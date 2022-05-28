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На южном направлении 27 мая уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц техники, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

південь

Оперативное Командование "Південь" обнародовало оперативную информацию о российском вторжении в регионе 27 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке ОК "Південь".

В сообщении отмечается: "На линии столкновения продолжаются боевые действия. Противник продолжает укреплять свою оборону. В целях обеспечения себя строительными материалами рашистские оккупанты запустили в Херсонской области работу цементных и бетонных заводов. Также варвары ради собственной обороны срывают плиты с дорог.

Рашисты подтянули на Херсонщину эшелон из около 30 единиц пятидесятилетних расконсервированных танков Т-62, а также автомобильную технику, боевые бронированные машины, реактивные системы залпового огня.

А тем временем по нашим позициям враг нанес 5 ударов вертолетами Ми-8.

Пытаясь еще раз атаковать наши позиции тремя вертолетами, враг получил достойный отпор. Без указания способа поражения, следует заметить, что атака сорвана.

Во время авиационной активности в небе над Николаевщиной и Херсонщиной 2 вражеские ракеты типа "воздух - воздух" самоликвидировались.

Выпущены они были из того же самолета Су-35, который был сбит нашим истребителем Миг-29. Итак, кара небесная постигла и самолет, и ракеты.

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По результатам проведенных нами контратак, противник понес потери, которые составляют: 63 рашиста и 19 единиц вражеской техники, среди которых 3 современных танка Т-72, ​​5 единиц другой бронированной техники и 2 автомобильной, реактивную систему залпового огня "Град", самоходную артустановку, 1 самолет и 6 вертолетов.

Шторм в Черном море заставляет часть вражеской корабельной группировки оттянуться к местам укрытия возле Крыма, но 2 ракетных и 3 десантных корабля продолжают выполнять функцию блокировщиков судоходства и угрожать нанесением ракетных ударов по территории Украины.

В приграничье с Приднестровьем ситуация стабильная и контролируемая. Продолжаются контрдиверсионные меры, обеспечена надежная охрана государственной границы. Ситуация в непризнанной республике постоянно мониторится и характеризуется сосредоточением руководства на внутренних проблемах и неспособностью власти обеспечить выполнение мобилизационных задач по поддержке действий России.

Силы обороны юга Украины выполняют задачи по назначению".

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Давно стільки гелікоптерів не збивали. Слава ЗСУ, Слава Україні
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28.05.2022 02:11 Ответить
а здесь оф. инфа, что был только один геликоптер за 27.05:
https://censor.net/ua/news/3344362/za_dobu_zbyto_rosiyiski_litak_su35_vertolit_ka52_ta_bpla_orlan10_povitryani_syly
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28.05.2022 02:29 Ответить
Сводки по фронтам часто отстают на день от тех, что по стране
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28.05.2022 02:45 Ответить
Героям слава !

Хлопці , Ви всі Героі 👍🏼💪✊🙏🏼
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28.05.2022 02:20 Ответить
6 гелікоптерів? Точно?
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28.05.2022 02:26 Ответить
Хрен его знает но , что то херсонские пишут совсем другое , про наши потери при контратаке в технике от вертолетов
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28.05.2022 10:36 Ответить
6 гелікоптерів???? І тільки на півдні?
То не Чорнобаївка знов часом?
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28.05.2022 03:18 Ответить
Треба подати петицiю о заборонi росiйськоi мови та лiтератури у навчальних закладах (школах) вона не потрiбна чому немае на россii Украiнськiй мови дiтям не потрiбно вивчати росiйський мотлох пiсля того що вони пережили!
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28.05.2022 08:28 Ответить
Куди поділи букву Ї ?
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28.05.2022 09:18 Ответить
ЖЛ эшелоны привезут куда больше, чем уничтожили. Это просто цирк, железка катает танки с Крыма по всему Югу Украины, аж до Мелитополя.
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28.05.2022 09:14 Ответить
 
 