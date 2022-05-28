На южном направлении 27 мая уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц техники, - ОК "Південь"

Оперативное Командование "Південь" обнародовало оперативную информацию о российском вторжении в регионе 27 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке ОК "Південь".

В сообщении отмечается: "На линии столкновения продолжаются боевые действия. Противник продолжает укреплять свою оборону. В целях обеспечения себя строительными материалами рашистские оккупанты запустили в Херсонской области работу цементных и бетонных заводов. Также варвары ради собственной обороны срывают плиты с дорог.

Рашисты подтянули на Херсонщину эшелон из около 30 единиц пятидесятилетних расконсервированных танков Т-62, а также автомобильную технику, боевые бронированные машины, реактивные системы залпового огня.

А тем временем по нашим позициям враг нанес 5 ударов вертолетами Ми-8.

Пытаясь еще раз атаковать наши позиции тремя вертолетами, враг получил достойный отпор. Без указания способа поражения, следует заметить, что атака сорвана.

Во время авиационной активности в небе над Николаевщиной и Херсонщиной 2 вражеские ракеты типа "воздух - воздух" самоликвидировались.

Выпущены они были из того же самолета Су-35, который был сбит нашим истребителем Миг-29. Итак, кара небесная постигла и самолет, и ракеты.

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По результатам проведенных нами контратак, противник понес потери, которые составляют: 63 рашиста и 19 единиц вражеской техники, среди которых 3 современных танка Т-72, ​​5 единиц другой бронированной техники и 2 автомобильной, реактивную систему залпового огня "Град", самоходную артустановку, 1 самолет и 6 вертолетов.

Шторм в Черном море заставляет часть вражеской корабельной группировки оттянуться к местам укрытия возле Крыма, но 2 ракетных и 3 десантных корабля продолжают выполнять функцию блокировщиков судоходства и угрожать нанесением ракетных ударов по территории Украины.

В приграничье с Приднестровьем ситуация стабильная и контролируемая. Продолжаются контрдиверсионные меры, обеспечена надежная охрана государственной границы. Ситуация в непризнанной республике постоянно мониторится и характеризуется сосредоточением руководства на внутренних проблемах и неспособностью власти обеспечить выполнение мобилизационных задач по поддержке действий России.

Силы обороны юга Украины выполняют задачи по назначению".

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