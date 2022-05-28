ОП о членстве Украины в ЕС: "Абсолютно уверены, что заключение Еврокомиссии будет положительным"
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Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква убежден, что заключение Европейской комиссии о соответствии Украины Копенгагенским критериям членства в ЕС будет положительным.
Об этом он заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы находимся на этапе подготовки заключения Европейской комиссии относительно того, соответствует ли Украина Копенгагенским критериям членства. <…> Всю информацию о состоянии экономики, политики, юридической базы, более 5 тысяч страниц текста ответов на опросник мы отдали. Европейская комиссия приняла и сказала, что этой информации достаточно для того, чтобы сделать заключение. Мы абсолютно уверены, что этот вывод будет положительным и он будет представлен ориентировочно на середину июня Европейской комиссией", - отметил Жовква.
Далее, по его словам, на саммите ЕС будут рассмотрены вопросы предоставления Украине статуса кандидата в члены в ЕС, и в случае получения такого статуса начнутся переговоры со странами-членами по соглашению о вступлении в Евросоюз.
Замглавы ОП добавил, что после переговоров должно состояться подписание соглашения и его ратификация всеми парламентами государств-членов ЕС и Украины.
"Нужно на каждом этапе прилагать соответствующие усилия и Украине, но многое зависит и от единства государств-членов ЕС", - подчеркнул Жовква.
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У 1989 році, після семи років навчання, з відзнакою закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини, продовжив навчання в аспірантурі. До 1992 року навчався в аспірантурі та працював асистентом кафедри міжнародних економічних відносин Київського університету
а це кошти і гуманітарна допомога ( тоннами крадуть) !
але робить все можливе , щоби це не сталося !
Крутить , вертить , як циган сонцем , бо йому патріоти перешкоджають
здати всю Украіну ху@ лу !
асфальтуйте йдіть і не заважайте тим хто боронить країну і на вас, зелених, *** поклав....
нет приёма никуда.
Надо было хоть додуматься Крым Америке или Германии подарить,был бы толк.
Порох наш президент,а не это чмо.
з відповідями на питання
І ДЕ ВОНО?!!