Зеленский объяснил, почему не хочет "закручивать гайки" после войны: "Я не готов к такому"
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Президент Владимир Зеленский рассказал, что не хочет усиливать правительственный контроль за демократической оппозицией после победы в войне против России, потому что это будет кощунством в отношении павших героев Украины и людей, потерявших близких в войне.
Об этом он сказал во время онлайн-встречи Зеленского со студентами Стэнфордского университета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Украинец, обучающийся в Стэнфордском университете, спросил президента, как он планирует сохранить демократию в Украине после победы в войне против России. По мнению студента, после завершения боевых действий для восстановления необходимость принятия непопулярных решений может спровоцировать политических оппонентов воспользоваться шансом и помешать ему воплощать послевоенные планы.
"Абсолютно каждая семья, каждый из нас платят слишком большую цену за эту войну. Для некоторых людей – это огромная жертва. Кто-то потерял своих детей, погибших в борьбе за свободную Украину. Кто-то стал вынужденным переселенцем, кто даже переехал за границу.
Мы все несем эти жертвы, но мы отдаем эту жертву ради будущего – будущего свободной и демократической Украины. Если мы боремся за такой тип государства, за такой образ жизни, где главными принципами являются свобода и демократия, и если мы боремся за это и защищаем именно это, то как я могу иметь другое мнение? Никто не допустит этого среди нашего народа, и мне лично бы это ("закручивание гаек". – Ред.) не понравилось. Я думаю, что я не готов к такому.
Но нам нужно быть серьезными по отношению к строгой вертикали власти в плане безопасности. У нас более угрожающая ситуация даже в Израиле. Мы не можем быть либеральными в плане безопасности, но в остальном наше государство – либеральное, наш народ – либеральный. Мы ценим свободу и мы боремся за нее", – заявил Зеленский.
В то же время президент подчеркнул, что ради национальной обороны и безопасности властям придется усилить вертикаль военного сектора и правоохранительных органов, хотя это должно сопровождаться законодательными ограничениями.
Кроме того, Зеленский сказал, что самое большое количество жертв от российской оккупации приходится на восточные области Украины. В то же время, именно на востоке Украины относительно больше граждан имели родственные, бизнесовые или профессиональные связи с Россией, а также ранее придерживались мнения, что украинская власть должна достичь какого-то компромисса с Кремлем.
Пожалуйста, подождите...
Брехня. Семьи квартальной власти как раз пополняют свои счета деньгами из московии. Пропагандонские московитские каналы, на которых крутят "скотов" и "папиков" так или иначе финансируются из бюджета **********.
Петиція 1
Петиція 2
Петиція 3
А тепер це знають і ті 73%, які повірили коломойсько-мертячуківській, чорноротій мосійчук і власною шкірою відчув, як це хуженебудет.
Порошенка без пояснення причин не випускають за кордон у офіційне відрядження на засідання парламентської асамблеї НАТО
Кстати где он? На передовой? Или "лечится" с семьёй за границей?
Одне й теж. Що воюе, що на лікуванні за кордоном.
Але що криса сто відсотків.
О шашлыках.... О строительстве.....
Ну не рассказывать же о падении экономики, об отсутствии реформ в армии, судах, налоговой, таможне .... Да вообще наверно везде.
Что логистику опять тянут волонтеры.
Что если не будет судов и налоговых реформ - сюда не придут инвестиции а значит люди не вернутся.
**** зрадлива! У нас парламентсько-президентська держава, а не президентська!
Ось маємо(( Людина віддає Збройним силам нові пікапи з 0 пробігом. А також броніки, шоломи тощо, а воно не випускає його (ПП) закордон на парламентську асамблею НАТО.
І хоче в ЄС.
навіть закрив опозиційні канали !
Ганьба такому президенту !!
він вам тут же відповість - це скривлена морда лиця...
Пуйло запропонувало бубочці казахський сценарій: саджаєш Порошенка, опозиція лютує, бубочка кличе ОДКБ. Армія (на думку пуйла) мала стояти у сторонці, бо наказу не отримала. Так це планувалося. Але - Україна не росія, КВК не КДБ, а бубочка обісрався.
А не втік тому, що Бєня не відпустив, бо не можна такий цінний актив американцям віддавати.
20% уже захвачено,никаких наступлений даже не планируется.
Оно шо медальки раздаст и всех гыроям объявить ,а территории не нужны уже?
@jozefkneht1
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7 год
Той момент, коли шуфрич вільно виїхав та повернувся, а Порох з підписаним відрядженням не може виїхати до НАТО. Щоб не розколоти суспільство
Задайте вопрос Зе на военную тему , ответ будет нулевой ,
на економическую тему - ноль ,
культурную - ноль и т. д.
демократичностіВАЗеленського.
23.01.2022
Банкова блокує поїздку Порошенка в НАТО. Дипломат Костянтин Єлісєєв повідомив, що Офіс Зеленського- дерьмака блокує візит п'ятого президента Петра Порошенка на засідання Міжпарламентської Ради Україна-НАТО
Натомість до делегації включений представник партії ОПЗЖ , повідомив дипломат в своєму твіттері в неділю, 23 січня 2022 року.
Это доказательство «политического давления власти, которая продолжает войну с Порошенко», - депутат Рады от "Европейской солидарности" - соратница Порошенко Ирина Геращенко заявила, что экс-президента украинские пограничники не выпустили, хоть он и имел на руках распоряжение о командировке, подписанное спикером Рады Русланом Стефанчуком.
"Пограничники на пункте пересечения Рава Русская несли какую-то чушь о "поддельном или отмененном распоряжении", хоть всех остальных депутатов выпускают из страны без всяких проблем. Руководство фракции ЕС весь вечер пыталось связаться с председателем ВР, чтобы понять, что происходит, однако он не вышел на контакт", - сообщила Геращенко.
А що ж ти зараз робиш???
Канали, де тобі не лижуть сраку закрив.
Пороха тупо не випустили до парламентської асамблеї НАТО, хоч відрядження було оформлено.
Брехливий заздристний клован…