що Зелемойський здасть південь і схід України, то ми це знали ще в 2019-му?
А тепер це знають і ті 73%, які повірили коломойсько-мертячуківській, чорноротій мосійчук і власною шкірою відчув, як це хуженебудет.
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28.05.2022 10:14 Ответить
як сказав серлєщ: "ви нє панімаєтє, єта другоє"
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28.05.2022 02:11 Ответить
Таке враження, що цей непотріб змагається з Арестовичем.
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28.05.2022 00:52 Ответить
Зеленский три года занимался закручиванием гаек и преследованием патриотов. Его хватило буквально на месяц после 24 числа, когда в 20ых числах натравили следаков на Пашинского и там кого-то из Луча.
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28.05.2022 00:55 Ответить
Ну вот только не про крысу Пашинского.... За ним и так тюрьма плачет.
Кстати где он? На передовой? Или "лечится" с семьёй за границей?
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28.05.2022 09:46 Ответить
Дуже гарний висер.
Одне й теж. Що воюе, що на лікуванні за кордоном.
Але що криса сто відсотків.
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28.05.2022 13:55 Ответить
Щось багато розмов про те, що буде після війни. Наче вже орки тікають з донбасу й херсонщини.
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28.05.2022 00:58 Ответить
Ці розмови підняті тому, що "за що воюємо"? За диктатуру? За переслідування медіа? За кидання опозиції за грати? Нехай тоді виборці Зєлєнскага воюють, раз так.
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28.05.2022 01:09 Ответить
На Западе люди верят что Зеленский реформатор и захочет провести реформы. Они просто не заглядывали во всевозможные индексы коррупции, свободы слова и прочего, которые во время Зеленского катились к показателям позднего Януковича.
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28.05.2022 01:20 Ответить
Я вот читаю новость на реддит и там на полном серьезе пишут, что Украину не могут взять в ЕС, так как еще три года назад у неё был пророссийский президент Порошенко. Вот такое вот впихивают им. Это, кстати, может быть следствием той самой Слуги Народа, который по сути антиреклама Украины и пиар Зеленского.
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28.05.2022 01:21 Ответить
Ага проросійський Президент Порошенко слав на@ фуй путлєра і не намагався заглянути йому в дупу !
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28.05.2022 01:48 Ответить
У них картинка такая. Хороший Зеленский борется с коррупцией. Он спаситель и герой Украины. И соответственно Порошенко, которого он победил плохой. Или что-то такое. Они просто не знают чем Зеленский занимался все эти годы, да и сейчас не вникают в наши расклады, а слушают только его речи. Отсюда и вопросы от студентов Стенфорда. Они на полном серьезе верят, что Зеленский реформатор. Какое же будет их удивление, когда они узнают что и как на самом деле.
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28.05.2022 02:07 Ответить
Виборці зєленскага з 16.02.22 масово встали і виїхали по Європах...
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28.05.2022 08:46 Ответить
Ми воюємо за Україну не за Зеленського.Воювати будем до перемоги але блазень тобі там місця не буде.І не мрій про свої плани після перемоги тебе вова там нема.
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28.05.2022 12:53 Ответить
Потому что надо говорить о красивом и хорошем.
О шашлыках.... О строительстве.....
Ну не рассказывать же о падении экономики, об отсутствии реформ в армии, судах, налоговой, таможне .... Да вообще наверно везде.
Что логистику опять тянут волонтеры.
Что если не будет судов и налоговых реформ - сюда не придут инвестиции а значит люди не вернутся.
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28.05.2022 09:51 Ответить
Це чмо вже себе важає царьком.
**** зрадлива! У нас парламентсько-президентська держава, а не президентська!
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28.05.2022 01:03 Ответить
Бреше як завжди. Після війни матимемо гордого наполєончика, який буде переслідувати опозицію. Бреше, брехав, буде брехати.
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28.05.2022 01:07 Ответить
Ze!льона шмаркля має сйобувать після війни геть шоп його тут не смерділо
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28.05.2022 01:17 Ответить
***, воно, тіпа, може, но не буде
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28.05.2022 01:27 Ответить
Знов нанюхалось жиденя гнусаве,ти думай куди тікати з каломийський будеш, якщо встигнеш,потвора брехлива й ница.
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28.05.2022 01:35 Ответить
А пам'ятаєте, як Зеленський в 19-му році казав: У нас в Раді демократія, але тільки поки що.?
Ось маємо(( Людина віддає Збройним силам нові пікапи з 0 пробігом. А також броніки, шоломи тощо, а воно не випускає його (ПП) закордон на парламентську асамблею НАТО.
І хоче в ЄС.
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28.05.2022 01:42 Ответить
Зе кончене , коксозалежне чмо було і ним залишиться 😡
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28.05.2022 01:44 Ответить
Усі волинські депутати ВР прогнулись під Палицю Коломойського, крім Лапіна. Побачили б скільки проклять в сторону Лапіна на сайті "Наш Луцьк" під статтею про його контузію на фронті.
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28.05.2022 11:52 Ответить
Зе нагадує Чарлі Чапліна з древнього фільму - Маленький диктатор. Там для Чарлі була просто роль диктатора, а цей живе на повному серйозі
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28.05.2022 01:42 Ответить
Зе бреше всім іноземним партнерам , як дихає і ті йому вірять , так як він не позволяє більше нікому говорити , ба
навіть закрив опозиційні канали !

