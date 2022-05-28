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Новости За рубежомВойна в Украине
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ОП о членстве Украины в ЕС: "Абсолютно уверены, что заключение Еврокомиссии будет положительным"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква убежден, что заключение Европейской комиссии о соответствии Украины Копенгагенским критериям членства в ЕС будет положительным.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы находимся на этапе подготовки заключения Европейской комиссии относительно того, соответствует ли Украина Копенгагенским критериям членства. <…> Всю информацию о состоянии экономики, политики, юридической базы, более 5 тысяч страниц текста ответов на опросник мы отдали. Европейская комиссия приняла и сказала, что этой информации достаточно для того, чтобы сделать заключение. Мы абсолютно уверены, что этот вывод будет положительным и он будет представлен ориентировочно на середину июня Европейской комиссией", - отметил Жовква.

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Далее, по его словам, на саммите ЕС будут рассмотрены вопросы предоставления Украине статуса кандидата в члены в ЕС, и в случае получения такого статуса начнутся переговоры со странами-членами по соглашению о вступлении в Евросоюз.

Замглавы ОП добавил, что после переговоров должно состояться подписание соглашения и его ратификация всеми парламентами государств-членов ЕС и Украины.

"Нужно на каждом этапе прилагать соответствующие усилия и Украине, но многое зависит и от единства государств-членов ЕС", - подчеркнул Жовква.
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Топ комментарии
+19
Они еще с Бутусовым сегодня отметились. Возвращаются к довоенным показателям. Три скандала в день.
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28.05.2022 01:24
+18
Как вообще вывод Еврокомиссии может быть позитивным, после сегодняшнего цирка с запретом выезда за границу Пороху?
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28.05.2022 01:10
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Как вообще вывод Еврокомиссии может быть позитивным, после сегодняшнего цирка с запретом выезда за границу Пороху?
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28.05.2022 01:10 Ответить
Они еще с Бутусовым сегодня отметились. Возвращаются к довоенным показателям. Три скандала в день.
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28.05.2022 01:24 Ответить
Сцють в очі, як і зазвичай.
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28.05.2022 01:31 Ответить
В міжнародних справах у Пороха легка рука. Все важливе вдається. Карма така. От і завидки беруть.
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28.05.2022 01:35 Ответить
Он профессиональный дипломат. При чем здесь легкая рука. Это как бы его профессия. Он был главой МЗС в свое время.
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28.05.2022 01:51 Ответить
Из википедии:
У 1989 році, після семи років навчання, з відзнакою закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини, продовжив навчання в аспірантурі. До 1992 року навчався в аспірантурі та працював асистентом кафедри міжнародних економічних відносин Київського університету
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28.05.2022 01:52 Ответить
Влада не тільки бреше , а і розкрадає все , що нам надає Захід ,
а це кошти і гуманітарна допомога ( тоннами крадуть) !
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28.05.2022 01:32 Ответить
Які тони? 35 фур за ніч розчинилися в повітрі(((
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28.05.2022 07:50 Ответить
Вони існують у паралельній реальності,всі ці чинуші дегенеративні.
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28.05.2022 01:24 Ответить
Зеленський ніби то за вступ до ЄС і НАТО ,
але робить все можливе , щоби це не сталося !

Крутить , вертить , як циган сонцем , бо йому патріоти перешкоджають
здати всю Украіну ху@ лу !
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28.05.2022 01:29 Ответить
Патріоти перешкодили, перешкоджають, і будуть перешкоджати здати всю Україну Х....
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28.05.2022 01:32 Ответить
ОП має вивчити слово "гоп!" і порядок його вжитку
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28.05.2022 01:38 Ответить
Если и сейчас Украину по кокой то причине не примут в ЕС ,а они не примут 100%то Зеленскому надо соглашаться на предложение Англии ,создать свой Евросоюз без Германии и Франции и остальных бздунов. ,Новый, Евросоюз будет сильнее ,Это Англия, Польша Украина, и балтийские страны , и нафуй ту Венгрию ,Италию, Грецию и Германию ,и остальных там типа Испании которой вообще пофуй на всех , и пусть варятся в говне РФ, Зеленский не проиииби нормальное предложение Англии .
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28.05.2022 01:41 Ответить
бред собачйи - а что Польша выйдет с ЕС или страны Балтии?
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28.05.2022 04:39 Ответить
тащіть, зелення, вже аґрохімію, шось давно не чув за підараса - а він є.
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28.05.2022 01:51 Ответить
він шукає нагоду і час...
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28.05.2022 01:52 Ответить
впевнюки, ви вже довпенюкалися....
асфальтуйте йдіть і не заважайте тим хто боронить країну і на вас, зелених, *** поклав....
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28.05.2022 02:00 Ответить
На мою суб'єктивну думку Україна не відповідає критеріям та вимогам для вступу в ЄС з огляду на стан правоохоронних органів. Корупція наскрізь пронизує всю правоохоронну систему що призводить до системного порушення прав людини. Також прийняття України до ЄС з "окупованою територією" може мати надзвичайно тяжкі наслідки в майбутньому. Ми можемо стати "вічним кандидатом" як Туреччина. Угода з ЄС в статусі "країни-жертви агресії" може містити ряд невигідних для України положень. Тому спершу потрібно повне звільнення всіх окупованих територій.
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28.05.2022 03:03 Ответить
ну Кипр же приняли с окупированой територией ?
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28.05.2022 04:40 Ответить
Кіпр окуповано країною НАТО - Туреччиною... але рівень життя на "турецькому Кіпрі" близький до плінтуса а Туреччину не приймають в ЄС.
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29.05.2022 13:58 Ответить
так как ты сейчас все кацапы думают ..
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28.05.2022 04:44 Ответить
Кацапи взагалі не здатні думати. Їм "здається", "по телевізору сказали" або "наказано вважати"...
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29.05.2022 13:55 Ответить
Пока ЗЕшлюхи при владе, не видать нам ЕС. Да и пофигу. Главное, чтобы приняли в НАТО
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28.05.2022 04:43 Ответить
С окупированными территориями
нет приёма никуда.
Надо было хоть додуматься Крым Америке или Германии подарить,был бы толк.
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28.05.2022 07:08 Ответить
В стране идут репрессии как при Сталине,какое ЕС?
Порох наш президент,а не это чмо.
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28.05.2022 07:05 Ответить
ОП обіцяв оприлюднити письмо до ЄС

з відповідями на питання

І ДЕ ВОНО?!!
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28.05.2022 07:42 Ответить
брєд це спеціалізація радників опьі.
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28.05.2022 07:51 Ответить
А беня уверен? Я в этом не уверен
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28.05.2022 08:05 Ответить
Така саме впевненість, як і з ембарго. Мудаки із ОП рулять.
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28.05.2022 09:20 Ответить
Кандидатство в ЄС, можливо і дадуть Україні у найближчий час, однак поки країною керують клоуни-мародери, потужних реформ для вступу у Євросоюз ніхто не буде проводити. Тому повноцінного членства в ЄС ніхто Україні не дасть. А без реформ і боротьби з татаровими, дєрьмаками, портновими, каломойськими, архаміями - знаходження в європейському союзі неможливе.
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28.05.2022 10:29 Ответить
 
 