Ганьба такому президенту !!
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28.05.2022 01:42 Ответить
Всё, что нужно помнить - война и столько смертей произошли при президенте зеленском! Этого нельзя забыть, никогда!!!
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28.05.2022 01:57 Ответить
Хорошо , только тебе туда
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28.05.2022 02:24 Ответить
папередник сгладил углы и предостерег тебя, зебила, на целых 5 лет от того звиздеца который идет сейчас, попутно усиливая армию!
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28.05.2022 02:41 Ответить
ух як ти курва своє порване серло рвеш
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28.05.2022 02:46 Ответить
Cпасибо что живой
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28.05.2022 02:28 Ответить
та ну нах,краще би втік)))
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28.05.2022 02:47 Ответить
дурыло, ты уже это сделал!!! но зебилы читают и радуются, во молодец, демократ, ****!
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28.05.2022 02:39 Ответить
Все авторитарные режимы пользуются подобной демагогией и всякий царёк в спасители отечества рядится, вон товарища Путина послушайте, то же самое говорит.
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28.05.2022 03:05 Ответить
Бонэвтик, лучше втикай, бо можешь не успеть
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28.05.2022 04:55 Ответить
Зелене падло вже почало закручувати гайки, перервавши трансляцію трьох опозиційних до великого крадівництва телеканалів.
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28.05.2022 05:36 Ответить
Хіба можна вірити брехливому президенту - наперсточнику?
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28.05.2022 05:47 Ответить
Він буде розкручувати їх не у той бік.
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28.05.2022 05:55 Ответить
спитайте головнюка шо таке міна?
він вам тут же відповість - це скривлена морда лиця...
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28.05.2022 06:46 Ответить
бо із клована танкіста не злепиш а тим паче головнюка...
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28.05.2022 07:11 Ответить
Не буде, бо не зможе. Хоча намагався й продовжує намагатися.
Пуйло запропонувало бубочці казахський сценарій: саджаєш Порошенка, опозиція лютує, бубочка кличе ОДКБ. Армія (на думку пуйла) мала стояти у сторонці, бо наказу не отримала. Так це планувалося. Але - Україна не росія, КВК не КДБ, а бубочка обісрався.
А не втік тому, що Бєня не відпустив, бо не можна такий цінний актив американцям віддавати.
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28.05.2022 06:52 Ответить
После войны,о чем оно?
20% уже захвачено,никаких наступлений даже не планируется.
Оно шо медальки раздаст и всех гыроям объявить ,а территории не нужны уже?
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28.05.2022 06:59 Ответить
людина року, великий батько нації і хто там ще де поділись в ефірі еспресо, 5 канал, прямий? в Україну повернувся совок, де були 2 канали і програма время, а зараз 1 канал гівно+гівно і це демократія?
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28.05.2022 07:06 Ответить
До Блазня дійшло що після війни для нього і його шобли одне майбутнє, київські каштани.
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28.05.2022 07:09 Ответить
Яке закручування гайок? ЗЄлі голову відкрутять після війни за "мир в очах П..на".
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28.05.2022 07:12 Ответить
Зеля брехло. Остогидів ти уже
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28.05.2022 07:18 Ответить
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·
7 год
Той момент, коли шуфрич вільно виїхав та повернувся, а Порох з підписаним відрядженням не може виїхати до НАТО. Щоб не розколоти суспільство
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28.05.2022 07:26 Ответить
..навіщо ж тоді вже зараз активно прибирати проукраїнські опозиційні канали з ефіру і журналістів? щось вова не те що мете...
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28.05.2022 07:27 Ответить
все що схоче Верховний безкарно і підло закручує вже під час війни, поки у Українців "зв"язані руки".. прямий, 5, еспресо.. і так - по-мєлочі: Чорновол, Яценюк, Порох..(
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28.05.2022 07:28 Ответить
Що скаже Дерьмак, те і робитимеш, паяце.
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28.05.2022 08:09 Ответить
вова,скажу по простому,ти зараз нах нужен,а після війни і подавна будеш не нужен!
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28.05.2022 08:09 Ответить
А кто тебе, *******, это позволит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.05.2022 08:19 Ответить
Зеленский ,готовся к ответу! Не люблю Порошенко , но твои действия - действия замаскированного предателя!
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28.05.2022 09:19 Ответить
ЗЕ, ты всегда брехал, как тебе верить?
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28.05.2022 09:32 Ответить
-Абсолютная власть ,, убивает,, идеальных людей и превращает их в Путлеров и Гитлеров. Зе ,, накосячил,, в разы больше Порошенко, что тянет на лет 500 ( война увеличивает сроки). Я не фанат Порошенко , но он для армии делал не мало.Да висит на нем ,, Минск,, Зе пиарился на выборах, но не довёл ни одного дела в суде за 3 года из сотни возбужденных. Он забыл об обещаных ,, посадках,, но скорее не зашто садить. Зе есть за что- велике крадивныцтво, Таран ,, не освоил,, на армию в 2021 году до 40 млд гривен- отдали закапывать в асфальт Бене. Ниодной копейки на армию за два года , здача Украины в начале войны- не защищённые границы ( специально?) Зря он сейчас говорит об оппозиции - в армии его очень не любят, буде ему очень тяжело. Скоро он поймёт , что он не в 95 квартале , что прийдется отвечать.
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28.05.2022 09:36 Ответить
Зеленский хорошо знает свои умственные способности , по этому завидует Порошенку !

Задайте вопрос Зе на военную тему , ответ будет нулевой ,
на економическую тему - ноль ,
культурную - ноль и т. д.
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28.05.2022 09:39 Ответить
моли Бога шоб тебе голову не закрутили в обратную сторону !! у нас слишком много злых людей будет после войны , притом с оружием !!
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28.05.2022 09:46 Ответить
Болт у тебя не вырос гайки закручивать
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28.05.2022 10:00 Ответить
Ось, згадала ще про один, довоєнний, вияв демократичності ВАЗеленського.
23.01.2022

Банкова блокує поїздку Порошенка в НАТО. Дипломат Костянтин Єлісєєв повідомив, що Офіс Зеленського- дерьмака блокує візит п'ятого президента Петра Порошенка на засідання Міжпарламентської Ради Україна-НАТО

Натомість до делегації включений представник партії ОПЗЖ , повідомив дипломат в своєму твіттері в неділю, 23 січня 2022 року.
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28.05.2022 10:22 Ответить
Онухрій,генерал СБУ ,усих замірить.Його пастирське слово має не аби яку вагу .У нас в селі усі мобілізовані хлопци з його вірян .Бьють рашистів ,аж гай шумить.Уси моляться за їх здравіє.Поки жодної похоронки.З перших днів на Донбасі ,та під Ізюмом..
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28.05.2022 10:27 Ответить
Ой, це так по-зеленому: говорити одне, а робити інше.
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28.05.2022 10:28 Ответить
"Пограничники несли чушь!" - Порошенко не выпустили из страны на заседание Парламентской ассамблеи НАТО

Это доказательство «политического давления власти, которая продолжает войну с Порошенко», - депутат Рады от "Европейской солидарности" - соратница Порошенко Ирина Геращенко заявила, что экс-президента украинские пограничники не выпустили, хоть он и имел на руках распоряжение о командировке, подписанное спикером Рады Русланом Стефанчуком.

"Пограничники на пункте пересечения Рава Русская несли какую-то чушь о "поддельном или отмененном распоряжении", хоть всех остальных депутатов выпускают из страны без всяких проблем. Руководство фракции ЕС весь вечер пыталось связаться с председателем ВР, чтобы понять, что происходит, однако он не вышел на контакт", - сообщила Геращенко.
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28.05.2022 10:34 Ответить
Є таке актуальне для цього випадку українське прислів'я, приказка, навіть афоризм "Бреше як дише. А дише часто".
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28.05.2022 10:57 Ответить
**** ******!!! Пубєртат найвеличніший…
А що ж ти зараз робиш???
Канали, де тобі не лижуть сраку закрив.
Пороха тупо не випустили до парламентської асамблеї НАТО, хоч відрядження було оформлено.
Брехливий заздристний клован…
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28.05.2022 10:57 Ответить
Студентами Стенфордського університету під час онлайн-зустрічі було наглядно продемонстровано якого дятла вивчили і обрали в Україні.
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28.05.2022 11:14 Ответить
Які курва гайки, тут аби йому гайки не закрутили.
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28.05.2022 13:18 Ответить
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28.05.2022 13:21 Ответить
Демократия это власть народа с народом всегда считаться и регулярно выполнять требования народа. Украинский народ еще 20 лет назад составил список требований борьба с коррупцией реформа всей системы прозрачная система бизнеса и налогов. Власть за 20 лет преступно игнорировала. Нету нас демократий. Хватит вы.бать наши мозги.
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28.05.2022 13:42 Ответить
Тобто РПЦ-МП назавжди в Україні?
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28.05.2022 14:46 Ответить
 
 